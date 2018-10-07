Есть что почитать: 5 лучших материалов за неделю

Чтобы вы всегда были в курсе событий, знали о новых полезных лайфхаках и всесторонне развивались, мы решили каждое воскресенье собирать наши лучшие материалы за неделю. Читайте и будьте в курсе!
Что вы знаете о композиторах нашего края?
Знаете ли вы, какую оперу написал композитор Александр Бородин, когда жил в селе Давыдово? Кто преподавал композицию великому пианисту Сергею Танееву? Тест на знание композиторов, которые в разное время имели отношение к нашему региону. Если еще не видели, скорее переходите по ссылке и проходите наш тест.
Кидекша – любимая резиденция Юрия Долгорукого
Наверняка вы бывали в потрясающем городе Суздаль. Но далеко не все были в Кидекше, которая расположена по соседству, хотя посмотреть там есть что. Небольшое село всего в четырех километрах к востоку от знаменитого города-музея. Это тихое и очень светлое место с удивительной историей и таинственным названием. Если нет времени съездить туда на выходные, то кликайте по ссылке на наш материал. Там вас ждет замечательная программа в рубрике «Точка на карте».
Путешествие на луну со своего балкона
Название звучит заманчиво, правда? И оно не обманывает. 36 – летний инженер Антон Андрианов изобрёл собственный телескоп, способный увеличивать небесные объекты в 400 крат. О необыкновенном изобретении владимирца можно прочитать тут.
Театральные звезды о Шекспире и о себе
Мы всегда рады сообщать вам о приезде звезд в наш город. А о звездах такой величины хочется повторять и повторять! Знаменитые режиссеры Роберт Стуруа и Семен Спивак привезли на владимирский Фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» свои спектакли по пьесам Шекспира. Их интервью с нашим корреспондентом можно почитать здесь.
Пять подводных камней при съемке квартиры на короткий срок
Очень полезный материал, особенно если вы собираетесь в ближайшее время посещать другие города. Как снять квартиру на короткий срок и не быть обманутым? О всех нюансах и частых проблемах в материале нашего блогера.
Юлия Митина
Верхнее фото: kan-yu.com.ua
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