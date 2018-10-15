Дмитрий Балдин: есть ли смысл в красоте среди вечной войны?

Мир стихотворений Дмитрия Балдина часто апокалиптичен. Это ощущение человека, стоящего на краю гибели земли и наблюдающего, как люди губят сами себя. Лирический персонаж задаёт важные вопросы – не себе только, каждому. Найдутся ли на них ответы? Вернее, захотят ли люди отвечать, возьмут ли на себя смелость и ответственность? Останется ли мир столь же настоящим и живым, как при сотворении? Есть ли ещё смысл в красоте посреди вечной войны всех со всеми?

“Островок безопасности” для персонажа – любовь. Как сказал Тургенев: “Именно ей держится и движется мир”. Может быть, именно так мир и выстоит?

Известный российский поэт, филолог, литературовед Артем Скворцов заметил, что стихи Дмитрия отличает интересная работа со строкой и ритмом, неожиданные, но всегда точные образы, “поэтическое видение мира и чутье слова”. В своей рецензии на пробную подборку стихов Артем Эдуардович написал: «Автор представил интересную и на удивление ровную подборку, из которой нельзя выделить какое-то одно стихотворение в качестве наиболее удачного – по-своему хороши все. Конечно, шероховатости имеются (по части стиля), но Дм. Балдин явно обладает поэтическим видением, искренностью чувств и чутьём к слову. Трудно сказать, как сложится его литературная судьба, однако предъявленные стихи многообещающи, особенно если учитывать возраст автора. Если Дм. Балдин не забросит писать (и читать!), то, думается, года через два-три он дорастёт до зрелых и эстетически безупречных стихов (во всяком случае, на это очень хочется надеяться, потенциал тут есть)».

Катерина Ремина, владимирская поэтесса

Предлагаем вниманию наших читателей подборку стихов многообещающего молодого поэта Дмитрия Балдина.

***

Солнце по небу –

Невидимость мышц,

Движение.

Поражением режут

Ночи немые.

Мы безгранично больны:

Не вечностью –

Временем.

Звеньями строятся

Жизни,

Люди,

Планеты.

Кто-то бросает за спину

Звезды,

Следы,

Монеты.

Я попрошу, засни и не плачь –

Уже скоро.

Мы оживаем всегда

Нашей памятью

или

Россыпью звездного сора.

РОСТ И ЦВЕТ

Кость прорастает. Становится платьем Земли, разноцветным, благоухающим, мертвым в грядущем и прошлом. Кожа на стебле – лик уходящего, шелестит на ветру, поёт, ждёт отделения и угасания. Глаз в окружении лепестков. Взирает на солнце, луну, звёзд зов. Тихо плачет – мир так далеко, но небо с каждым годом всё ближе и ближе. Корни-нервы сплетаются в мозг. Когда-то он был другим. Теперь он ест червей и воду, а мысли идут не изнутри, но приходят извне. Меньше болит. Космос ждёт. Переходный пункт или путь очищения перед Вечным? Забыто это живыми ради покоя бесцветного дня. Важно ли это? Помогло ли? Вряд ли. От грядущего не убежать. Звезды зовут. Скоро дождь. Ещё сантиметр к небу.

***

Веточки к стенке встали,

Будто бы на расстреле,

Но нет винтовки тут:

Так растут они еле-еле,

Ещё на немножко к солнцу.

Вырастут вряд ли – убьют –

Но вознесут себя в вечность

Взмахами крыльев-крон,

Одаряя эту планету

Прощением

Через стон.

***

Если вспомнишь ты завтрашний день, то молчи,

И Вчерашнего вид темноты – то молчи.

Если знаешь ты нечто о смерти – молчи,

Даже ведая запах мечтаний – молчи.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я пробил себе кисти

Насквозь,

Чтобы очистить свои

Старания.

Я пробил себе горло –

Неглубоко –

Чтобы было о чем запеть.

Я пробил себе ноги

В районе коленей,

Чтоб было легче

Не идти,

Но лететь.

Я пробил себе грудь,

Чтобы познать тишину,

Но мне отвечало

Дыхание.

ЛЕГКО

Легко,

Хоть бери –

К солнцу

Лети.

Легко,

Хоть ползи

По гвоздям

(Шляпки вниз!).

Легко,

Хоть иди

Умирай,

У мира

Вбирай

Пыль –

Вековую

Мудрость.

Легко,

Хоть

Бери

Грудь на свет

И смотри.

Легко,

Хоть сейчас

Обращай

Млечный путь

Молоком

Настоящим.

Легко,

Хоть сквозь сгустки

Горящих

Газа скоплений

Звёздной пыльцой

Протягивай нить

В Ничто.

Легко

С сердцем

В груди.

Очень

Легко –

Хоть в недра

Земли,

Хоть в небо –

Туда,

Высоко,

Где космос

Планетами

В бисер играет,

Продвигая

Их по орбитам

Легко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Уходящий,

Уходя,

Не забудь

Однажды

Вернуться –

Не может быть,

Что не найти

Дорогу

Назад.

Спящий,

Засыпая,

Помни:

Ты должен

Проснуться,

Снова

Открыть

Глаза.

Улетающий,

Знай,

Откуда взлетел

И вернись

Однажды

К земли

Родительской

Тверди.

Мёртвый,

Ты тоже

Не забывай,

Кто есть

Ты,

Вставай –

Живые

Ждут.

Лазарь,

Выйди вон –

Это не смерть, но сон.

***

Вспомнить бы

Каждый упавший лист

По имени,

Каждый прервавшийся пульс

По голосу.

Сосчитать каждую ниточку:

Волос к волосу,

На тёплом,

Живом.

У мёртвых нет смысла считать.

Я верю, что мы

Однажды,

Как птицы, сможем летать.

Время течёт

В нашу пользу,

Главное – не умирать,

Проснуться,

Продолжить свой счёт:

Родинка к родинке,

Волос к волосу.

Немного осталось ждать.

С другими работами Дмитрия Балдина можно познакомиться в его группе “ВКонтакте”.