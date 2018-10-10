Топ-5 новых книг из серии ЖЗЛ

Известная все книголюбам серия «Жизнь замечательных людей» отмечает в этом году 85 лет со дня начала выпуска. Издания этой научно-популярной серии отличаются доступностью и занимательностью изложения, опираются на большой справочный аппарат, что обеспечивает им высокий авторитет не только у рядовых читателей, но и у специалистов. Начало «ЖЗЛ» положил в 1890 году книгоиздатель Флоре́нтий Павленков. Книги были небольшими по объёму, зато стоили очень дёшево – 25 копеек. В 1933 году серию возродил пролетарский писатель Максим Горький. В издательстве «Молодая гвардия» она выходит и поныне.

Серия «ЖЗЛ» уникальна: у нее нет ни временных, ни географических рамок, ее героем может стать человек, проявивший себя в любой сфере, без профессиональных ограничений. В последние годы ежегодный выпуск серии составляет 20‑30 биографических книг, а общий ее тираж превысил сегодня 100 млн экземпляров. Библиограф областной библиотеки для детей и юношества Татьяна Андреева рассказывает о новых замечательных книгах из серии «ЖЗЛ». Все эти издания можно взять почитать в библиотеке абсолютно бесплатно.

Это биографическое повествование без всяких прикрас рассказывает о пылкой и неистовой королеве Виктории, которая принадлежит к числу самых известных монархов XIX столетия. Трудно найти в истории правителя, который продержался бы у власти дольше, чем она. Целых 64 года из 82 лет жизни! Викторианская эпоха совпала с промышленной революцией и периодом наибольшего расцвета Британской империи.

Но что читатель знает о самой королеве? Правительница огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто. Народ звал ее «королевой-республиканкой». Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу. Страстная натура, она почти до безумия любила своего супруга – принца Альберта. И, овдовев в 42 года, до самой смерти была верна своему немецкому принцу.

Книга французских авторов Ф. Александра и Б. де Л’Онуа удовлетворит любопытство тех, кто хочет больше узнать о Виктории-женщине. Авторы не избегают сложных моментов в ее жизни: истерические приступы гнева, размолвки с Альбертом, депрессии и т. д. Содержится в книге также немало новых сведений об отношении Виктории к российским императорам, истоках вражды и Крымской войне, браке ее внучки Алисы и будущего Николая II. Обо всем рассказано просто и увлекательно. Читатель получает возможность окунуться в жизнь британского двора, узнать о семейных тайнах и событиях английской и европейской истории, личных встречах и взаимоотношениях правителей. Многочисленные отрывки из ее эпистолярного наследия помогут лучше понять характер этой женщины.

Михаил Ярославич, князь Тверской и великий князь Владимирский (1271– 1318 гг.) жил в страшные времена ордынского владычества. Первым из русских князей он нанес поражение монголам в Бортеневской битве 1317 года, затем принял мученическую смерть в Орде. А спустя несколько веков был причислен к лику святых и ныне почитается православными людьми как небесный заступник града Твери и всей Русской земли.

Автор книги – доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического факультета МГУ, профессор Николай Сергеевич Борисов. На основании исторических источников он с научной точностью не только осветил политическую миссию Михаила Ярославича в борьбе за главенство в Северо-Восточной Руси, но и представил незаурядную личность тверского князя, рассказал о его жизни максимально подробно. Появление этой книги приурочено к 700-летию памяти Михаила Ярославича Тверского, жизнь которого символизирует страдательный и подвижнический подвиг в страшное и загадочное время монголо-татарского ига.

Имя неисправимого выдумщика и фантазера известно каждому с детства. Многие знают и о том, что подлинный Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен действительно жил в Германии в XVIII веке и оставил по себе память в России, где проходила его военная служба. Но каким этот человек был на самом деле? Какие события его подлинной биографии послужили основой его веселых историй? И какую роль в создании легендарного образа сыграли авторы первых печатных сочинений, написанных от его имени, – немецкие писатели Р.Э. Распе и Г.А. Бюргер?

Чтобы ответить на эти и множество других вопросов, автор книги, директор московского Музея самого правдивого человека Сергей Макеев прошел земными дорогами настоящего Мюнхгаузена в Германии и России, а затем и фантастическими путями вымышленного барона. И выяснилось, что попытки отделить одного от другого удаются лишь отчасти и лишь на короткое время, ибо эти два персонажа, по странному закону взаимного притяжения, вновь и вновь сливаются в нерасторжимое единство, в необыкновенную личность. Читателям предлагается самим определить, где подлинные приключения барона, а где фантазии немецких писателей.

Отдельное внимание биограф барона уделил экранизациям его приключений, а также «недостоверным дневникам» барона Мюнхгаузена с подобными записями «Русские произошли от… русалок. Русалки это все равно что наши ундины. Поэтому все русские такие хладнокровные и всегда селятся по берегам рек и озер. Чтобы немного разогреть кровь, русские любят выпить крепкой водки и париться в нестерпимо жаркой бане. Вот отчего русские и в огне не горят, и в воде не тонут».

Сергей Макеев посвятил книгу «Всем друзьям барона Мюнхгаузена – детям и взрослым, сохранившим детство в душе».

Среди писателей второй половины ХХ столетия Валентин Пикуль занимает особое место. По степени популярности его прижизненных изданий равных ему среди коллег в историческом жанре не было. Книги Пикуля в 70 – 90-е годы можно было приобрести только у книжных спекулянтов и в магазине «Березка» на валюту.

Валентин Саввич Пикуль считал себя счастливым человеком: 13-летним мальчишкой он тушил «зажигалки» в блокадном Ленинграде и не помер от голода. Через год попал в Соловецкую школу юнг; в 15 лет назначен командиром боевого поста на эсминце «Грозный». Прошел войну и не погиб. На Северном флоте стал на первые свои боевые вахты, которые и нес, но уже за письменным столом, всю жизнь, пока не упал на недописанную страницу главного своего романа – «Сталинград».

Каким был Пикуль – человек, писатель, друг, тепло и доверительно рассказывает его жена и соратница Антонина Ильинична. Читатель может познакомиться с подлинной биографией писателя. На протяжении всей их совместной жизни она заносила наиболее интересные события и наблюдения в дневник, благодаря которому теперь можно прочитать, как создавались его замечательные исторические романы. На сегодняшний день это самое полная биография В. Пикуля.

Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит жизнеописание одного из величайших святых Русской православной церкви – преподобного Серафима Саровского. Его народное почитание еще при жизни достигло неимоверных высот, иконы старца не редкость в католических и протестантских храмах по всему миру. Книга позволяет взглянуть на святого с исторической точки зрения, освободив его биографию из плена мифов и заблуждений. Это действительно качественный научный труд.

Об авторе его можно по праву сказать: «Он продлил земную жизнь святого Серафима». Историк, краевед, писатель Валентин Степашкин документально доказал, что Серафим Саровский (Прохор Мошнин) родился в 1754 году (а не в 1759). Доводы исследователя, высказанные еще в 2000 году на научной конференции в Нижнем Новгороде, были признаны священноначалием и патриархом Русской православной церкви обоснованными, и в 2004 году состоялось общероссийское празднование 250-летия со дня рождения преподобного Серафима.

Автор досконально, с документами в руках разбирает историю Саровского монастыря, в сносках указывает биографические сведения каждого упоминаемого в цитируемом историческом документе монаха или архиерея, рассматривает личность Мотовилова… Это документированная история жизни святого, судьба мощей преподобного, описание некоторых подтвержденных чудес по его смерти. Отдельная глава посвящена торжествам прославления в 1903 году. Книга иллюстрирована литографиями начала ХХ века.

О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, включая воспоминания его ближайших родственников, факты его биографии отражены в сотнях писем и дневниковых записей современников. Тем не менее его жизнь продолжает оставаться загадкой. Как из «пустяшного малого», не получившего систематического образования, получился великий писатель и философ? Что означал его «духовный переворот»? Что побудило его отказаться от собственности и литературных прав? За что его отлучили от церкви? Каковы истинные причины нескольких попыток его ухода из дома? Зачем перед смертью он отправился в Оптину пустынь?

Писатель и журналист, лауреат литературной премии «Большая книга» Павел Басинский подводит итог своих многолетних поисков «истинного Толстого» в книге, написанной на основе обширного документального материала. Читатель узнает, почему Толстой продал отчий дом, зачем в преклонном возрасте за полтора месяца выучил греческий язык, как спас десятки тысяч голодающих, за что не любил «толстовцев», для чего шесть раз переписывал завещание… Вы узнаете массу интересного о довольно бурной юности графа. Словом, это полная биография литературного гения в небольшом формате.

Книга написана в модном нынче стиле науч-поп и читается на одном дыхании, захватывая и увлекая похлеще детективов. При этом автор всячески старается сохранять объективность, хотя симпатии его без труда прослеживаются, что делает текст живым и каким-то тёплым, что ли… Поэтому если желаете приобщиться к биографии одного из самых легендарных, интересных и противоречивых мыслителей, но опасаетесь унылого академизма и бесчисленного перечисления дат и фамилий, то прямая вам дорога к этой книге.

Татьяна Лысова

Фото Татьяны Андреевой