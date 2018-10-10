Пошёл за грибами, а там куча мусора!

Осень, деревья, природа. Падая, листья кружатся… Красиво. Но чуть шагнул по наезженной дороге вглубь леса, глядь – а там гора мусора. Приехали – сгрузили: какие-то балки, битый кирпич, куски штукатурки, обои… Так получилось, например, во владимирском микрорайоне Веризино, где неизвестные изуродовали берёзовую рощу. От такой картины можно захандрить. А можно – и нужно – действовать. То есть сделать так, чтобы несознательные люди, губящие окружающую среду, как минимум, убрали за собой, а как максимум, ещё и заплатили штраф. Как это осуществить? Практические советы даёт владимирский эксперт-эколог Алексей Мигачёв.

Вот какие шаги предлагает специалист в области экологии. Они делятся на две части – практические (то, что мы, обычные люди, можем сделать сами) и юридические (где подключаются административные и правоохранительные органы с их аппаратом принуждения). Давайте разберёмся. Итак, вы хотите, чтобы наши леса были чистые, воздух – свежим, природа – красивой. Нормальное желание нормального человека. Вам следует:

Проявить элементарную бдительность. Если на ваших глазах машина с мусором заезжает в лес (или на пустырь, где свалки отродясь не было), а выезжает уже без оного – запомните номера грузовика. В дальнейшем водителя найдут «компетентные органы» и заставят убрать то, что он оставил. А потом ещё и штрафанут. В любом случае – видели вы машину или не видели, но мусор – вот он, лежит, сообщить о нём нужно в органы местного самоуправления. Конкретно – в ту администрацию, к ведению которой относится территория, загаженная мусором. Обращайтесь официально: ваше заявление должно быть зафиксировано (ему присваивают номер), и тогда местные власти обязаны будут отреагировать. Они инициируют поиски машины-мусоровоза (это реально сделать – по чекам, характеру мусора и т.п.), при выявлении её возьмут под микитки водителя: «Убирай!». Если местные чиновники «приподзакрыли» глаза на вопиющее попрание экологии – не опускайте руки. Сигнализируйте! Вы ещё можете обратиться в прокуратуру. Лучше – в природоохранную (телефон – 8 (4922) 32-60-55, Кокешов Эдуард Дилманбетович, эл. почта: priroda@vladprok.ru), но можно и в обычную, городскую или районную. Кроме того, если мусор обнаружен в лесу – в департамент лесного хозяйства администрации области (телефон приёмной – 8 (4922) 32-45-71) А также – в департамент природопользования администрации области (телефон приёмной – 8 (4922) 32-32-30). И ещё запишите телефон «горячей линии» Государственной инспекции административно-технического надзора администрации области – 8 (4922) 45-10-42, эти тоже могут подключиться.

Все эти ведомства отреагируют на ваше обращение. Должны. В конце концов, даже если злосчастную машину не найдут, органы местного самоуправления обязаны будут убрать мусор за казённый счёт.

После нового года не нужно будет запоминать столько телефонов разномастных инспекций. Во Владимирской области с начала 2019 года появится региональный оператор по обращению с отходами. Контроль уборки всех стихийных свалок станет его обязанностью. Появилась гора мусора в неположенном месте – он сигнализирует органам местного самоуправления: ребята, действуйте! Если те делают вид, что не слышат, оператор сам ликвидирует свалку, но выставляет за это счёт тем же ОМСУ.

Вот так. Кстати, если вы ратуете за сохранение природы, не становитесь сами участниками преступления против неё. Если вы затеваете дома ремонт, перепланировку, замену окон и т.п. – подумайте о том, куда денете мусор. Не следует пользоваться объявлениями мелких частников, которым всё равно – доставлять ли навоз или щебень, вывозить ли строительный мусор и иные крупногабаритные отходы. Вот эти-то чаще всего и оставляют хлам в лесах и на пустырях. Лучше воспользуйтесь телефонами крупных мусоровывозящих компаний. Это даёт гарантию того, что вы не наткнётесь потом на свой же мусор, прогуливаясь среди сосен и берёз, растущих не так далеко от вашего дома.

Про крупногабаритный мусор. Ну, про те старые диваны, шкафы, горки и холодильники, которым больше нет места в вашем доме. Как правило, крупные мусоровывозящие фирмы заключают с управляющими компаниями договора на комплексное обслуживание мусорных площадок (во Владимире, например, так поступает УНР-17). ТСЖ идут на это дело менее охотно. Если договор есть, можете волочить отжившую век мебель к контейнерам – «и да пребудет с вами сила!». Если нет – что ж делать: сами звоните в фирму, заказывайте «лодочку». Придётся заплатить, но зато вы – цивилизованный человек! А не какой-нибудь там пачкун и замараха.

Макар Кузьмин

Видео Татьяны Даниловой

Фото: mari-el.gov.ru