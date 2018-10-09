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Пять известных психологических тестов, которые помогут понять себя

Познайте себя

Завтра отмечается  Всемирный день психического здоровья. Чтобы ваш разум и душа всегда находились в гармонии, чтобы  вы лучше узнали и поняли себя, а  также смогли вовремя отличить плохое настроение от начинающейся депрессии,  предлагаем пройти несколько бесплатных онлайн-тестов.

Проективный тест «Куб в пустыне»

Первый тест не настолько серьезный, как последующие. Здесь важно включить свою фантазию. Вопросов немного, а результат прост и понятен.

Вам предложат представить серию образов, а потом дадут трактовку того, что вы навыдумывали. Этот тест, скорее всего, не откроет Америки, а просто ещё раз познакомит вас с собой истинным.

Тест

Шкала Занга (Цунга) для самооценки депрессии

Если вы хотите понять, насколько вы склонны к депрессии, то этот тест для вас. Автор — психиатр Вильям Занг. В России он известен как  Уильям Цунг.

Тест

Диагностика темперамента по Айзенку

Впереди у вас 70 вопросов. Они помогут вам разобраться, кто вы: холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик. Заодно тест определяет уровень экстраверсии, так что вы сможете узнать, являетесь ли вы интровертом или просто временно устали от людей.

Тест

Оценка нервно-психической устойчивости

Чтобы понять, есть ли у вас нервные отклонения, стоит пройти этот тест. Он позволит предотвратить  возможный нервный срыв. Данный клинический тест нервно-психической устойчивости был создан в ЛВМА им. С.М. Кирова.

Тест

Тест социального самоконтроля Снайдера

Шкала социального самоконтроля представляет собой личностный опросник. Методика предназначена для измерения способности человека осуществлять контроль над своим поведением и тем самым воздействовать на впечатление, которое складывается о нём у окружающих.

Тест

Юлия Митина

Заглавное фото: kspu.ru

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