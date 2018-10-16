Как Милан Марич Довлатова играл

Не так давно я рассказала читателям “Призыва”о своем путешествии в Белград, столицу Сербии. Сегодня я продолжаю тему: в этом городе у меня состоялась одна очень интересная встреча…

Мы сидим с Миланом Маричем в кафе отеля «Москва» в самом сердце Белграда. Милан – сербский актер театра и кино, сыгравший главную роль в картине Алексея Германа-младшего «Довлатов». Фильм вышел в российский прокат в марте этого года. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. Там же «Довлатов» завоевал «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад. Сейчас эта картина представляет Россию на кинофестивале в Лондоне.

Кстати! Сегодня фильм покажут во Владимире в киноклубе “Политехник” (ул. Горького, 87, 2-й этаж, актовый зал). Начало – в 18 часов.

Где-то на первом этаже «Москвы» в роскошных интерьерах знаменитого своими гостями отеля играет на рояле музыкант. Мы говорим о детстве, творчестве, собаках и футболе. Саундтрек нашей беседы – щемящая мелодия Франсиса Ле к фильму «История любви».

Все два часа Милан беспрерывно курит. А я тону все глубже то ли в дыму, то ли в этих темно-карих глазах. Похоже, расчет режиссера Германа-младшего на то, что в главного героя, как и в самого Довлатова, будут моментально влюбляться женщины, сработал безупречно.

ПРО ВЫБОР

Я рос достаточно послушным ребенком, но уж очень подвижным. Во мне было энергии хоть отбавляй! В будущем я мечтал стать то спортсменом, то пожарным, то полицейским, то пилотом. А стал актером. Как? Случайно! Хотя, конечно, ничего случайного в жизни не бывает. В то время я активно занимался спортом, ходил сразу в три секции одновременно. Меня многое интересовало: графика, полиграфия, фотография. И даже этого для моей энергии было мало! Я организовал в своей школе драмкружок. И моя учительница поддержала меня в этом.

А вообще-то первый драматический опыт у меня был в детском саду. Где-то хранятся старые кассеты с моими первыми ролями. Но все это, конечно, было очень далеко от идеи, что я стану профессиональным актером. В 9-м классе я стал играть в любительском молодежном театре «Дадов» в Белграде. Еще и судьба так повернулась, что я получил травму колена. И тогда встал вопрос: либо я делаю операцию и дальше серьезно занимаюсь спортом, либо оставляю все как есть, но тогда со спортом покончено. Тогда я и решил заняться чем-то другим.

Театр открыл для меня огромный интересный мир. Я понял, что это именно то, чего я хочу, и что это моя жизнь. Был серьезный разговор с родителями, когда после окончания школы решалась моя судьба. Дело в том, что мои родители очень далеки от мира искусства. «Что если у тебя не получится поступить в театральный?» – спрашивали они. Такой риск действительно был, из 400 абитуриентов на курс брали всего 10 человек. Я тогда решил для себя: если не поступлю, пойду учиться на хирурга. Мне в жизни всегда нужен адреналин. А его в обеих профессиях в избытке.

ПРО РОДИТЕЛЕЙ

Конечно, родителям было нелегко принять мое решение стать актером. Было много предрассудков. Справедливых, кстати. Ужасно тяжело вертеться в этом актерском кругу, особенно у нас в Сербии. Но потом они смирились, куда уж тут деваться. Просто они не могли понять тогда, почему я сделал именно такой выбор. Но я всегда поступаю так, как велит мое сердце, даже если кто-то считает, что мое решение неверно. Несмотря ни на что, родители – это моя самая большая поддержка. После «Довлатова» они стали воспринимать то, что я делаю, всерьез, поняли, что я уже не ребенок, сам выбираю свой путь и принимаю собственные решения.

ПРО ИСКУССТВО

Знаете, когда занимаешься этим делом, трудно оставаться чистым. Может, это слишком громко звучит, но тем не менее. Потому что сейчас так или иначе все крутится вокруг денег. Люди делают ставки и принимают какие-то жизненные решения именно из-за денег. Конечно, тут и обвинять не стоит никого. Но, с другой стороны, это может поставить под угрозу истинность искусства. Искусство нужно лелеять и защищать. И помнить, что оно не всегда приносит материальную пользу. А сейчас вообще весь мир себя позиционирует как мир рынка. Там очень ясны правила: нет у тебя прибыли – значит, ты вне игры. И тогда возникает закономерный вопрос: а что в современном мире происходит с искусством?

Очень важно научиться достигать компромисса в своей работе между материальной стороной и истинным творчеством. Мир такой, какой он есть, и я не могу отрекаться от него. Я не могу прийти и сказать: «Ну, нет, я так не играю, я так не хочу». Конечно, можно сделать и такой выбор. Но тогда ты уже не имеешь права быть недовольным, что немногие знают о твоей работе, что все стоит на одной точке и не движется. Во всем этом нужно уметь делать взвешенный выбор: не предавать себя и то, что ты считаешь важным для общества, для искусства. Но, с другой стороны, не стоит забывать и про материальное.

Между этими аспектами очень тонкая грань, но ведь и сама жизнь такая непростая! Важно, чтобы молодые актеры поняли: если они работают над какими-то коммерческими проектами, нельзя думать, что они творят искусство.

Я, конечно, не имею ничего против коммерчески успешных проектов. Есть много прекрасных фильмов, в основе которых лежит материальный успех. Но здесь я говорю о подходе молодых актеров к искусству. Он может быть только искренним! Если уж вы согласились заниматься этим, то должны понимать, что вы делаете. В профессию только с головой и с открытым сердцем!

ПРО ХРАБРОСТЬ

Алексей Герман-младший – очень храбрый человек. Только представьте, он выбрал меня, тогда 25-летнего, на главную роль в своем фильме. У меня не было ни жизненного, ни профессионального опыта. Он же меня не знал, я был для него новым лицом. К тому же я совершенно не говорил по-русски. Все это мог сделать только человек очень большой храбрости.

И это обязывает. Его храбрость обязала меня, чтобы я тоже был храбрым, сделал в ответ еще лучше – все, что я могу. Я считаю, что такая храбрость равняется таланту. А у него и то, и другое на очень высоком уровне. У Алексея можно постоянно учиться. Но лучшее – это то, что я мог наблюдать его в деле. Когда вы видите эту самоотдачу, страсть и любовь к работе, вы говорите себе: «Я хочу точно так же».

Оправдал ли я доверие Германа? Об этом лучше, конечно, спросить его. Но когда человек полностью отдается тебе, как это сделал он, было бы несправедливо, если бы я не ответил тем же. Я бросился с головой в эту работу. Утвердить меня на Довлатова – это был огромный риск. Но это только вызвало у меня ответную реакцию. Я тоже пошел до конца. Несомненно, я дал свой максимум в этой роли.

ПРО «ДОВЛАТОВА»

«Довлатов» – это не биографическая картина. Там есть сразу пять очень сильных историй внутри самого фильма. Это история о писателе, о времени, об этике одной эпохи, о человеке, который стоит перед важными решениями в своей жизни и об обществе. Если бы этот фильм назывался не «Довлатов», а, например, «Сергей Сергеевич», его тоже могли бы смотреть.

Если бы мы даже убрали эту историю о писателе, то все равно осталось бы что-то конкретное, универсальная история. Остается история о человеке, который сейчас на грани развода, у него нет работы, он стоит перед судьбоносным решением, уехать ему или остаться в своей стране. Значит, это фильм не только про русского писателя и про определенную эпоху. Мне кажется, именно это и является самым большим богатством картины. «Довлатова» можно смотреть и в России, и в Германии, и в Америке, и в Австралии. Зависит от того, что каждый человек возьмет из этой истории.

ПРО УСПЕХ

Сам я «Довлатова» смотрел 3 раза. Первый раз целиком и полностью посмотрел в Берлине на фестивале. Я так волновался! У меня сердце стучало 400 ударов в минуту! Даже не знаю, почему я довел себя до такого состояния, ведь все в итоге прошло отлично. Фильм очень тепло приняли. После премьеры ко мне подошла с поздравлениями Екатерина Довлатова.

Для меня это было настолько эмоционально, я был так счастлив, что смог познакомиться с дочерью своего героя. Екатерина – прекрасный человек, теплая, непосредственная. Она нашла такие слова, от которых у меня стояли слезы в глазах, но я сделал все, чтобы их никто не увидел.

Конечно, ко мне иногда подходят на улице люди, просят автограф. Чаще в России, чем в Сербии. Но самое трогательное – это то, что у людей есть потребность просто сказать мне «спасибо» за фильм, за мою роль. Для меня это самое ценное.

ПРО ТАЛАНТ

Я не могу ответить на вопрос, талантливый я человек или нет. Оставлю эту оценку другим людям, пусть они смотрят и решают со стороны. Я актер, я играю, я работаю в поле. Я не могу нравиться всем сразу. У меня своя особенность, свой образ. Это не всех устраивает. И это нормально. Если бы все актеры были одинаковы, их было бы всего пять человек во всем мире.

Мне кажется, талант – это больше работа, чем божий дар. Самое талантливое, что может быть у человека, – это его сознание, возможность посмотреть на себя самого. Я думаю, что работа над собой – это самый большой талант и дар.

ПРО РАБОТУ

Я не хочу себе ставить никакие рамки. Я готов работать везде: и в России, и в Сербии, и в Америке. Я люблю свою работу.

Между театром и кино я выбираю… и то, и другое.

Я читаю критику о своей работе, и всё надеюсь, что кто-то напишет что-то полезное. Критика – это хорошая вещь. Она может помочь. Я воспринимаю замечания только от профессионалов. Они критикуют с позиции опыта, а не личных предпочтений, мол, это мне нравится, а это нет. Для меня было бы лучше, если бы кто-то пришел и сказал про мою работу в «Довлатове»: «Знаешь, мне это не понравилось». Но, надо признаться, такого у меня не было. Может быть, меня не ругают потому, что я иностранец? Поэтому нежно ко мне относятся (смеется).

Для «Довлатова» я набрал 16 кг и сделал это с удовольствием, потому что роль того требовала. Ради роли я готов почти на все. А ради пустого пиара ни на что. Я считаю, что публика должна оценивать мои роли, а не мою личную жизнь. Я однозначно не столь интересный человек.

ПРО ПРИНЦИПЫ В ПРОФЕССИИ

Я никогда не соглашусь на неинтеллигентные проекты, проекты, связанные с обманом, манипуляцией.

Я не разделяю свою жизнь и работу. Мне кажется, ты идешь вперед и в актерской профессии, если ты развиваешься как человек

Отношения между актером и режиссером – это что-то очень личное, интимное. И это всегда происходит по-разному, все зависит от человека. Кто-то отдает тебе частицу себя, и ты ее принимаешь, а кто-то смотрит на это по-другому.

Остаться актером одной роли – это мой самый большой страх. Я не знаю, возможно, жизнь повернется именно так. Я все же надеюсь, что так не будет. Но даже если роль Сергея Довлатова останется самой значимой в моей карьере, что ж, это тоже неплохо. Я очень счастлив, что мне удалось сыграть исторического персонажа, который так много значит для такого большого народа.

ПРО ЖИЗНЬ

Я не могу сказать, какой я вижу свою жизнь через несколько лет. Я никогда не задумывался над этим, просто живу здесь и сейчас. Я и сейчас-то ничего не знаю. А если бы вы меня спросили 2,5 года назад, еще до этой истории с «Довлатовым», я бы и тогда не смог ответить. Жизнь – это же чудо. Она никогда не смотрит на наши планы. Жизнь сама по себе так прекрасна. Я считаю, что самое главное – делать то, что ты любишь, и делать это искренне. Искренность не только в работе, но и в отношениях, и с людьми, и с собой самим. Но при этом не стоит все же плыть по течению, нужно иметь какую-то цель. Самое главное – быть всегда в согласии с самим собой.

Тот человек, которым я был до «Довлатова», во время съемок и то, какой я сейчас, – это разные люди. Я все время расту и переосмысливаю свою жизнь. Жизнь не всегда прекрасна, она может задавать нам очень трудные и неприятные вопросы. Даже такие вопросы, которые мы хотим спрятать сами от себя. Именно тогда, когда мы отвечаем на них, тогда мы делаем шаг вперед в своем развитии.

ПРО РОССИЮ

В России я был в трех городах: в Петербурге, Москве и Иваново. Конечно, российская провинция очень отличается от столичных городов. И в этом нет ничего плохого. То же самое можно увидеть во всем мире.

Да, у меня есть любимые места в Москве, но я не расскажу про них. Потому что хочу, чтобы они оставались только моими. Я с трудом нахожу места, которые заполняют меня всего. И всегда очень ревностно храню их.

Мне многое нравится в Москве. И Петербург тоже очень нравится, может быть, даже больше, чем Москва. Петербург – мой первый город в России, где я провел очень много времени, город, где я снимался в «Довлатове». Меня с ним связывают такие прекрасные воспоминания.

В России огромные расстояния. Я не мог поверить в то, что дорога из центра Москвы до аэропорта занимает полтора часа, пока не удостоверился на собственном опыте. У нас в Сербии за это время можно доехать до любой границы.

Конечно, между сербами и русскими есть различия. Особенно с русскими с севера России. Разница в темпераменте. Мы, южный народ, более импульсивны. Там у вас на севере между людьми есть такая еле уловимая дистанция. Нет панибратства, особенно при знакомстве все очень официально.

Мне в России сказали, если бы ты смеялся здесь на улице сам с собой, как дома, то на тебя смотрели бы как на сумасшедшего. Но когда вы, русские, улыбаетесь, то это искренне и действительно от всего сердца. Я вообще боюсь людей, которые постоянно смеются. Меня это пугает, вызывает сомнение.

ПРО СЕБЯ

Я гурман, люблю вкусно поесть. Сам умею и люблю готовить. Научился этому от мамы, да и жизнь заставила, я много лет живу один. Коронного блюда нет, но лучше всего у меня получаются блюда традиционной сербской кухни.

Если ты живешь в обществе, то у тебя есть и точка зрения по поводу всего происходящего. Искусство как раз служит для того, чтобы сделать очень точный срез состояния общества. Иногда я позволяю себе высказаться насчет чего-то в «Твиттере». Но при этом все же не очень серьезно воспринимаю все эти соцсети. Я не хочу формировать ничье мнение и влиять на него. Я просто пишу то, о чем думаю. Были ли у меня когда-нибудь проблемы из-за этого? Да, были, много раз. Но ничего серьезного. Просто у людей есть потребность объяснить мне, что я не прав.

ПРО ЖИВОТНЫХ

У меня есть собака, его зовут Айк. Сейчас он живет у моих родителей, потому что мне нельзя его везде с собой таскать. Поэтому он научился обманывать. Когда-то он очень сильно заболел, я так расстроился, специально вернулся со съемок, чтобы ему помочь, быть с ним рядом. Но он, хитрюга, это понял и теперь стал притворяться для того, чтобы привлечь внимание. Когда ему что-то хочется, он начинает так жалобно скулить.

ПРО ФУТБОЛ

В финале чемпионата мира по футболу я был в России и болел за хорватов, но все же реально считал, что победит Франция.

Вся Сербия болела за Хорватию?

Нет, у нас общество очень сильно разделено. Я не считаю, что кто-то должен был болеть за Хорватию только потому, что они наши соседи, либо, наоборот, болеть против них, только потому что это хорваты (у хорватов и сербов очень сложные отношения после войны в Югославии в 90-х годах. – Прим. авт.). Они хорошо играли. Но Франция действительно была лучшей командой мирового первенства.

ПРО БЕЛГРАД

Я родился здесь, я считаю этот город своим. Белград – магический город, у него есть что-то особенное. Конечно, есть и плохие вещи. Но вы знаете, я и не люблю абсолютно идеальные города. Да, может, Белград не совсем чистый, но мне нравится, когда город живет, когда в нем бурлит жизнь. Я не люблю, когда все идеально, может, проблема во мне?! Я люблю, когда есть какая-то изюминка, угловатость, когда что-то выпирает, выделяется – это и есть уникальность. А все идеально должно быть в армии, там ты не личность, а часть системы.

ПРО ВЕРУ

Я верю в любовь. Верю в людей. Верю в борьбу, верю в какое-то равновесие, баланс, как день и ночь. Для меня всегда трогательно, когда я встречаю людей, которые не допускают, чтобы плохие вещи управляли их жизнью. Значит, они борцы, они борются с этими невзгодами, болью, проблемами и идут дальше. Я люблю людей, мне нравится смотреть, как они живут, о чем думают, чем занимаются, в отличие от того, что я делаю. Мне вообще нравится быть с людьми и расширять свой кругозор. Я люблю храбрых людей, которые вопреки давлению остаются собой. Такие люди меня вдохновляют.

ПРО ЖЕНЩИН

Блондинка или брюнетка – без разницы, для меня важно что-то другое. Может быть, неприлично говорить о типе женщины, но я люблю женщин, которые умеют бороться, которые имеют свое «я», знают, чего они хотят. Я считаю, что в сегодняшнем мире очень нелегко быть женщиной.

Для меня важно партнерство, равенство полов. Если я мужчина, это совершенно не значит, что у меня должно быть какое-то преимущество. Наши позиции должны быть абсолютно равными. И только тогда это справедливое общение. Конечно, совсем необязательно, чтобы наши точки зрения совпадали и чтобы женщина соглашалась со мной во всем. По мне, это недопустимо. Свободное высказывание своей точки зрения – это моя позиция по отношению к женщинам.

ПРО СЧАСТЬЕ

Вы счастливый человек?

(Задумывается). Не знаю… Иногда достаточно малого, чтобы сделать меня счастливым, а иногда вообще ничего не может поднять мне настроение. Так что не знаю, счастлив ли я или нет…

В это воскресенье, 21 октября, на российском телевидении состоится премьера детективного сериала «Оборванная мелодия». У Милана Марича там главная роль. Он играет итальянца Антонио, который после всех сюжетных перипетий находит свое счастье с русской красавицей Еленой (актриса Александра Никифорова). В сериале заняты Жанна Эппле, Сергей Астахов и другие. В отличие от «Довлатова», в этой работе Милан сам себя озвучивал. «Это прекрасный опыт. Мне было интересно снова сняться в России и сыграть на русском языке», – говорит актер. Сериал покажет телеканал «ТВЦ».

Анастасия Колова

Перевод Славицы Джукич

Заглавное фото из соцсетей актера