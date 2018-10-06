Какие фильмы снимали в Муроме в XXI веке

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Полный метр сменился сериалами
В новом тысячелетии кинематографисты не забыли про древний город на Оке. Только приоритеты изменились, и сериалы стали преобладать над полным метром. Из четырех кинолент, снятых в Муроме в 2000-х, три относятся к многосерийным. Хорошо сохранившаяся застройка советского времени позволяет снимать здесь кино, события в котором происходят в 80-90-х годах прошлого века. Зато старинные улочки и монастыри Мурома придают фильмам особый колорит. Кроме того, все режиссеры и актеры отмечают доброжелательное отношение к съемочным группам со стороны руководства и жителей города, которые с удовольствием принимают участие в массовых сценах.
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«История весеннего призыва» (2003)
Режиссер: Радда Новикова, Юрий Музыка. В ролях: Александр Семчев, Сергей Лактюнькин, Карина Разумовская, Елена Николаева, Любовь Руденко, Юрий Саранцев, Виктор Степанов, Марина Яковлева, Андрей Егоров, Оксана Сташенко и др.
В славный город Муром на несколько дней приезжает очаровательная студентка из Москвы и сводит с ума первого красавца, спортсмена и надежду российской армии Ивана. Уже через несколько дней влюбленные собираются пожениться, но на пути у них встает сессия, интриги, весна и армейский призыв. Ваня, оказывается, всю жизнь мечтал служить в десанте. Светка не согласна ждать любимого целых два года. Вместе с подругой она разрабатывают хитроумный план, как «отмазать» парня от армии вопреки его воле. Нужно соблазнить майора из военкомата, потом шантажировать его, чтобы тот признал жениха негодным к службе. Но как убедить ревнивого Ваню в своей невинности? И что делать с майором, который влюбился в свою соблазнительницу и готов ради нее на все?
Двухсерийная кинолента вышла на телеэкраны осенью 2003 года на Первом канале. По словам режиссера Юрия Музыки, эта комедия – о современных Ромео и Джульетте. Выбор съемочной группы пал на Муром, потому что события развиваются в милом городе, где живут обаятельные люди с добрыми, чистыми отношениями. Съемки продолжались здесь три недели. Группа расположилась на турбазе завода радиоизмерительных приборов «Огонек» в 50 км от города. Там же проходила и часть съемок, а также в роддоме, загсе, одном из храмов, военкомате и, конечно, же в Окском парке.
Военком Александр Щавлев выделил им пустующие кабинеты. Самого его попросили консультировать фильм. Основной работе военкомата кино не помешало. Напротив, даже помогло. «Все молодые люди должны служить в армии», – заявил известный актер Александр Семчев, несмотря на свои габариты исполнивший в фильме роль армейского майора. Главного героя Ваню, который рвется служить Родине, играет студент ВГИКа Сергей Лактюнкин. А его любимую – Карина Разумовская, уже имеющая опыт работы в кино.
На углу улиц Льва Толстого и Московской появилось киношное кафе. В Муроме были выбраны дом и двор, где живут главные герои. Улочки и дворики древнего города на Оке отлично передали особую атмосферу фильма о любви. Создатели его считают, что они нашли то, что надо.
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«Только ты... или Богатая Лиза» (2004)
Режиссер: Нана Джорджадзе. В ролях: Ирина Гринева, Валерий Боровинских, Анна Ардова, Александр Феклистов, Владимир Меньшов, Елизавета Арзамасова и др.
Главная героиня – преуспевающая бизнес-леди. Однажды ей сообщают, что в деревне, откуда она родом, умерла ее бабушка. Лиза собирается и едет в родные места. Однако, приехав домой, ее ждет радость – бабушка жива. Не понимая, кто мог так жестоко подшутить над ней, Лиза прощается с бабушкой и отправляется на вокзал, где без особых причин ее арестовывают и сажают в камеру местного участка милиции. Оказалось, что начальник участка – ее бывший однокурсник, который вместе с женой решают держать Лизу в камере до тех пор, пока она не перепишет на них все свое имущество и бизнес в Москве. Сидя в тюрьме, Лиза вспоминает всю свою жизнь и свою первую любовь Валеру, который предпочел ей дочь «большой шишки». Тогда-то Лиза и решило во что бы то ни стало тоже стать богатой, чтобы Валера вернулся к ней. Долго и упорно она шла к своей мечте и стала преуспевающей бизнес-леди, но счастья ей это не принесло. Теперь друзья, которые были когда-то лучшими, а теперь стали бывшими, хотят отнять у нее все, к чему она шла 20 лет. Именно сидя в тюрьме, она понимает это.
Сериал, состоящий из 12 частей, положительно был принят зрителем. А вот у муромцев он вызвал сильное разочарование, хотя был снят в их родном городе и основное место действия происходит именно в нем. Муром предстал в сериале грязным и затрапезным. «Может быть, Муром и нельзя назвать образцовым во всех отношениях, но первое место в областном конкурсе на самый благоустроенный город о чем-то говорит, – писала в декабре 2004 года на страницах «Призыва» муромская журналистка Людмила Кузнецова. – Постановщики же выбрали самые захудалые места. Но больше всего горожан возмущает откровенная ложь или безграмотность создателей фильма. Попросили показать им самое старое почтовое отделение за несколько десятков километров от Мурома и выдали его за городское».
Массовку из числа горожан в замыслы режиссера не посвящали. Председатель профсоюзного комитета ОАО «Муромский приборостроительный завод» Надежда Веденеева рассказывает: «Съемочная группа обратилась к нам за реквизитами – знаменами, вымпелами, бюстами. Мы все это сохранили с прошлых времен. Режиссер увидела меня и сказала: «Типаж. Уверенная, деятельная». Мне предложили сняться в нескольких эпизодах. Не мне судить, но, по-моему, я с ролью справилась. Правда, сюжет мне не понравился и больше я сниматься не стала. Того, что показано в фильме, во времена моей комсомольской и профсоюзной молодости не было».
Также считает и Ольга Клаучек, которой тоже довелось сняться в эпизодической роли: «Я много лет проработала в комсомоле. Да, были и у нас вечеринки, но без пошлостей, как показано в фильме». Ее муж Сергей Клаучек снялся в эпизодической роли, но перестал смотреть фильм после третьей серии, потому что считает его порочащим город. В здании УВД мосфильмовцы работали целую неделю. Радушно встретив киношников и предоставив им максимум возможностей для съемок, руководство УВД не предполагало, какими выставят муромских милиционеров на экране. Так что появление родного города на экранах телевизоров в этот раз муромцев не порадовало.
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«Человек с бульвара Капуцинок» (2009)
Режиссер: Алла Сурикова. В ролях: Мария Миронова, Елизавета Боярская, Алексей Булдаков, Евгений Миллер, Игорь Гаспарян, Андрей Носков, Алексей Панин, Марина Голуб, Анжелина Карелина, Лилия Журавлева и др.
Комедия посвящена приключениям в России внучки господина Феста – главного героя всенародно любимого фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Девушка влюблена в российское кино и мечтает снять фильм в его традициях, для чего и приезжает в нашу страну. Съемки шли только в Муроме в течение нескольких месяцев. Киношники экономили: бюджет не слишком велик. Набережная Оки, старинные улочки, красивые пейзажи – «натуру» для съемок режиссеру Алле Суриковой подсказала известная писательница и феминистка Мария Арбатова, родившаяся в Муроме. Но имя самого города на Оке в киноленте не прозвучало: киношники переименовали его в Старгород.
«Я обнаружила в городе уникальную натуру, которую современная застройка пока обошла стороной, – отметила режиссер. – От нее веет стариной и патриархальностью». Часть натурных съемок уже прошла на въезде в Муром со стороны Оки. Колорит фильму придадут кадры, отснятые в районе двух старинных монастырей – Свято-Троицкого женского и Благовещенского мужского». В выборе мест для съемок создатели фильма не были оригинальными. Как и многие предыдущие их коллеги, они облюбовали здание УВД и речной порт. В свете софитов оказались также тихие улочки города – Коммунистическая, Свердлова, площади Революции, Троицкая и новая, красивая набережная. Клуб «Лунный свет», что расположен в одном из муромских микрорайонов, с виду – типичный сельмаг. Именно такой и был нужен съемочной группе, ведь фильм посвящен девяностым.
В большой драке снялся один из актеров владимирского драматического театра Антон Карташов. Его «Колян» – роль второго плана: не главная, но и не эпизодическая. «Я родился в Муроме, и все лето проводил там. На съемках просто подошел к Алле Суриковой и попросил себе роль», – рассказывал Антон Карташов. Муромских ребятишек из КОСа № 2 пригласили для участия в съемках на спортплощадке в парке 50-летия Советской власти. Задача была несложной – надо было просто играть в волейбол. В процессе парни так увлеклись, что когда слышали «Стоп! Снято!», долго еще не могли остановиться.
Сам глава города Валентин Качеван не раз уже встречался с режиссером. Алла Ильинична пояснила, что не часто ей приходится видеть такую поддержку и понимание у руководителей городов и областей, с которыми в ходе работы приходилось сталкиваться. Когда снимался эпизод с Юрием Гальцевым, Валентин Афанасьевич пришел на съемочную площадку, чтобы посмотреть, как работает его «коллега». Надо сказать, что встретились два мэра – настоящий и киношный – очень тепло, обменялись сувенирами, завели деловой разговор. Вопреки ожиданиям журналистов, комедийный артист был очень серьезен.
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«Обнимая небо» (2014)
Режиссер: Милена Фадеева. В ролях: Александр Петров, Любовь Аксенова, Даниил Страхов, Сергей Романович, Олеся Фаттахова, Егор Долгополов, Захар Кабанов, Евгений Никитин, Виктория Толстоганова, Екатерина Редникова и др.
Это 10-серийная история любви длиною в жизнь. Действие фильма начинается в 1985 году в военном гарнизоне, в котором дислоцируется полк истребительной авиации. Двух десятиклассников – дочь заместителя командира полка Женю Луговую и сына официантки лётной столовой Ваньку Котова – накрывает чувство первой взаимной любви. Жесткие драматические события разводят героев, они теряют друг друга на долгие-долгие годы. Ваня Котов становится летчиком-испытателем, Женя Луговая – военным хирургом. Однажды судьба вновь сводит героев…
Муромский оздоровительный лагерь «Белый городок» стал на время съемок сериала детским домом города Саратова. Старые деревянные корпуса, каменные скульптуры пионеров и красногвардейцев – это то, что в первую очередь заинтересовало ассистентов режиссера фильма «Обнимая небо». Какая-то часть детского оздоровительного лагеря «Белый городок» действительно отправляет нас во времена СССР. Один из старых корпусов для съемок превратили в столовую. Старые стулья, тарелки, граненые стаканы и алюминиевые ложки позаимствовали у администрации лагеря. В массовки были задействованы реальные воспитанники Муромского детского дома № 1, которые прекрасно влились в поистине звездный актерский состав. В муромских эпизодах главного героя в юности сыграл тогда еще малоизвестный, а теперь знаменитый на всю Россию актер Александр Петров.
«Мы были в Муроме зимой десять дней, осматривали натуру, и вся моя съемочная группа рвалась сюда снова, – рассказывала на страницах газеты «Муромский рабочий» в 2013 году режиссер Милена Фадеева. – Чудный город! После московской суматохи, этого дурдома, здесь я просто душой отдыхаю. Есть некая усталость от того, что сейчас происходит на экране, мне хотелось правды, настоящих отношений, воссоздать атмосферу 1980-х годов, ярких актерских работ. И это получилось…».
Татьяна Лысова
По материалам газет “Призыв” и “Муромский рабочий”
На заглавном фото – кадр из фильма “Человек с бульвара Капуцинок”
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