Фотопрогулка по осеннему Владимиру

Кажется, в этом году осень выплеснула в город самые лучшие краски. Выходишь на улицу и не можешь налюбоваться: все оттенки рыжего, королевский желтый, благородный медный, неброский зеленый, который, скромничая, чуть проглядывает сквозь эту бурную осеннюю палитру. Прозрачный свежий воздух приятно обволакивает, небесная лазурь слепит и завораживает, а далекое солнце держит дистанцию и, как будто напоследок, сдержанно греет своим по-осеннему прохладным теплом. И все вокруг купается в незримых, прозрачных лучах. Последний пир цвета. Последний бал осени. Последний вдох полной грудью перед приближающейся зимой… Наш фотограф – блогер Дмитрий Киреев прогулялся по осеннему Владимиру и сделал живописные фотозарисовки золотой осени. Наслаждаемся праздничными нарядами октября и теплыми солнечными деньками.

Дарья Новицкая

Фото Дмитрия Киреева

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