Евгения Симонова: “Владимирский зритель – необыкновенный!”

Народная артистка РФ Евгения Симонова является бессменным председателем Всероссийского театрального форума – Фестиваля фестивалей «У Золотых ворот», который пятый раз прошел этой осенью в нашем городе. Традиционно завершается он подарком от Евгении Павловны – новым спектаклем Московского театра им. Маяковского, в котором она играет. В этот раз это была постановка пьесы Марюса Ивашкявичюса «Русский роман» от режиссера Миндаугаса Карбаускиса. Это тонкое, метафизическое сплетение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого, в центре которого оказывается его жена Софья Андреевна в исполнении Евгении Симоновой. За эту роль ей присуждена Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль».

В день закрытия фестиваля «У Золотых ворот» Евгения Павловна встретилась с журналистами местных СМИ и ответила на их вопросы. Она поделилась своими впечатлениями о фестивале и владимирском зрителе, а также рассказала о своих творческих планах.

– Евгения Павловна, чем вам запомнился нынешний фестиваль?

– Для меня это уникальная возможность увидеть работы других театров, я жду ее два года. И могу сказать, что почти все фестивальные спектакли в той или иной мере что-то мне дали. Хочу выделить первый спектакль, что я посмотрела. Хотя это было скорее театральное представление к 170-летию владимирского театра. И я понимаю, как сложно придумать подходящую форму к юбилейному спектаклю. Я плакала на стихотворении Евтушенко «Окно выходит в белые деревья» из поэтических хроник «На стыке времен» вашего театра. Я видела уже этот замечательный спектакль и тоже плакала несколько раз. Я видела, с каким он сделан вкусом, с какой любовью. Здорово!

Потом был спектакль «Идиот» Белгородского театра, который мне очень понравился. Меня там потряс один актер – Дмитрий Гарунов, который играл Рогожина. Я могу сказать, что этот актер мог бы украсить любой театр, любую труппу. Он меня потряс! Во время просмотра спектакля я ждала его появления. Вообще был сильный состав. Была замечательная актриса, которая играла Настасью Филипповну. Но в Рогожине было что-то особенное, я буду долго помнить Гарунова и буду следить за ним.

Потом была очень интересная постановка по Тургеневу «Отцы и сыновья» театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга. Очень понравился спектакль севастопольского театра «Под холщевыми небесами», который поставила Екатерина Гранитова. Я ее знаю очень давно. Она закончила ВГИТИС у Хейвица. Мы с ней вместе выпустили очень забавную пьесу «Шестеро любимых» Арбузова как раз на закрытие фестиваля 2014 года. Я очень люблю и знаю Екатерину. И мне было безумно приятно увидеть, как она растет. «Под холщевыми небесами» – прекрасный спектакль!

Затем был театр из Кудымкара, который я полюбила еще со второго фестиваля, со спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас». Это одно из самых сильных по сей день моих театральных впечатлений! Я очень ждала на этом фестивале «С любимыми не расставайтесь» Коми-Пермяцкого театра. И не разочаровалась. Мне показалось, что это блестящая работа, очень интересная по форме. Я тоже играла в одной из пьес Володина, хорошо знаю его драматургию и очень ее люблю. И тут было так жестко, неожиданно и резко по форме, но так точно по сути. С потрясающими, почти документальными работами. Вот эти все разводящиеся пары – они были такие разные, такие яркие. И это было очень тонко сыграно, это не было гротесковым, когда я вижу, что актер играет характер. Нет, это были реальные персонажи, жизненные. И пронзительное в конце «Я скучаю по тебе, Митя». Я тоже плакала.

Вообще как зритель я хочу, чтобы со мной на спектакле происходили какие-то сильные эмоции. Я, конечно, люблю театр интеллектуальный, но все-таки я как зритель прихожу в первую очередь за сильными ощущениями. Как я смеялась над «Холщевыми небесами» и потрясающим спектаклем Беляковича «Даешь Шекспира!». Я люблю смеяться, и я люблю плакать в театре.

– Как вы считаете, формат фестиваля идеальный или зреют какие-то инновации?

– Вы же видите: фестиваль все время меняется. За все четыре раза, что я была на фестивале, он все время претерпевает какие-то изменения. Помню, на предыдущем фестивале появилась «Красная дорожка моноспектаклей», сейчас – «Пять вечеров с Шекспиром». Впрочем, жюри приезжает уже на все готовое, львиная доля инициативы принадлежит директору владимирской драмы Борису Григорьевичу Гунину и его команде. Мне кажется, что формат этого раза оптимальный. Но какой бы новый формат ни изобрел Борис Григорьевияч, я все приму. Потому что я бесконечно доверяю его опыту и вижу, что он занят не собственными амбициями и даже не амбициями театр. Он занят сутью театрального дела, которому он так верно служит. Поэтому мне кажется, что все, что он делает, имеет большой смысл.

– Какой спектакль вы подарите фестивалю через два года?

– Я сыграла уже четыре спектакля на закрытии фестиваля, и мне всегда было непросто. Фестиваль задает такую высокую планку, что выходить со своим спектаклем на эту сцену, честно сказать, как-то стремно. Это всегда для меня дополнительное испытание! Несмотря на то что владимирский зритель уникальный по своей деликатности, интеллигентности. Владимирский зритель – необыкновенный! Мне есть с чем сравнить. Мы много ездим, много выступаем. Зритель в России хороший, но владимирский, ей-богу, особенный. Поэтому я буду стараться эти два года.

Я сейчас начинаю репетировать пьесу Петрушевской «Московский хор». Мне пьеса не нравится, хотя она написана мастером, она крепкая пьеса, но она не вызывает у меня пока что никаких ответных чувств. Это история семьи вскоре после войны. История очень жесткая, с жесткими отношениями. Я сама выросла в семье, где после войны в одной квартире оказались две бабушки, две тетушки, папа, мама, я и брат. И все время кто-то жил из родственников. И это в 2-комнатной квартире. Поэтому я знаю эту атмосферу послевоенную. Я родилась спустя 10 лет после войны – в 55-м году. Я все это знаю. Но у нас настолько были другие отношения, настолько все было пронизано всеобщей любовью, уважением друг к другу, что эта склока мне чужда. Я, конечно понимаю, что не у всех было так, как у меня. Нам тоже было очень непросто! Но так вот счастливым образом все сложилось, что в моей семье все были внутренне близки друг к другу.

Так что не знаю. Иногда бывает, что пьеса тебя не греет, не нравится вначале, а потом ты начинаешь репетировать, и вдруг это становится интересно. А иногда бывает наоборот: ты как-то с энтузиазмом взялся, а потом все это как-то закисает. Трудно понять, почему это так происходит. Но точно я вам могу обещать, что эти два года я буду очень стараться, чтобы что-то достойное владимирского фестиваля появилось в моей театральной биографии.

– Что бы вы хотели пожелать владимирскому театру на его 170-летие?

– Восемь лет назад я попала в эти стены, и это моя непреходящая любовь к этому театру, к его труппе. Действительно, очень сильная труппа, очень сильное старшее поколение и молодые. Конечно, я восхищаюсь Николаем Гороховым и как актером, и как педагогом , который вырастил плеяду потрясающих молодых артистов. Борис Григорьевич, поскольку очень влюблен в свое дело, приглашает очень интересных режиссеров. Есть и свои воспитанники. Поэтому уровень спектаклей очень высокий. Я еще досконально не изучила энциклопедию владимирского театра, но изучу, потому что люблю театр, люблю историю. Несмотря на возраст приличный – 170 лет, театр невероятно живой. Поэтому желаю ему дальнейшей насыщенной, яркой, интересной творческой жизни. А я буду мечтать опять и опять приезжать сюда наслаждаться.

Записала Татьяна Лысова

Фото Владимирского драматического театра

