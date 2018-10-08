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5 необычных рецептов кофе, которые согреют вас в холодный денек

От привычных до весьма необычных

С приходом холодов горячие напитки становятся спасением как от простуды, так и от хандры. И если чай на полках магазинов пестрит разнообразием, то кофе мы завариваем по стандартной схеме: растворимый порошок, кипяток и молоко. Эта статья поможет вам по-новому взглянуть на бодрящий напиток. Бариста «Куртош кофе» и истинный кофеман Анна Шторм рассказала, как сделать классический кофе еще вкуснее.

Фото из личного архива Анны Шторм

Рецепт №1. Кофе с кардамоном

Кардамон – специфическая специя, имеющая не только сладковатый вкус и аромат, но и обладающая рядом полезных свойств. Кофе вместе с ней помогает побороть депрессию и справиться с нервным напряжением, быстрее выздороветь во время простуды, понизить давление.

Фото с сайта okoffe.ru

Рецепт довольно прост: берём кофейные зёрна темной обжарки, зернышко кардамона, перемалываем все вместе в кофемолке. Можно варить в турке или готовить в гейзерной кофеварке.  Готовый напиток рекомендую налить в маленькую глиняную пиалу, закрыть глаза, прочувствовать аромат и представить себе шумный базар восточной страны. Такой способ точно поможет справиться с хандрой и усталостью.

Рецепт №2. Кофе с перцем

Пожалуй, самый согревающий вариант – идеально подходит после зимних прогулок. Однако его не рекомендуется пить людям с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Фото с сайта yandex.ru

Рецепт: готовим в турке или гейзерной кофеварке чёрный кофе. Одновременно с этим греем молоко. В подогретое молоко добавляем 20-30 граммов шоколадного сиропа и небольшое количество красного молотого перца (буквально на кончике ножа). Молоко взбиваем венчиком. Вливаем в чёрный кофе (без гущи) в пропорции 3:1. Надеваем тёплые носки, накидываем плед, смотрим на дождь или снег за окном и наслаждаем напитком.

Рецепт №3. Для сладкоежек

Отличный способ быстро поднять себе настроение – приготовить вкуснейший кофе с маршмеллоу. Готовим чёрный кофе все теми же способами, что были указаны выше. Далее берем сливки, добавляем 1/2 чайной ложки какао и сахар по вкусу, подогреваем. Вливаем кофе без гущи в сливки, взбиваем. Сверху украшаем маршмеллоу. Такой кофе идеально сочетается с хорошими фильмами, теплым одеялом и мурлыкающим  рядом котиком.

Фото с сайта getbg.net

Рецепт №4. Оранжевое настроение

Не самый теплый, но один из самых необычных рецептов кофе – это кофе с апельсиновым соком.

Фото с сайта staywellshop.com

Нам понадобится: 30 мл карамельного сиропа, 150 мл свежевыжатого апельсинового сока, 40 мл настоящего нерастворимого кофе без гущи и лед. Все ингредиенты наливаем в высокий стакан с трубочкой. Можно украсить зонтиком и мысленно ненадолго перенестись из холодного Владимира в отпуск, куда-нибудь на море, где тепло и хорошо.

Рецепт №5. Праздничный вариант для взрослых

 Самый странный вариант и в то же время мой самый любимый рецепт: кофе с шампанским. Такой кофе пили в далеком 1901 году.  Он подходит для кисловатых сортов кофе.

Фото с сайта brand-mag.com

Рецепт: на каждые 50-60 граммов чистой (нехлорированной) воды кладется 1 чайная ложка кофе мелкого помола. Кофе добавляется в чуть теплую воду. Смесь нагревается на умеренном огне. В самом начале образования пенки добавляется 1 чайная ложка (на каждые 50 г воды) полусладкого шампанского, из которого уже улетучился газ. Кофе снимается с огня, когда кофейная пена станет массивной. Рекомендую попробовать, особенно актуально будет в новогодние праздники.

Как выбрать хороший кофе?

Настоящий кофе бывает двух  видов – арабика и робуста. Чаще всего в магазинах продают смесь: обычно это 80% арабики и 20% робусты. Смешивают сорта, во-первых, в целях экономии (арабика дороже робусты), во-вторых, чтобы сбалансировать вкус готового напитка. Вкус и аромат ему придает именно арабика, но крепкость – робуста. В чистом виде робуста не имеет яркого насыщенного вкуса, но при этом содержит в 2-3 раза больше кофеина, чем арабика.

Фото с сайта s1.1zoom.ru

Я рекомендую покупать кофе в зернах и перемалывать их самостоятельно – так исключается возможность нарваться на подделку. Покупать зерна лучше всего в  магазинах, которые специализируются на продаже кофе.

И помните, что растворимый кофе из супермаркета никогда не заменит настоящего напитка из кофейных зёрен.

Беседу вела Алена Славина

Заглавное фото: wallbox.ru

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