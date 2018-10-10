Самое загадочное село Ковровского района

Село Милиново – одно из самых загадочных в Ковровской округе. Или в Судогодской. Можно даже сказать – во Владимирской. До 1778 года оно значилось во Владимирском уезде, затем до начала 1930-х гг. – в Судогодском, а последние уже почти восемь десятков лет числится в Ковровском районе, находясь на его глухой юго-западной окраине.

Волки и призраки

До ближайшего населенного пункта – поселка Красный Октябрь от Милиново 8 километров лесом. Сегодня проселочную дорогу подправили, а прежде на ней было немало узких и топких мест. Вплоть до 1950-х гг. ездить и ходить через этот лес было опасно. Однажды учительницу, отправившуюся пешком из Милиново в соседний поселок, по дороге загрызли волки: потом нашли лишь кровавые ошметки и клочья одежды. А теперь село-призрак, где уже давно нет ни одного постоянного жителя, привлекает «черных копателей» и любителей мистики, так как про заброшенный милиновский погост какой только жути не рассказывают. И привидения там, мол, в сумерках белеют на фоне сгущающейся тьмы, и тихое пение из разоренной церкви вечерами слышится, как будто из-под земли.

Трудно поверить, что когда-то Милиново заслуженно считалось центром местной цивилизации. Там помимо православного храма имелись амбулатория и аптека, волостное правление и несколько лавок, в том числе казенная винная, даже своя школа была. В советское время там же действовали колхоз с фермами, телятником, свинарником, конным двором, контора потребкооперации и почта. Теперь нет ничего. Остались лишь руины кирпичных зданий магазина и школы. А еще недействующий Никольский храм, представляющий собой главную и до сих пор нерешенную загадку.

Ребус в камне

Не так уж много во Владимирском крае каменных храмов, о которых неизвестно, когда они построены. Многолетние архивные изыскания не позволили по данной теме продвинуться ни на шаг. Когда и кто воздвиг кирпичную церковь в глухом тогда еще владимирском селе, до сих пор неведомо. Весьма возможно, что первоначальный храм в Милиново возвели еще в XVII столетии. Его центральная часть по своему архитектурному стилю схожа со знаменитым нарышкинским барокко времен царей Федора III, Ивана V, Петра I и царевны Софьи.

По данному поводу бытует красивая легенда о романе милиновского вотчинника, стольника, а потом и гвардии поручика Василия Григорьевича Загряжского и единокровной старшей сестры Петра Великого царевны Евдокии Алексеевны, закончившей свои дни инокиней московского Новодевичьего монастыря. Скорее всего, это сказка в духе киношных «Гардемаринов», но то, что Загряжский некоторое время состоял в качестве стольника именно при этой царевне, и то, что в милиновском храме вплоть до его разорения в 1920-е гг. сохранялась драгоценная церковная утварь, пожалованная туда «государыней царицей Евдокией Алексеевной», – это бесспорные факты.

Само по себе каменное церковное строительство в 1680-е или 1690-е в сравнительно небольшом, затерянном среди бескрайних лесов владимирском селе являлось неординарным событием, как и появление там «царской» утвари. Церковное здание представляет собой разновременную постройку, состоящую из нескольких частей. Как и для чего сооружались переходы, отдельные кирпичные палатки, закладывались одни первоначально капитально устроенные двери и пробивались новые – решения этого исторического ребуса до сих пор не найдено. По всей видимости, центральная часть храма первоначально имело совсем иное, шатровое завершение, являясь подобием прославленного Вознесенского храма в Коломенском в миниатюре. Возможно, легенда про царевну Евдокию и стольника Загряжского – анахронизм, и уникальный сельский храм построен еще раньше – в середине XVII века.

Обрушение 1734 года

Один точно установленный факт из тёмной истории храма поневоле заставляет задуматься. В 1734 году своды каменной Никольской церкви в Милиново обрушились «от ветхости». Сколько же надо было простоять церкви из кирпича (!) для того, чтобы она рухнула от старости? Та же милиновская церковь, восстановленная после частичного обрушения в 1768 году местными помещиками – бригадиром (бригадным генералом) Михаилом Петровичем Пущиным и его супругой Марфой Никитичной, несмотря на все разорения, стоит до сих пор уже ровно 150 лет и ничего – не падает! Может быть, правы ковровские краеведы прошлого века, утверждавшие, что первоначальная милиновская церковь построена еще при Иване Грозном?

Примечательно, что эти храмоздатели, спасшие старую церковь – ценный памятник фактически еще средневековой архитектуры, – тоже люди-загадки. В обширной, известной на сегодняшний день родословной старинного дворянского рода Пущиных, к числу которых принадлежал известный друг Пушкина декабрист Иван Иванович Пущин, бригадира М.П. Пущина нет. В генеральских списках он, правда, есть, но нет никаких подробностей. Известно лишь, что свой бригадирский чин (между полковником и генерал-майором) он получил в 1764 году. И все. Неясно также, кто была его супруга, какова ее девичья фамилия. Можно лишь предположить, что это родственники Ермоловых – в свой черед, родственников Загряжских, которым Милиново досталось в приданое за дочерью полковника Александра Васильевича Загряжского.

Новое Милиново

При Никольском храме, закрытом в 1939 году, сохранилось множество старинных белокаменных памятников. Среди них целый фамильный некрополь Яхонтовых – семьи местного сельского духовенства. Уцелели памятники иерея Александра Тимофеевича Яхонтова, скончавшегося в 1869 году в 56-летнем возрасте, его сына – чиновника губернского секретаря Михаила Александровича Яхонтова, умершего в 1879-м в 29 лет от чахотки, и супруга его сестры Екатерины Александровны Яхонтовой – милиновского священника Алексея Антоновича Петрова. Гранитный памятник погребенного там же ещё одного милиновского батюшки Николая Александровича Яхонтова до наших дней не уцелел. Впрочем, в разросшихся кустах у заброшенного храма старых памятников и саркофагов видимо-невидимо, и их еще предстоит идентифицировать. Храм стоит на горке над прудом, а дальше в низине у запруженной когда-то очень давно, если не при Загряжских, то уж точно при Пущиных, речки Милиновки сегодня настоящие дебри – рай для охотников и почти непроходимый рубеж даже для самых «внедорожных» туристов.

В 1980-е годы в километре от Милиново в сторону Красного Маяка возникло подсобное хозяйство Ковровского электромеханического завода. Там вырос небольшой поселок, который частично жив и сейчас. В Милиново Новом, как называют это поселение, действуют крестьянско-фермерское хозяйство и лесопилка. Однако это Милиново лишь по названию. Милиново Старое, то есть настоящее Милиново, повторюсь, не более чем призрак. Ни звука, ни души, ни огонька. Только ветер задувает под гулкие своды старого храма в узкие окна с вычурными кирпичными наличниками и кое-где не до конца выломанными старинными кованными фигурными металлическими решетками. Да разрушаются последние брошенные за ненадобностью ветхие деревянные избушки навсегда сгинувших милиновских крестьян.

Кстати, только в годы массовых репрессий 1930-х гг. их было отправлено в сталинский ГУЛАГ целых 9 человек (не считая священника) лишь из одного маленького села. Назад в Милиново не вернулся никто. А потом еще больше милиновцев пали смертью храбрых или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной. Так выбивались самые крепкие работоспособные мужики в сельской глубинке. И теперь от существовавшего несколько столетий села осталось лишь название да еще одновременно манящие и пугающие тайны.

P.S. Сотрудники Историко-краеведческого музея Ковровского района намерены всерьез взяться за изучение милиновской старины. По данной теме материал у них уже сейчас собран немалый. Ориентировочно в будущем 2019 году может появиться новая книга об истории старого села на речке Милиновке, в которой, вероятно, на многие кажущиеся неразрешимыми загадки прошлого будет, наконец, дан ответ.

Николай Фролов