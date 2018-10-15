Что вы знаете о Николае Андрианове?

Николай Андрианов вспоминал: «Детство мое прошло на Варварке. Была во Владимире такая улица – налево от железнодорожного вокзала. Точнее, не улица, а … с поблескивавшей внизу речкой Лыбедью…»
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В 1971 г. Николай Андрианов дебютировал на крупных международных соревнованиях - чемпионате мира в Мадриде. Сколько золотых медалей он там завоевал?
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На Олимпийских играх в Монреале в 1976 г. Николай Андрианов через 16 лет после победы Б. Шахлина отобрал звание абсолютного олимпийского чемпиона у гимнастов из…
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Николай Андрианов удостоился чести произносить олимпийскую клятву от имени спортсменов на Олимпиаде, которая проходила в…
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До какого года Андрианов был первым в истории Олимпийских игр по количеству завоёванных медалей во всех видах спорта среди мужчин (15)?
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Какого ордена из перечисленных ниже не было у Николая Андрианова?
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За какие заслуги Николаю Андрианову была присуждена премия Ленинского комсомола в 1987 г.?
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Неправильно!
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В 2001 году Николай Андрианов был принят в Гимнастический Зал славы, который находится в…
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Неправильно!
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Кто из владимирских скульпторов стал автором памятника Николаю Андрианову?
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Неправильно!
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Какое место в городе Владимире носит имя Николая Андрианова?
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Неправильно!
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