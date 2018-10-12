Как отказаться от ненужной страховки и вернуть себе деньги

Жалобы на навязывание дополнительных услуг в сфере страхования лидируют в числе обращений владимирцев. Треть жалоб на ОСАГО связана именно с тем, что наши земляки, оформляя договора обязательного страхования автогражданской ответственности, чувствуют себя обманутыми, получая дополнительную страховку. При этом многие и не знают, что можно вернуть договор страховой компании, если вам навязали ненужную страховку.

Это можно сделать в так называемый «период охлаждения». Условия «периода охлаждения» страховщики обязаны прописывать в правилах страхования, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему. Если такой информации нет, это нарушение. С 1 января 2018 года «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от купленной страховки, увеличен до 14 дней. Это сделано согласно указанию Банка России. Кстати, о том, как в целом сэкономить на полисе ОСАГО мы писали не так давно.