Как отказаться от ненужной страховки и вернуть себе деньги

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Чтобы не чувствовать себя обманутым
Жалобы на навязывание дополнительных услуг в сфере страхования лидируют в числе обращений владимирцев. Треть жалоб на ОСАГО связана именно с тем, что наши земляки, оформляя договора обязательного страхования автогражданской ответственности, чувствуют себя обманутыми, получая дополнительную страховку. При этом многие и не знают, что можно вернуть договор страховой компании, если вам навязали ненужную страховку.
Это можно сделать в так называемый «период охлаждения». Условия «периода охлаждения» страховщики обязаны прописывать в правилах страхования, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему. Если такой информации нет, это нарушение. С 1 января 2018 года «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от купленной страховки, увеличен до 14 дней. Это сделано согласно указанию Банка России. Кстати, о том, как в целом сэкономить на полисе ОСАГО мы писали не так давно.
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Сколько денег можно вернуть в «период охлаждения»?
– Если договор страхования еще не вступил в силу, вам можно вернуть полную стоимость полиса.
– Если страховка уже начала действовать, но страховой случай не наступил, можно получить назад почти все уплаченные вами деньги. Страховщик имеет право оставить себе лишь часть своей страховой премии – пропорционально количеству дней, которые прошли с начала действия договора. Некоторые страховые компании могут и ничего с вас не взять: условия возврата каждая компания указывает в договоре или правилах страхования.
– Если ваша страховка уже действует, и по ней наступил страховой случай, деньги за полис вы не вернете, зато получите страховую выплату.
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Для всех ли страховок действует «период охлаждения»?
Правило действует только в том случае, если вы заключали договор как физическое лицо (не как организация) и покупали полис добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например, ОСАГО, «период охлаждения» не распространяется.
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От каких видов полиса можно отказаться?
– Страхования жизни
– Страхования от несчастных случаев и болезней
– Страхования имущества
– Гражданской ответственности за причинение вреда
– Страхования транспорта (КАСКО)
– Добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта
– Добровольного медицинского страхования (ДМС)
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Нужно ли отказываться от дополнительной страховки?
Изучите условия получения кредита. Часто добровольное страхование становится одним из условий его выдачи. Например, вместе с ипотечным кредитом обычно предлагают страхование жизни, а в дополнение к кредиту на автомобиль – полис КАСКО. С помощью такой страховки банк снижает свои риски и может предложить более выгодные условия кредитования. Если вы заключите договор, а затем откажетесь от дополнительного страхования, пусть даже в «период охлаждения», процентная ставка по кредиту вырастет. Банки могут даже расторгнуть договор в судебном порядке.
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Как это сделать на практике?
Необходимо подать письменное заявление об отказе от страховки в свою страховую компанию. Звонка страховщику недостаточно, нужно лично прийти в офис или отправить документы по почте. Форма заявления – свободная. Некоторые компании для удобства клиентов подготовили специальные бланки заявлений на расторжение договора.
Вместе с заявлением нужно предоставить:
– паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность;
– нотариально заверенную доверенность, если действуете через представителя;
– банковские реквизиты, если вы хотите получить деньги на счет;
– оригинал договора страхования и квитанцию его оплаты, если это требует компания.
В тот же день, когда компания получила ваш отказ, договор расторгается и страховка перестает действовать. Деньги вам обязаны вернуть в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления и пакета необходимых документов. «Если же страховая компания отказывается расторгать договор, хотя «период охлаждения» еще действует, то следует зафиксировать этот факт и направить жалобу на страховую компанию в Банк России», – отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.
Материал предоставлен пресс-секретарём Отделения Владимир ГУ Банка России по ЦФО
Фото: докавто.рф
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