Вспомнить всё: крутые хиты дискотек

По версии Ирины Аллегровой, в угоне сладкого мальчишки нет ничего…
Правильно!
Неправильно!
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Рюмка какого крепкого напитка стоит только на столе у Григория Лепса?
Правильно!
Неправильно!
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Продолжите хит Успенской:
Мама, ради бога, я ни капли не пьяна,
И не одинока, и не просто влюблена…
Мама, ради бога, я ни капли не пьяна,
И не одинока, и не просто влюблена…
Правильно!
Неправильно!
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С какого возраста героиню песни “Руки вверх” можно увозить за сто морей?
Правильно!
Неправильно!
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Именно это природное явление нагоняло беду на отношения главной героини песни.
Правильно!
Неправильно!
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Из этой горной породы, по мнению группы «Божья коровка», сделано сердце молодого человека.
Правильно!
Неправильно!
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Какой курортный город испанского острова желает видеть в своих снах Шуфутинский?
Правильно!
Неправильно!
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В какое предприятие общественного питания мечтает отправиться Лариса Долина, считая, что там начинается рай…
Правильно!
Неправильно!
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«Веселые ребята» успокаивают тетю, ведь ее муж…
Правильно!
Неправильно!
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А вот Боярский считает, что пройдет и печаль, и…
Правильно!
Неправильно!
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Без чего надолго оставаться нельзя с точки зрения группы «Мираж»?
Правильно!
Неправильно!
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Какой бодрящий напиток предлагает Марина Хлебникова своему другу?
Правильно!
Неправильно!
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Именно в этом месяце рекомендуется на покрывале писать имя возлюбленной…
Правильно!
Неправильно!
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Что просит Евгений Белоусов подарить ему…
Правильно!
Неправильно!
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Анжелика Варум в порыве ностальгии замечает, что ей хочется вернуться на улицу…
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 2
на улицу Добросельскую))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Да,очень прикольные ответы попадаются…))))))14 из 15….Ж.Белоусов подкачал…)))