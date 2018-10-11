Какие киношедевры снимали в Суздале?

Зимой и летом 1964 года советский режиссер Владимир Басов с группой «Мосфильма» проводили в Суздале натурные съемки для экранизации пушкинской повести. Это была первая картина, снятая в городе-музее. Сцену венчания снимали в Никольской деревянной церкви конца XVIII века, привезённой из села Глотово Юрьев-Польского района и установленной у стен Суздальского кремля. В массовке какого фильма приняло участие полгорода? «Метель» «Дубровский» «Барышня-крестьянка» Правильно! Неправильно! -

На высоком берегу Каменки, откуда открывается величественная панорама монастырей, снималась наиболее драматичная, яркая, с масштабными массовками, часть культовой картины режиссера Андрея Тарковского. Ради какого фильма он пригласил в Суздаль одного из лучших кинооператоров отечественного кино, лауреата Ленинской премии Вадима Юсова? «Жертвоприношение» «Иваново детство» «Андрей Рублев» Правильно! Неправильно! -

Зимой 1980 года на юго-западной окраине Суздаля вырос деревянный городок — Преображенское село — для съемок исторического фильма по роману Алексея Толстого. Памятники Музея деревянного зодчества органично слились с декоративной достройкой. Над каким фильмом здесь работала творческая группа киностудии им. М. Горького во главе с Героем Социалистического Труда кинорежиссером Сергеем Герасимовым? «Царская охота» «Юность Петра» «Демидовы» Правильно! Неправильно! -

Суздаль изображал Китеж-град в музыкальной фантастической комедии по сценарию А. и Б. Стругацких. Съемки проводила Одесская киностудия под руководством лауреата Государственной премии СССР («Приключения Электроника») Константина Бромберга. Съёмочная группа жила и работала в туркомплексе. Новогодний фильм снимали в апреле, и зима как будто бы ушла, но Суздаль сохранил для кинематографистов все оттенки зимы и дал им возможность снять фильм… «Новогодние приключения Маши и Вити» «Снегурочку вызывали?» «Чародеи» Правильно! Неправильно! -

В 1979 году кинорежиссер Глеб Панфилов работал над художественным фильмом, в котором Суздаль играл… самого себя. В этой кинокартине главного героя, известного драматурга Кима Есенина ждала встреча с научным сотрудником музея Светланой Николаевой, натурой незаурядной, которая раскроет ему глаза на собственное творчество, заставит задуматься о жизни, подскажет тему о более тесной связи с прошлым и настоящим Родины, с насущными проблемами современности. Для съемок какого фильма приехали в Суздаль Инна Чурикова и Михаил Ульянов? «Тема» «Прошу слова» «Благословите женщину» Правильно! Неправильно! -

Комедия по пьесе А. Островского, снятая в Суздале, до сих пор является одним из самых известных фильмов, когда-либо снятых здесь. При просмотре этой картины легко можно узнать суздальские торговые ряды, ворота Ризоположенского монастыря, двор Архиерейских палат, словно шагнувшие к нам прямо из девятнадцатого столетия. По сюжету какого фильма действие происходит в Москве, но все съемки проходили именно в Суздале? «Бешеные деньги» «Женитьба Бальзаминова» «Не всё коту Масленица» Правильно! Неправильно! -

Фильм Павла Лунгина рассказывает о конфликте первого русского царя с главным духовным лицом православной церкви. На территории Спас-Евфимиева монастыря киношники построили Опричный дворец, а в Суздальском кремле вырос пыточный городок. Режиссер объяснил место съемок тем, что Спасо-Евфимиев монастырь очень похож на Москву XVI века: башни, стены, внизу речка. В каком фильме Суздаль играет роль другого города Владимирского края - Александрова, где на самом деле произошли эти исторические события? «Царь» «Петр Первый» «Бедный Павел» Правильно! Неправильно! -

В Суздале – в самом городе и окрест него – снимали натурные эпизоды фильма Михаила Швейцера по произведению Н. Гоголя. Художественное училище превратилось с фасада в дом губернатора, а сбоку – это уже двор помещика. Согласно установленной вывеске, Суздальская районная библиотека стала «Питейным домом». У Ильинской церкви возведена городская застава. Для какого фильма Суздаль как нельзя лучше подошел на роль города N, потому что здесь сочетается типичная для XVIII-XIX веков гражданская и культовая архитектура? «Старосветские помещики» «Мертвые души» «Ревизор» Правильно! Неправильно! -

Молдавский режиссер Эмиль Лотяну так рассказывал о своем фильме: «Для меня, как нерусского человека, впервые появилась возможность коснуться поразительных залежей русского духа и русского быта. Экспедиция в Суздаль - это единственный случай, когда мы выходим со съемками из помещения, из усадьбы. Это прекрасная киноплощадка, на которой можно творить удивительные кинопроизведения. Это не только достоверная культурно-историческая и бытовая фактура, но и источник большого вдохновения. Я искал точный образ русского экстерьера в чистом виде, которого не касались бы никакие чужеродные привнесенные начала, и нашел его именно в Суздале…» В какой фильм превратился рассказ А.Чехова «Драма на охоте» в руках молдавского режиссера? «Красные поляны» «Фреска на белом» «Мой ласковый и нежный зверь» Правильно! Неправильно! -