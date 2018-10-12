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Опять двойка!

Погоня за оценками не должна подменить стремления к знаниям

«Ну что, как дела? Какие оценки?» – сколько раз мы, родители, задавали этот вопрос ребёнку, вернувшемуся из школы. И как огорчались, узнав, что вместо вожделенных «пятёрок» и – ладно уж, пусть! – терпимых «четвёрок» сын или дочь вдруг схватили «тройбан», а то и сочного «гуся». И ладно бы только кислой физиономией выражали мы своё отношение к этим формальным цифрам, а то ведь и обидные слова идут в ход, и повышенный тон, а то и ремень. «Так что же нам, радоваться?» – резонно заметят иные папы и мамы. Радоваться, конечно, не надо, это глупо. А про то, как поступить с отпрыском, рассказывает блогер «Призыва» психолог Наталия Фельдман.

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