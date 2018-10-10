Вспомнить всё: крутые хиты дискотек

По версии Ирины Аллегровой, в угоне сладкого мальчишки нет ничего… романтичного криминального предосудительного Правильно! Неправильно! -

Рюмка какого крепкого напитка стоит только на столе у Григория Лепса? абсент коньяк водка Правильно! Неправильно! -

Продолжите хит Успенской:

Мама, ради бога, я ни капли не пьяна,

И не одинока, и не просто влюблена… пропадаю я уезжаю я улетаю я Правильно! Неправильно! -

С какого возраста героиню песни “Руки вверх” можно увозить за сто морей? с 18-ти с пенсионного возраст не важен, важны лишь намерения Правильно! Неправильно! -

Именно это природное явление нагоняло беду на отношения главной героини песни. солнечное затмение ветер с моря снег с севера Правильно! Неправильно! -

Из этой горной породы, по мнению группы «Божья коровка», сделано сердце молодого человека. бальзат сланец гранит Правильно! Неправильно! -

Какой курортный город испанского острова желает видеть в своих снах Шуфутинский? Пальма-де-Майорка Марджанжа Тенерифе Правильно! Неправильно! -

В какое предприятие общественного питания мечтает отправиться Лариса Долина, считая, что там начинается рай… кофешоп ресторан стейк-бар Правильно! Неправильно! -

«Веселые ребята» успокаивают тетю, ведь ее муж… не с кем-нибудь в кино не пьет с друзьями в гараже не уехал в кругосветное плавание Правильно! Неправильно! -

А вот Боярский считает, что пройдет и печаль, и… ипотека разлука радость Правильно! Неправильно! -

Без чего надолго оставаться нельзя с точки зрения группы «Мираж»? без одежды без музыки без друзей Правильно! Неправильно! -

Какой бодрящий напиток предлагает Марина Хлебникова своему другу? рюмочку коньяка чашку кофею стакан воды Правильно! Неправильно! -

Именно в этом месяце рекомендуется на покрывале писать имя возлюбленной… в мае в октябре в январе Правильно! Неправильно! -

Что просит Евгений Белоусов подарить ему… один только взгляд вечерок носки Правильно! Неправильно! -