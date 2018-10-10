Белград. Развенчивая мифы

Кто-то мечтает о Париже, а я полжизни мечтала о Белграде. Не о Сербии, о ней я даже не задумывалась, именно о Белграде. Откуда это? То ли от прочитанных в детстве книг про белогвардейцев, то ли от открытого для себя уже в юности Павича. Я мечтала о Белграде, хотела в него попасть, но никогда не брала билетов. Я так боялась разочароваться в мечте…

В сербской столице я провела одну солнечную сентябрьскую неделю. О ней я еще расскажу. Но для начала давайте развею вам несколько мифов о Белграде, Сербии и сербах.

Миф № 1: «В Сербии безумно любят русских»

Скажем так, в Сербии к русским очень хорошо относятся – это чистая правда. Никто не будет кидаться вам на шею или делать, например, безумную скидку при покупке, узнав, что вы из России. Но на доброжелательность стоит рассчитывать почти всегда. Сербы вообще показались мне очень приветливыми и открытыми. Но вот эта история с «братушками», «гей, славянами» и прочими братаниями все же чуть преувеличена и романтизирована русскими, думается мне. И это можно понять: так хочется, чтобы нас любил кто-то еще в этом жестоком мире.

Миф № 2: «В Сербии у вас не будет языкового барьера»

Будет! Будет, если вы не знаете английского, на нем в Сербии говорят все от мала до велика. Несмотря на родственность русского и сербского языков, в устной речи я понимала примерно 10 процентов, в письменной – плюс еще десять. Добавьте сюда язык жестов, гугл транслейт, обязательно улыбку – для туристической коммуникации достаточно. Знаете, что меня удивило? Про то, что старшее поколение тогда еще югославов учило русский в школе, все в курсе. Поразительно то, насколько хорошо они его помнят до сих пор! «Любица, – пытала я свою квартирную хозяйку, – ну признайся, что ты регулярно практикуешь русский, ведь почти идеально говоришь и пишешь на нем». Нет ведь! Много лет назад она учила великий и могучий в школе и крайне редко говорит на нем, только когда приезжают туристы из России. Вот вы помните школьный курс «иняза»? То-то же!

Миф № 3: «В Сербии все стоит копейки»

И это было самое неприятное открытие за всю поездку. Нет, далеко не копейки. Смотрите сами: такси из аэропорта в центр Белграда (не больше 20 минут) – примерно 1200 рублей, билет на автобус Белград –Нови-Сад (полтора часа)- около 500 рублей в одну сторону, такси по городу в Нови-Саде (меньше Владимира) – 300 рублей. Сербы жалуются на дорогие ГСМ, отсюда и недешевый проезд. Цены в магазинах и кафе – примерно как у нас. Но при этом за такие же деньги вы получите огромные порции и качественные свежие продукты.

Миф № 4: “Весь Белград – это такой развеселый “балканостайл” и “полная кустурица”

В этом мифе есть еще подмиф про то, что режиссер Эмир Кустурица – это главная национальная экспортируемая гордость страны. Далеко не главная. Больше сербы гордятся ученым Николой Теслой, теннисистом Новаком Джоковичем, нобелевским лауреатом по литературе Иво Андричем. А Кустурица, он уже почти наш, русский. «Ищите его у себя, он в России бывает чаще, чем в Сербии»,- ответили мне, когда я делала запрос на интервью. Вернемся к заглавному мифу. У Белграда, конечно, есть свой неповторимый колорит и особенность, но в первую очередь это все же современная европейская столица. За аутентичным балканостайлом, как в фильмах Кустурицы, наверно, надо ехать в сербскую провинцию.

Миф № 5: «Белград грязный, неухоженный, серый и весь в граффити»

Да, в сербской столице грязновато: серые фасады, повсюду много граффити. А еще шикарные платаны, огромное количество цветов и фонтаны повсюду. На что вы предпочитаете смотреть? Как сказал мне один известный белградец: город не должен быть совсем уж идеальным, в нем в первую очередь должна чувствоваться жизнь. Вот как раз жизни в Белграде хоть взаймы бери!

Миф № 6: «В Белграде нечего смотреть»

Этого я боялась больше всего!.. Давайте договоримся так: перед поездкой в Сербию не смотрите выпуск про Белград одной очень известной трэвэл-программы. Той, где кидают монетку… И дело даже не в том, что в программе, как путеводителе и туристическом ориентире, я разочаровалась уже давно (вы же помните последний выпуск про Владимир с кучей недостоверной информации?!). Просто я давно поняла, что не стоит составлять свое мнение о городе и стране, не побывав там лично. Белград как никто другой заслуживает шанса стать вашей любимой точкой на карте. За неделю, проведенную в нем, я не успела посмотреть всего, но успела влюбиться. И в Белград, и в его жителей. А русскоговорящие белградцы, кстати, до сих пор обижены на авторов той популярной программы.

Продолжение следует…

Анастасия Колова

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