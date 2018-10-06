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Какие фильмы снимали в Муроме в XXI веке

Полный метр сменился сериалами

  1. Полный метр сменился сериалами

    В новом тысячелетии кинематографисты не забыли про древний город на Оке. Только приоритеты изменились, и сериалы стали преобладать над полным метром. Из четырех кинолент, снятых в Муроме в 2000-х, три относятся к многосерийным. Хорошо сохранившаяся застройка советского времени позволяет снимать здесь кино, события в котором происходят в 80-90-х годах прошлого века. Зато старинные улочки и монастыри Мурома придают фильмам особый колорит. Кроме того, все режиссеры и актеры отмечают доброжелательное отношение к съемочным группам со стороны руководства и жителей города, которые с удовольствием принимают участие в массовых сценах.

  2. «История весеннего призыва» (2003)

    Режиссер: Радда Новикова, Юрий Музыка. В ролях:  Александр Семчев, Сергей Лактюнькин,    Карина Разумовская, Елена Николаева, Любовь Руденко, Юрий Саранцев, Виктор Степанов,   Марина Яковлева, Андрей Егоров, Оксана Сташенко и др.

    В славный город Муром на несколько дней приезжает очаровательная студентка из Москвы и сводит с ума первого красавца, спортсмена и надежду российской армии Ивана. Уже через несколько дней влюбленные собираются пожениться, но на пути у них встает сессия, интриги, весна и армейский призыв. Ваня, оказывается, всю жизнь мечтал служить в десанте. Светка не согласна ждать любимого целых два года. Вместе с подругой она разрабатывают хитроумный план, как «отмазать» парня от армии вопреки его воле. Нужно соблазнить майора из военкомата, потом шантажировать его, чтобы тот признал жениха негодным к службе. Но как убедить ревнивого Ваню в своей невинности? И что делать с майором, который влюбился в свою соблазнительницу и готов ради нее на все?

    Двухсерийная кинолента вышла на телеэкраны осенью 2003 года на Первом канале. По словам режиссера Юрия Музыки, эта комедия – о современных Ромео и Джульетте. Выбор съемочной группы пал на Муром, потому что события развиваются в милом городе, где живут обаятельные люди с добрыми, чистыми отношениями. Съемки продолжались здесь три недели. Группа расположилась на турбазе завода радиоизмерительных приборов «Огонек» в 50 км от города. Там же проходила и часть съемок, а также в роддоме, загсе, одном из храмов, военкомате и, конечно, же в Окском парке.

    Кадр из фильма

    Военком Александр Щавлев выделил им пустующие кабинеты. Самого его попросили консультировать фильм. Основной работе военкомата кино не помешало. Напротив, даже помогло. «Все молодые люди должны служить в армии», – заявил известный актер Александр Семчев, несмотря на свои габариты исполнивший в фильме роль армейского майора. Главного героя Ваню, который рвется служить Родине, играет студент ВГИКа Сергей Лактюнкин. А его любимую – Карина Разумовская, уже имеющая опыт работы в кино.

    На углу улиц Льва Толстого и Московской появилось киношное кафе. В Муроме были выбраны дом и двор, где живут главные герои. Улочки и дворики древнего города на Оке отлично передали особую атмосферу фильма о любви. Создатели его считают, что они нашли то, что надо.

  3. «Только ты... или Богатая Лиза» (2004)

    Режиссер: Нана Джорджадзе. В ролях: Ирина Гринева, Валерий Боровинских, Анна Ардова, Александр Феклистов, Владимир Меньшов, Елизавета Арзамасова и др.

    Главная героиня – преуспевающая бизнес-леди. Однажды ей сообщают, что в деревне, откуда она родом, умерла ее бабушка. Лиза собирается и едет в родные места. Однако, приехав домой, ее ждет радость – бабушка жива. Не понимая, кто мог так жестоко подшутить над ней, Лиза прощается с бабушкой и отправляется на вокзал, где без особых причин ее арестовывают и сажают в камеру местного участка милиции. Оказалось, что начальник участка – ее бывший однокурсник, который вместе с женой решают держать Лизу в камере до тех пор, пока она не перепишет на них все свое имущество и бизнес в Москве. Сидя в тюрьме, Лиза вспоминает всю свою жизнь и свою первую любовь Валеру, который предпочел ей дочь «большой шишки». Тогда-то Лиза и решило во что бы то ни стало тоже стать богатой, чтобы Валера вернулся к ней. Долго и упорно она шла к своей мечте и стала преуспевающей бизнес-леди, но счастья ей это не принесло. Теперь друзья, которые были когда-то лучшими, а теперь стали бывшими, хотят отнять у нее все, к чему она шла 20 лет. Именно сидя в тюрьме, она понимает это.

    Сериал, состоящий из 12 частей, положительно был принят зрителем. А вот у муромцев он вызвал сильное разочарование, хотя был снят в их родном городе и основное место действия происходит именно в нем. Муром предстал в сериале грязным и затрапезным. «Может быть, Муром и нельзя назвать образцовым во всех отношениях, но первое место в областном конкурсе на самый благоустроенный город о чем-то говорит, – писала в декабре 2004 года на страницах «Призыва» муромская журналистка Людмила Кузнецова. – Постановщики же выбрали самые захудалые места. Но больше всего горожан возмущает откровенная ложь или безграмотность создателей фильма. Попросили показать им самое старое почтовое отделение за несколько десятков километров от Мурома и выдали его за городское».

    Массовку из числа горожан в замыслы режиссера не посвящали. Председатель профсоюзного комитета ОАО «Муромский приборостроительный завод» Надежда Веденеева рассказывает: «Съемочная группа обратилась к нам за реквизитами – знаменами, вымпелами, бюстами. Мы все это сохранили с прошлых времен. Режиссер увидела меня и сказала: «Типаж. Уверенная, деятельная». Мне предложили сняться в нескольких эпизодах. Не мне судить, но, по-моему, я с ролью справилась. Правда, сюжет мне не понравился и больше я сниматься не стала. Того, что показано в фильме, во времена моей комсомольской и профсоюзной молодости не было».

    Кадр из фильма

    Также считает и Ольга Клаучек, которой тоже довелось сняться в эпизодической роли: «Я много лет проработала в комсомоле. Да, были и у нас вечеринки, но без пошлостей, как показано в фильме». Ее муж Сергей Клаучек снялся в эпизодической роли, но перестал смотреть фильм после третьей серии, потому что считает его порочащим город. В здании УВД мосфильмовцы работали целую неделю. Радушно встретив киношников и предоставив им максимум возможностей для съемок, руководство УВД не предполагало, какими выставят муромских милиционеров на экране. Так что появление родного города на экранах телевизоров в этот раз муромцев не порадовало.

  4. «Человек с бульвара Капуцинок» (2009)

    Режиссер: Алла Сурикова. В ролях: Мария Миронова, Елизавета Боярская, Алексей Булдаков, Евгений Миллер, Игорь Гаспарян, Андрей Носков, Алексей Панин, Марина Голуб, Анжелина Карелина, Лилия Журавлева и др.

    Комедия посвящена приключениям в России внучки господина Феста – главного героя всенародно любимого фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Девушка влюблена в российское кино и мечтает снять фильм в его традициях, для чего и приезжает в нашу страну. Съемки шли только в Муроме в течение нескольких месяцев. Киношники экономили: бюджет не слишком велик. Набережная Оки, старинные улочки, красивые пейзажи – «натуру» для съемок режиссеру Алле Суриковой подсказала известная писательница и феминистка Мария Арбатова, родившаяся в Муроме. Но имя самого города на Оке в киноленте не прозвучало: киношники переименовали его в Старгород.

    «Я обнаружила в городе уникальную натуру, которую современная застройка пока обошла стороной, – отметила режиссер. – От нее веет стариной и патриархальностью». Часть натурных съемок уже прошла на въезде в Муром со стороны Оки. Колорит фильму придадут кадры, отснятые в районе двух старинных монастырей – Свято-Троицкого женского и Благовещенского мужского». В выборе мест для съемок создатели фильма не были оригинальными. Как и многие предыдущие их коллеги, они облюбовали здание УВД и речной порт. В свете софитов оказались также тихие улочки города – Коммунистическая, Свердлова, площади Революции, Троицкая и новая, красивая набережная. Клуб «Лунный свет», что расположен в одном из муромских микрорайонов, с виду – типичный сельмаг. Именно такой и был нужен съемочной группе, ведь фильм посвящен девяностым.

    В большой драке снялся один из актеров владимирского драматического театра Антон Карташов. Его «Колян» – роль второго плана: не главная, но и не эпизодическая. «Я родился в Муроме, и все лето проводил там. На съемках просто подошел к Алле Суриковой и попросил себе роль», – рассказывал Антон Карташов. Муромских ребятишек из КОСа № 2 пригласили для участия в съемках на спортплощадке в парке 50-летия Советской власти. Задача была несложной – надо было просто играть в волейбол. В процессе парни так увлеклись, что когда слышали «Стоп! Снято!», долго еще не могли остановиться.

    Сам глава города Валентин Качеван не раз уже встречался с режиссером. Алла Ильинична пояснила, что не часто ей приходится видеть такую поддержку и понимание у руководителей городов и областей, с которыми в ходе работы приходилось сталкиваться. Когда снимался эпизод с Юрием Гальцевым, Валентин Афанасьевич пришел на съемочную площадку, чтобы посмотреть, как работает его «коллега». Надо сказать, что встретились два мэра – настоящий и киношный – очень тепло, обменялись сувенирами, завели деловой разговор. Вопреки ожиданиям журналистов, комедийный артист был очень серьезен.

  5. «Обнимая небо» (2014)

    Режиссер: Милена Фадеева. В ролях: Александр Петров, Любовь Аксенова, Даниил Страхов, Сергей Романович, Олеся Фаттахова, Егор Долгополов, Захар Кабанов, Евгений Никитин, Виктория Толстоганова, Екатерина Редникова и др.

    Это 10-серийная история любви длиною в жизнь. Действие фильма начинается в 1985 году в военном гарнизоне, в котором дислоцируется полк истребительной авиации. Двух десятиклассников – дочь заместителя командира полка Женю Луговую и сына официантки лётной столовой Ваньку Котова – накрывает чувство первой взаимной любви. Жесткие драматические события разводят героев, они теряют друг друга на долгие-долгие годы. Ваня Котов становится летчиком-испытателем, Женя Луговая – военным хирургом. Однажды судьба вновь сводит героев…

    Муромский оздоровительный лагерь «Белый городок» стал на время съемок сериала детским домом города Саратова. Старые деревянные корпуса, каменные скульптуры пионеров и красногвардейцев – это то, что в первую очередь заинтересовало ассистентов режиссера фильма «Обнимая небо». Какая-то часть детского оздоровительного лагеря «Белый городок» действительно отправляет нас во времена СССР. Один из старых корпусов для съемок превратили в столовую. Старые стулья, тарелки, граненые стаканы и алюминиевые ложки позаимствовали у администрации лагеря. В массовки были задействованы реальные воспитанники Муромского детского дома № 1, которые прекрасно влились в поистине звездный актерский состав. В муромских эпизодах главного героя в юности сыграл тогда еще малоизвестный, а теперь знаменитый на всю Россию актер Александр Петров.

    Фото со съемок Милены Фадеевой

    «Мы были в Муроме зимой десять дней, осматривали натуру, и вся моя съемочная группа рвалась сюда снова, – рассказывала на страницах газеты «Муромский рабочий» в 2013 году режиссер Милена Фадеева. – Чудный город! После московской суматохи, этого дурдома, здесь я просто душой отдыхаю. Есть некая усталость от того, что сейчас происходит на экране, мне хотелось правды, настоящих отношений, воссоздать атмосферу 1980-х годов, ярких актерских работ. И это получилось…».

    Татьяна Лысова

    По материалам газет “Призыв” и “Муромский рабочий”

    На заглавном фото – кадр из фильма “Человек с бульвара Капуцинок”

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