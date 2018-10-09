Известный актёр Денис Матросов влюбился в Муром

Обычно в интервью известные актёры жалуются, что их гастрольный график просто не позволяет близко знакомиться с городами, куда они привозят свои спектакли. Всё общение ограничивается сценой и зрительным залом. Максимум – автографсессией. Исторические памятники и народный колорит остаются вне поля зрения столичного артиста. Но так бывает не всегда. Исключением из правил стал приезд в Муром актёра Дениса Матросова.

На родине Ильи Муромца артист оказался впервые и был, по его словам, просто очарован местными жителями, а также историей древнего города. В Муроме Денис Матросов выступил на празднике учителей и целый день посвятил экскурсии по знаковым городским местам. Вот такое впечатление от увиденного актёр оставил на своей странице в соцсетях:

«Мы великая страна, и держится она на таких уникальных людях, как Наталья Ивановна Щёлокова. Мы провели целый день вместе в Муроме! Наталья Ивановна, низкий поклон, за потрясающую экскурсию по городу Мурому! Спасибо за любовь к истории нашей страны, за открытое сердце и знания, которыми вы делитесь с нами! В нашей гастрольной жизни мы редко успеваем посмотреть, увидеть и насладиться красотами городов. 7 часов путешествия с вами по истории Мурома пролетели, как 5 минут! Я счастлив! Я влюблён в Муром и муромлян! СПАСИБО!!! Очень хочу теперь приехать сюда семьёй. Ваш Денис Матросов».

«Призыв.ру» удалось пообщаться с Денисом. Известный артист оказался очень открытым и простым. С Муромом его теперь связывают будущие планы. Совсем скоро актёр привезёт сюда премьерный спектакль собственного театра.

Первый раз

“В Муроме, как это ни странно, я впервые. Очень много гастролируем, но как-то всё мимо проезжали, хотя во Владимирской области был много раз. Сейчас же оказался в Муроме на праздновании Дня учителя, поздравлял педагогов и решал вопросы по организации проведения спектакля. Муромляне – очень открытые и гостеприимные хозяева своего города. Как только я написал “ВКонтакте”, что собираюсь приехать, откликнулось огромное количество людей. Стали наперебой советовать, где что посмотреть, куда сходить, где поесть и где остановиться. А когда приехал, каждый предлагал провести экскурсию и накормить. Так что голодным у вас точно не оставят!”

7 часов экскурсии

“После концерта для учителей в ДК руководство управления образования рассказали мне про уникального человека, гордость Мурома, учителя-историка Наталью Ивановну Щёлокову и обратились к ней с просьбой показать мне город. Конечно, я согласился”.

“Меня очень впечатлили православные монастыри с многовековой историей, чудотворными иконами и мощами. Всё это не может оставить человека равнодушным. Звонница, куда каждый желающий может подняться и сам позвонить”.

“При этом звон издают не колокола, а пластины из акустической латуни. История жизни Ильи Муромца, которая у нас в большинстве своём ассоциируется с былинами. Но мало кто знает, что был реально такой русский воин с чудо-силой. И, конечно, история святых Петра и Февронии напоминает нам всем, что вечная любовь есть. И идеалы верности — это не пустые слова!”

Творческие планы в Муроме

“Я открыт для общения. И от зрителей не закрываюсь. Кстати, творческие встречи уже состоялись сейчас в двух школах Мурома. В шестой и двадцатой. Было здорово, так как не только я сам рассказывал и отвечал на вопросы ребят и учителей. Но и сами ребята подготовили свои выступления и провели небольшую экскурсию по школьному музею. Сейчас мы приезжаем с премьерой – комедией «Ты будешь мой», а весной надеюсь привезем в Муром еще один наш спектакль, который завоевал сердца зрителей по всей стране, получил множество призов на фестивалях и стал лучшим спектаклем 2017 года в Санкт-Петербурге. Это комедия-праздник «Двое в лифте, не считая текилы», с которым мы, кстати, уже собрали аншлаг во Владимире. С уважением и любовью, ваш Денис Матросов”.

Мы не могли оставить без внимания и самого экскурсовода Наталью Щёлокову, о которой так тепло отзывался актёр. У Натальи Ивановны также остались очень приятные воспоминания от встречи с Денисом. Столичному гостю было важно узнать всё. Денис с неподдельным интересом расспрашивал про историю Мурома, в перерывах раздавая автографы всем желающим.

“Он любознательный. Очень общительный. Его узнавали все и везде, даже на территории монастырей. И местные жители, и гости города. «Ой, вы же снимались в фильме «Две судьбы»! Можно сфотографироваться? Дайте автограф!» звучало постоянно. А Денис всегда улыбался, был открытый к общению, отвечал на все вопросы, даже личного характера. Со всеми разговаривал просто, как со старыми знакомыми, у него нет ни грамма высокомерия.Он настолько в общении лёгкий человек, очень много знает, много где побывал. Образование чувствуется очень хорошее, поэтому на экскурсии с ним было очень просто находить общий язык. Потом Денис был заинтересован, и хотелось рассказать ему как можно больше. А поскольку он актёр, он очень эмоционально воспринимал информацию. Ему очень понравился Спасский монастырь, он звонил в звонницу и был всем доволен. Говорил, что на гастролях много где бывал, но впервые познакомился так близко с историей города”.

Также Наталья Ивановна рассказала, что Денис показался ей очень светлым человеком. Общались они на разные темы, но рабочих вопросов она старалась не задавать. Хотя сам актёр рассказал ей, что занимается продюсированием. Поэтому муромские достопримечательности, возможно, станут частью его будущих проектов.

Встретиться с любимым актёром муромляне, да и все жители области, смогут совсем скоро. В Муром Денис Матросов приедет со своим спектаклем – премьерой «Театра Дениса Матросова». Это новая комедия для души и настроения «Ты будешь мой!»

Всех поклонников Мельпомены ждут 25 октября во Дворце культуры имени 1100-летия города Мурома в 19.30.Билеты можно приобрести в кассе ДК.

Татьяна Данилова

Фото и видео Дениса Матросова