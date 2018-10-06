Какие фильмы снимали в Муроме в XXI веке

Режиссер: Нана Джорджадзе. В ролях: Ирина Гринева, Валерий Боровинских, Анна Ардова, Александр Феклистов, Владимир Меньшов, Елизавета Арзамасова и др.

Главная героиня – преуспевающая бизнес-леди. Однажды ей сообщают, что в деревне, откуда она родом, умерла ее бабушка. Лиза собирается и едет в родные места. Однако, приехав домой, ее ждет радость – бабушка жива. Не понимая, кто мог так жестоко подшутить над ней, Лиза прощается с бабушкой и отправляется на вокзал, где без особых причин ее арестовывают и сажают в камеру местного участка милиции. Оказалось, что начальник участка – ее бывший однокурсник, который вместе с женой решают держать Лизу в камере до тех пор, пока она не перепишет на них все свое имущество и бизнес в Москве. Сидя в тюрьме, Лиза вспоминает всю свою жизнь и свою первую любовь Валеру, который предпочел ей дочь «большой шишки». Тогда-то Лиза и решило во что бы то ни стало тоже стать богатой, чтобы Валера вернулся к ней. Долго и упорно она шла к своей мечте и стала преуспевающей бизнес-леди, но счастья ей это не принесло. Теперь друзья, которые были когда-то лучшими, а теперь стали бывшими, хотят отнять у нее все, к чему она шла 20 лет. Именно сидя в тюрьме, она понимает это.

Сериал, состоящий из 12 частей, положительно был принят зрителем. А вот у муромцев он вызвал сильное разочарование, хотя был снят в их родном городе и основное место действия происходит именно в нем. Муром предстал в сериале грязным и затрапезным. «Может быть, Муром и нельзя назвать образцовым во всех отношениях, но первое место в областном конкурсе на самый благоустроенный город о чем-то говорит, – писала в декабре 2004 года на страницах «Призыва» муромская журналистка Людмила Кузнецова. – Постановщики же выбрали самые захудалые места. Но больше всего горожан возмущает откровенная ложь или безграмотность создателей фильма. Попросили показать им самое старое почтовое отделение за несколько десятков километров от Мурома и выдали его за городское».

Массовку из числа горожан в замыслы режиссера не посвящали. Председатель профсоюзного комитета ОАО «Муромский приборостроительный завод» Надежда Веденеева рассказывает: «Съемочная группа обратилась к нам за реквизитами – знаменами, вымпелами, бюстами. Мы все это сохранили с прошлых времен. Режиссер увидела меня и сказала: «Типаж. Уверенная, деятельная». Мне предложили сняться в нескольких эпизодах. Не мне судить, но, по-моему, я с ролью справилась. Правда, сюжет мне не понравился и больше я сниматься не стала. Того, что показано в фильме, во времена моей комсомольской и профсоюзной молодости не было».

Также считает и Ольга Клаучек, которой тоже довелось сняться в эпизодической роли: «Я много лет проработала в комсомоле. Да, были и у нас вечеринки, но без пошлостей, как показано в фильме». Ее муж Сергей Клаучек снялся в эпизодической роли, но перестал смотреть фильм после третьей серии, потому что считает его порочащим город. В здании УВД мосфильмовцы работали целую неделю. Радушно встретив киношников и предоставив им максимум возможностей для съемок, руководство УВД не предполагало, какими выставят муромских милиционеров на экране. Так что появление родного города на экранах телевизоров в этот раз муромцев не порадовало.