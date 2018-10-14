Борис Французов дарил своим друзьям экслибрис

В XX веке книголюбами были все, в том числе и художники. Наша страна была самой читающей. В СССР в 60-70-е годы книга была на вес золота. Чтобы пополнить свою домашнюю библиотеку, люди ночами простаивали в очередях: хотели, к примеру, купить сборник стихов любимого поэта. А когда заветный томик был в руках, владелец его сразу подписывал или ставил знак – экслибрис. Этот рисунок делал книгу эксклюзивной и подтверждал права её собственника.

Художник Борис Французов работал в технике офорта, в его графике запечатлены сотни портретов и пейзажей родного края: Владимирской области, города Камешково, откуда он родом. По словам Юлии Французовой, вдовы художника, в его творчестве был такой период, когда он увлёкся изготовлением экслибриса. Это были 70-е годы. В то время у него и самого имелась прекрасная библиотека, Французов был книголюб. Заказывать экслибрисы у художника начали коллекционеры. Но чаще всего эти графические миниатюры он посвящал и дарил своим друзьям. «И в каждой картине была отражена изюминка конкретного человека, философский смысл и даже шутка», – вспоминает Юлия Французова.

Юлия Французова, вдова художника Бориса Французова

Просто делать какой-то книжный знак – это неинтересно профессиональному художнику. Это искусство аллегорическое. Здесь в краткой форме может что-то быть зашифровано.

И какой-то смысл глубокий в них заключён. Человек должен знать данного владельца книг. Его профессию, его пристрастия, его интересы. И в краткой форме отразить суть этого человека. Здесь должен быть самый широкий кругозор у художника. На выставке представлены такие философские экслибрисы, что мы с вами их просто не разгадаем.

Выставка «Экслибрис»открылась в Центре изобразительного искусства. Среди работ можно увидеть и личные, которые Борис Французов посвятил своей семье: на одной его супруга с малышом, на другой – сын. Свои экслибрисы он посвящал друзьям – олимпийскому чемпиону по гимнастике Николаю Андрианову, редактору газеты «Призыв» Николаю Демьянову. Или владимирским художникам: Юкину, Бритову, Кокурину.

При изготовлении рисунка художник использовал специальные инструменты для резьбы по дереву – штихеля. На поверхности вырезалось зеркальное изображение. А потом с помощью краски и валика на бумаге получался оттиск. В наш век, говорят искусствоведы, когда в книгах дефицита нет и литература, к сожалению, обесценивается, экслибрисы тоже особо никому не нужны. Остаётся лишь вспоминать «романтику» советского периода.

Андрей Александров, директор областного Центра изобразительного искусства

Сейчас мало людей, у которых остались дома библиотеки И даже если такие люди есть, то маркировке книг на принадлежность человеку сейчас не уделяется такое внимание, как в 60-70-х годах прошлого века, когда был книжный бум. Когда мы сдавали макулатуру, чтобы на эти талончики купить книгу, поставить её к себе на полку.

Был книжный обмен. И чтобы книжку не заиграли, на ней оставляли какой-то значок. Либо писали фамилию, либо делали из ластика какую-то меточку, штампик. Ну а более продвинутые граждане могли позволить себе заказать вот такое произведение искусства.

На выставке памяти Бориса Французова представлено более 200 работ. Экспозиция открыта до 4 ноября. Для всех современных книголюбов она будет, несомненно, интересна.

Татьяна Данилова

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