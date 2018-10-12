Откройте в выходные новые места развлечения

День открытых дверей в Центре «33 Желания»

Центр «33 Желания» – это уникальное место для разностороннего развития личности, которое существует в нашем городе уже пятый год. Центр «33 Желания» создан для людей, которые готовы изменить свою жизнь. Здесь любому человеку помогут построить бизнес и сделать карьеру, наладить счастливую личную жизнь, раскрыть внутренний мир и найти гармонию души, а также пройти обучение по многим направлениям самосовершенствования.

В субботу всех заинтересованных в повышении качества своей жизни людей центр «33 Желания» приглашает к себе на презентацию своих многообразных программ. В комфортной и творческой атмосфере опытные мастера познакомят со своими методиками и предложат гостям уникальные трансформационные игры. В конце каждого часа обещаны розыгрыши призов от центра.

Центр «33 Желания»: ул. Б. Нижегородская, 50

13 октября с 10.00 до 19.00

Вход свободный. Регистрация и подробная информация на сайте