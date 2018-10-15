18+

Что вы знаете о Николае Андрианове?

14 октября 1952 года родился наш земляк – выдающийся гимнаст

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Что вы знаете о Николае Андрианове? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Что вы знаете об олимпийском движении?

Международный олимпийский день весь мир отмечает 23 июня

Вышла в свет книга о Николае Толкачеве

Память об Андрианове объединила спортсменов

Что вы знаете о пионерии?

Вспомним символы прошедшей эпохи

Что вы знаете про айфон?

Сегодня отмечают день рождения культового смартфона

Что вы знаете о шоколаде?

11 июля во всем мире отмечают день самого любимого лакомства