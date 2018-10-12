Откройте в выходные новые места развлечения

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Познайте себя в… творчестве
День открытых дверей в Центре «33 Желания»
Центр «33 Желания» – это уникальное место для разностороннего развития личности, которое существует в нашем городе уже пятый год. Центр «33 Желания» создан для людей, которые готовы изменить свою жизнь. Здесь любому человеку помогут построить бизнес и сделать карьеру, наладить счастливую личную жизнь, раскрыть внутренний мир и найти гармонию души, а также пройти обучение по многим направлениям самосовершенствования.
В субботу всех заинтересованных в повышении качества своей жизни людей центр «33 Желания» приглашает к себе на презентацию своих многообразных программ. В комфортной и творческой атмосфере опытные мастера познакомят со своими методиками и предложат гостям уникальные трансформационные игры. В конце каждого часа обещаны розыгрыши призов от центра.
Центр «33 Желания»: ул. Б. Нижегородская, 50
13 октября с 10.00 до 19.00
Вход свободный. Регистрация и подробная информация на сайте
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Вспомните классику
Комедия «Нежное чувство»
Любовь… Что нового можно сказать о ней?.. Все влюбляются, все воспевают это чувство. Казалось бы, нет темы более изученной, но неужели мы чему-то научились? Актеры любительского театра-студии «Новая сцена» в своём искрометном спектакле по произведениям А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение» докажут вам, что писатели и философы попусту потратили свое время – любовь так и осталась штукой совершенно непредсказуемой.
Театр-студия «Новая сцена»: ул. Горького, д. 69
13 октября в 19.00
Цена билетов – 200 руб.
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Вдохновитесь осенью
Открытие творческого сезона «Краски осени»
В Доме культуры мкрн Оргтруд состоится праздничное открытие 93-го творческого сезона «Краски осени». Осень – это талантливый художник, который способен быстро окрасить в яркие золотистые и оранжевые краски все деревья и растения. Осень способна кардинально поменять не только окружающую природу, но и многих людей. Ведь именно в эту пору года в душе творческих людей наступает период, когда на них находит вдохновение.
Творческие коллективы Дома культуры, вдохновленные осенью, готовы порадовать всех жителей и гостей микрорайона яркими и неповторимыми красками своего творчества. В качестве приглашенных артистов выступят танцевальный спортивный клуб «ЭДЕМ», солистка театра песни «Калейдоскоп» Лилия Аксенова, Роман Пармонов, Дмитрий Дербенев (г. Ковров) и шоу-группа «Шоколад» под руководством Сергея Артемьева.
В фойе Дома культуры состоится презентация фотовыставки Отмара Визенеггера (г. Эрланген). Его круг интересов включает в себя спортивную, концертную, портретную и макрофотосъемку, фотографирование животных и заброшенных мест, репортажи. Будучи страстным путешественником, Отмар посетил множество стран и в своих фотопрезентациях делится своими впечатлениями.
Дом культуры мкрн Оргтруд: ул. Октябрьская, д. 26-б.
Справки по тел. 45-73-92
14 октября в 15.00
Цена билета – 100 руб.
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Поужинайте в веселой компании
Пельменная вечеринка
VividClub Vladimir приглашает всех в воскресенье… лепить пельмени ! и это не шутка! Вместе готовим, вместе едим! VividClub Vladimir – это группа друзей, которые любят хорошо проводить время. VividClub – это обширное понятие, включающее в себя музыку, видео, сценки, игры и приятное общение. Это тематические вечеринки, концерты и просто уютные дружеские вечера. VividClub – это то место, где тебя ждут! Приходи и обязательно захвати друзей!
VividClub Vladimir: ул. Б. Нижегородская, 27г
14 октября в 18.00
Вход свободный. Символичный взнос – 50 руб.
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Познайте удивительное в привычном
Экскурсии от местных для местных
В рамках проекта «Подними глаза» в субботу пройдут сразу три оригинальные экскурсии. Алексей Валентинович в 11.00 приглашает на прогулку по некогда священной Яруновой долине с рассказом о дохристианских представлениях жителей Ополья: Ярун и Мокошь, религия хлеба и огня.В 14.00 начнется интерактивная экскурсия об известных и малоизвестных поэтах «Октябрь уж наступил…» Старинные улочки, интересные факты и непременное чтение любимых осенних стихов. Посетить самую странную улицу нашего города зовет в 16.00 Сергей Морковкин. Он поведает о том, как бурный рост торговли изменил жизнь невзрачной улочки в спальном районе, чем 25 лет назад жили взрослые и дети и как торговля на окраине города повлияла на их привычки. Все желающие узнают, где родина владимирского гейминга, где побухивали гопники и эстеты, как пробивались местные рок-группы и много ли изменилось с тех пор. Ностальгия во все поля!
В воскресный день неутомимый Алексей Валентинович приглашает с 11.00 прогуляться по обителям. На повестке дня история, убранство, святыни владимирских монастырей. А их целых три! В 14.00 на экскурсии “Фантастические твари и места их обитания” начнется увлекательный поиск неведомых зверюшек на улицах древнего города под руководством креативного Михаила Самойлова.
Запись и подробная информация в группе «Подними глаза»
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/podnimiglaza33
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