Что вы знаете о Николае Андрианове?

Николай Андрианов вспоминал: «Детство мое прошло на Варварке. Была во Владимире такая улица – налево от железнодорожного вокзала. Точнее, не улица, а … с поблескивавшей внизу речкой Лыбедью…» Тупик Овраг Переулок Правильно! Неправильно! -

В 1971 г. Николай Андрианов дебютировал на крупных международных соревнованиях - чемпионате мира в Мадриде. Сколько золотых медалей он там завоевал? Ни одной Одну Две Правильно! Неправильно! -

На Олимпийских играх в Монреале в 1976 г. Николай Андрианов через 16 лет после победы Б. Шахлина отобрал звание абсолютного олимпийского чемпиона у гимнастов из… Японии Китая США Правильно! Неправильно! -

Николай Андрианов удостоился чести произносить олимпийскую клятву от имени спортсменов на Олимпиаде, которая проходила в… Мюнхене (1972) Монреале (1976) Москве (1980) Правильно! Неправильно! -

До какого года Андрианов был первым в истории Олимпийских игр по количеству завоёванных медалей во всех видах спорта среди мужчин (15)? 2008 2010 2012 Правильно! Неправильно! -

Какого ордена из перечисленных ниже не было у Николая Андрианова? Орден Ленина Орден «Знак Почёта» Орден «Спортивная слава России» Орден Трудового Красного Знамени Орден «За заслуги перед Отечеством» Правильно! Неправильно! -

За какие заслуги Николаю Андрианову была присуждена премия Ленинского комсомола в 1987 г.? За вклад в борьбу за мир во всем мире За спортивно-педагогическую деятельность по воспитанию юных гимнастов За участие в разработке и внедрении комплекса снарядов и тренажёров, повышающих эффективность тренировочного и восстановительного процессов в физической культуре и спорте Правильно! Неправильно! -

В 2001 году Николай Андрианов был принят в Гимнастический Зал славы, который находится в… Оклахома-Сити (США) Владимир (Россия) Токио (Япония) Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских скульпторов стал автором памятника Николаю Андрианову? Илья Шанин Михаил Блинов Игорь Черноглазов Правильно! Неправильно! -