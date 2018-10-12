“Путешествие в обратно” – книга о владимирском литфаке

В руках у меня необычная и долгожданная книга. Книга о моем факультете. Книга, к которой отношение имеют все, кто в разные годы учился на владимирском литфаке. Это очень многогранный сборник и в то же время очень стройный. Он говорит голосами разных поколений, которые выражают схожую мысль: «Литфак – место с особой творческой и нравственной аурой. Место, где давали не только фундаментальное гуманитарное образование, но и воспитывали Человека».

Здесь сформировались многие яркие педагоги, известные журналисты, талантливые писатели и поэты, отсюда выходили просто хорошие люди, самостоятельно мыслящие, с чистыми помыслами и богатым внутренним миром. Еще бы! Ведь студенты имели возможность соприкасаться с такими светилами науки, как Александр Борисович Пеньковский, Инна Львовна Альми, Владимир Иванович Фурашов (прошу прощения, что не перечисляю всех – список огромен!) Мы торопились занять места на их лекциях (могло и не хватить в буквальном смысле), стараясь сесть как можно ближе, чтобы не пропустить ни одного драгоценного слова, которое из их уст действительно было на вес золота. И сегодня фраза “Я с литфака” звучит как пароль: мы понимаем друг друга с полуслова, нам есть что вспомнить и что обсудить. Все мы родные люди навсегда. И эта книга о нас и для нас…

Сборник “Путешествие в обратно” появился на свет благодаря усилиям одного из наших любимых преподавателей – Анны Станиславовны Цуккерман. Именно она возглавила работу, выступив составителем и редактором. И сегодня Анна Станиславовна сама расскажет, как возникла идея, кто принял участие в создании книги и, конечно, даст доброе напутствие читателям.

− Анна Станиславовна, расскажите, как возникла идея сборника?

− Интересно, что толчок к работе довольно неожиданно был дан человеком, который вообще не учился на нашем факультете. Сделать книгу предложила Валентина Ивановна Титова, заведующая отделом краеведческих исследований центральной городской библиотеки. Историк и краевед, редактор и издатель журнала «Старая столица», один из составителей «Владимирской энциклопедии», Валентина Ивановна является хранителем владимирской «территориальной идентичности», очень внимательно относится ко всему, что не должно исчезнуть бесследно. В «Старой столице» неоднократно публиковались материалы о преподавателях литфака – заведующем кафедрой, профессоре А.М. Иорданском, профессорах А.Б. Пеньковском, В.И.Фурашове, И.Л. Альми, И.С. Приходько, доценте В.В. Носковой, старшем преподавателе А.М. Пудковой. Эти статьи, а также, возможно, какие-то любопытные устные отзывы, как говорят сейчас, «зацепили» Валентину Ивановну, привлекли её внимание.

− Почему «Путешествие в обратно»? Это ностальгия?

− Конечно, нет ничего удивительного в том, что поэт Геннадий Шпаликов «дал» нам это метафорическое название. Каждый из тех, кто писал для книги, смотрел на события своей литфаковской жизни и на людей с некоторого временного расстояния. За прошедшие годы многое случилось, поменялось в жизни, сознании каждого, и преодолевать путь из сегодняшнего дня в прошлое всем удавалось с разной скоростью и разными «видами из окна».

− Сколько времени занял весь процесс создания?

− Сроки работы могу назвать легко и с абсолютной, «негуманитарной» точностью. 13 декабря 2017 года я написала электронное письмо моей однокурснице Нине Китуниной (Варюшенковой). Она до сих пор осталась самым безусловным нашим лидером, организатором и вдохновителем всего (хотя давно не живет во Владимире), словом, воплотителем того самого литфаковского духа небезразличия и причастности. В декабре же (сначала через соцсети) был брошен клич-призыв стать мемуаристами. А 24 сентября 2018 г. я привезла из издательства первые четыре пачки готовых книг. Наверное, для сборника такого плана это было достаточно быстро. Но я бы не сказала, что наше «путешествие» − нечто скороспелое и недозревшее. Потому что так же, как всё время живут и определяют нас наши родители, в уголках нашей памяти, нашего сердца навсегда остаются время и люди нашего студенчества. Они незримо влияют на наши поступки, нашу карьеру, даже частную жизнь.

– Как шла работа над книгой? Откуда брали материалы?

– Как составителю, мне пришлось мобилизовать разные свои качества и профессиональный опыт прошлого. Сначала, после первых восторженных реакций, показалось, что тексты посыплются с разных сторон − только расставлять успевай, но не тут-то было. Работа вспоминания и работа написания – это разные виды работ. Оказалось, что даже если ты всю жизнь занимался интеллектуальным трудом, то и тогда не так-то легко к тебе придет удовлетворяющий результат. Мы люди книжные, пропитанные лучшими образцами художественной литературы и публицистики, невольно сравнивали, сопоставляли. Порой, спустя некоторое время, кто-то говорил нечто вроде «имею желание, но не имею возможности». Конечно, легче было журналистам: они писали быстро, уверенно, и стиль всегда «отвечал теме». Но чаще всё же приходилось как-то «нейтрализовать» сомнения, укреплять в себе решимость. Дело пошло веселее, когда я сообщила о проекте молодым ребятам, выпускникам 2000-х. Они, на удивление, сразу отозвались (хотя мне казалось, что им такой «формат» будет неинтересен).

Так получилось, что о факультете, времени учебы, о преподавателях и сокурсниках вспоминают в книге выпускники 1954 − 2014 гг., то есть моменты получения ими дипломов разделяют ровно 60 лет. Воспоминания разного объема в книгу прислали почти 50 выпускников факультета. Кроме того, вы прочтете стихотворения литфаковцев, посвященные факультету, его преподавателям и студентам.

Структура придумалась сразу: распределить все тексты в соответствии с теми составляющими, которые включала жизнь факультета (учеба в разных её проявлениях, студенческое самоуправление, творчество, трудовые семестры и др.) Так в книге появилось восемь глав. Конечно, какой будет «начинка», представить было невозможно, и задать будущим авторам какие-либо жесткие направления − тоже.

Сначала планировалось привлечь архивные материалы, но в архиве пединститута ВлГУ безапелляционно ответили, что сейчас никаких материалов не предоставляют, хотя хранятся они, согласно положению, 70 лет («Не даем, потому что не положено. Вот вам ответ»). Периодику прошлого ещё не запретили, но было опасение, что мало что найдется. Первый же визит в областную библиотеку принес радость: там хранятся подшивки «Молодого учителя». Так в книгу «пришли» статьи и заметки из «Призыва», «Комсомольской искры», «Молвы», «АиФ. Владимир-Иваново» и институтской многотиражки 1960 − 2000-х годов. И круг авторов книги увеличился на 80 с лишним человек. Газеты сохранили для нас в том числе «голоса» легендарных преподавателей литфака: декана Р.Л. Засьмы, профессора В.И. Фурашова, доцентов И.Л. Альми, Е.И. Богомоловой, В.Ф. Киприянова, И.И. Дудкина, В.А. Колобанова, К.Г. Семенкина, Р.С. Овчинниковой, старших преподавателей А.М. Пудковой, М.М. Тюковой и Е.М. Дубыниной и др.

− Для кого эта книга? Какое напутствие Вы бы дали читателям?

− Эта книга, разумеется, в первую очередь для выпускников литфака, которые были соучастниками, современниками, неравнодушными зрителями всего того, о чем мы рассказали. Прежде всего именно им, как кажется, интересно будет узнать о своем факультете что-то новое: каким он был или стал через десятилетия, какие люди там работали или учились. Те, кто уже начал читать книгу, сейчас оставляют свои эмоциональные отзывы: пишут, что, узнавая себя двадцатилетних, и смеются, и плачут, что образы ушедших преподавателей и студенческих друзей остаются с нами… Возможно, кому-то покажется, что в наших мемуарах порой «чересчур передано сахару». Но я уверена, что внимательный читатель будет рад тем бесчисленным встречам с знакомыми и незнакомыми людьми, которые ждут его на страницах книги, а субъективность авторов он без труда победит или соединит со своей собственной субъективностью. Кстати, вот этим книга может заинтересовать также и тех, кто вообще не учился на факультете. Например, родителей и детей наших авторов.

− Есть такое понятие (о нем знают все, кто учился на факультете в разные годы) − «литфаковский дух». Как бы Вы его описали?

− Наверное, описать что-то нематериальное, не имеющее размеров, цвета, других физических характеристик, всегда сложно. Всегда с тобой могут не согласиться, обвинить в непонимании. Для меня литфаковский дух − в стремлении всё делать с максимальной отдачей, не дозируя свое участие, не взвешивая на весах, не тратишься ли ты больше других. Кроме того, как бы это ни прозвучало выспренне, нравственная высокость, поднятая «планка», стремление к идеалу, даже если он недостижим. Многие из авторов книги пишут о том, что литфаковцев разных времен отличали особое дружество, слитность, необходимость друг в друге и – от собственной такой нужности − ощущение своей защищенности.

Итак, книга вышла. Ее официальная презентация состоится 15 ноября во Владимирской областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, 3). Начало – в 17 часов. Приглашаются все причастные и непричастные. Будет возможность приобрести сборник и лично пообщаться с его составителем и авторами. А пока читаем, вспоминаем и наслаждаемся этим прекрасно написанным (а по-другому и быть не может) “Словом о литфаке”.

Записала Дарья Ермолина (Евдокимычева), выпускница владимирского литфака 2000 года

Фото из книги “Путешествие в обратно” и автора