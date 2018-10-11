Тренч в клетку: 3 модных образа от владимирского стилиста

Тренч – это классика, которая никогда не выйдет из моды. А тренч в клетку просто завоевал наше сердце, когда мы со стилистом Александрой Креар гуляли по торговому центру. Поэтому на повестке дня сегодня именно он.

Тренч не теплый. Он не послужит вам защитой от ветра, дождя или сильных холодов. Подойдет на прохладную погоду с солнышком. И, как оказалось, с одной вполне классической вещью можно сделать три совершенно разных образа. Как? Рассказывает и показывает Александра Креар в очередном выпуске программы “Модная”.

Образ № 1.”Романтичная леди”

Тренч прекрасно смотрится как отдельный элемент одежды. Поэтому в первом образе мы просто надели под него водолазку, которая перекликается с цветами клетки на тренче.

Образ № 2. “Спортивная классика”

Во втором образе нам удалось совместить классику и спорт. Мы надели свитшот, юбку и кроссовки. А тренч использовали как верхнюю одежду.

Образ № 3. “Деловая красавица”

А последний образ мы создали для деловых дам, которые хотят выглядеть просто и стильно. Брюки ягодного цвета, сапоги в тон и свитер. Все это выглядит крайне элегантно.

С любовью, МоднаЯ!