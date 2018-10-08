Светлана Кукушкина рассказывает, что произошло после «Союзников»

Вот уже больше месяца мы наблюдаем за развитием шоу «Союзники», в котором приняла участие владимирская пара Светлана и Дмитрий Кукушкины. Суть проекта проста: на виллу в Шри-Ланке вывезли 8 разведенных пар, чтобы два месяца те соревновались за 10 миллионов рублей, которые пойдут на воспитание и развитие их совместных детей.

Светлана и Дмитрий уже многое вместе преодолели на этом шоу и обещают, что впереди еще будет на что посмотреть. Светлана Кукушкина рассказала нам о шоу, семье и о том, что будет в следующих сериях.

О шоу

На всех нас очень сильно повлияло то, что появились новые участники. Изначально было 8 пар, потом некоторые ушли, и мы думали, что приз у нас в кармане. Но в один прекрасный момент нам привезли еще 5 пар. После стольких испытаний: у кого-то были ребра сломаны, кто-то свои страхи переборол и так далее, – мы все очень сплотились. И тут вдруг свежая кровь. Поэтому было очень некомфортно. Потом, конечно, мы поняли, что среди новичков тоже есть хорошие люди.

Была удивительная история у участника. Он рассказывал, что на протяжении 5 лет он только вставал и пил, вставал и пил. Целых 5 лет. В один прекрасный момент он посмотрел на себя в зеркало и понял, что ему 26. Он не видел, как начал ходить его ребенок, как он начал разговаривать. Он понял, что выглядит как старик. После этого осознания он резко завязал с алкоголем и начал заниматься спортом. Сейчас он ведущий фитнес-тренер в Минске. У каждого может получиться все что угодно. Было бы желание.

Из всего проекта хочется сделать вывод, что мы, взрослые, действительно заигрываемся в своих отношениях. Мы ругаемся, разводимся, делим имущество… Дети наши очень страдают. У новых участников даже была история с не совсем здоровым ребеночком. Вы все увидите!

О семье

После развода мы общались. Когда мы приехали на проект, я действительно поняла, что мой бывший муж остался таким же сильным, смелым, ловким. Просто в течение жизни мы, женщины, взваливаем на себя груз: «я все решу», «я все сделаю». И мужчина расслабляется… И пройдя через все испытания, мы посмотрели друг на друга заново. Сейчас мы вместе. Дмитрий сделал мне предложение, но дата торжества пока открыта.

У меня был страх, что вдруг все повторится. То есть я не верила в хорошее. И я думаю, у многих людей так. Один человек видит прекрасную осеннюю погоду с легким дождичком, а другой думает: какая же это ужасная слякоть! Вот когда человек сам начинает воспринимать все вокруг положительно, сразу людей больше позитивных в жизни появляется. Мне было сложно сказать самой себе: «Ну попробуй!». Зато теперь я точно знаю: лучше попробовать и пожалеть потом, чем не попробовать и пожалеть о несделанном.

И я ни о чем не жалею. Даже Дима мне сейчас говорит: мол, хорошо, что ты тогда решилась и развелась со мной. Потому что не будь этой встряски, кто знает, что было бы? Мы становились лучше в разрыве. Исправляли свои ошибки. Дима сейчас ходит в спортзал, у него правильное питание, много общения с родными. То есть у человека поменялись приоритеты. И у меня точно так же поменялось очень много всего.

Благодаря разводу мы попали на этот проект. Мы увидели, что на экране нас 8 пар, а за кадром 120 человек. Кто-то отвечает за все, а кто-то просто за батарейки. И сейчас я смотрю другие проекты СТС и вижу этих людей, с которыми я реально общалась и которым могу позвонить. Это было в моей жизни, это круто и здорово!

Родители, конечно, очень переживали. Говорили, что весь город узнает, что вы развелись. И когда на всю страну нас показали – это было для них тяжело. Но я рада, что это приключение было в моей жизни!

Небольшой спойлер:

Совсем скоро будет возможность посмотреть на детей всех участников.

К одной из пар приедет теща!

Дмитрий и Светлана Кукушкины выиграют еще не в одном конкурсе.

Юлия Митина

Все фотографии Светланы Кукушкиной