Владимир на народной карте ДТП

К сожалению, дорога остается самым опасным местом в России. И за 2017 год в нашей стране в ДТП погибло 19088 человек. Эта ужасная цифра, огромная! Мы за один год в мирное время на дорогах страны теряем больше людей, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане. Осознаем ли мы масштаб проблемы? Я не уверен.

Этим летом силами московских урбанистов был создан проект «Карта ДТП», находящийся по адресу http://dtp-stat.ru. Его цель – наглядно продемонстрировать ситуацию на дорогах страны, выявить наиболее опасные участки в городе, получить независимую оценку инфраструктуры и, как следствие, повысить безопасность дорожного движения и снизить смертность в ДТП. Статистика берется из данных, опубликованных на сайте ГИБДД. Данный проект по уровню функциональных возможностей на сегодняшний день не имеет аналогов. Любой эксперт, активист, журналист или просто неравнодушный человек может использовать его для анализа дорожной ситуации в стране.

До недавнего времени на сайте были представлены только Москва и Кировская область. И вот буквально на днях силами энтузиастов на народную карту ДТП была добавлена Владимирская область со статистическими данными за последние три года. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько опасны дороги во Владимирской области.

Смертельные ДТП на карте Владимирской области за последние 3 года

Желтые кружочки – это погибшие автомобилисты, голубые – пешеходы, а зеленые – велосипедисты. Всего за последние три года на дорогах области погибли 1159 человек, из них 761 человек находился в автомобиле, 356 человек передвигались пешком, а 38 – на велосипеде. Трасса М-7 наглядно разделяет Владимирскую область пополам. На всем ее протяжении при таком масштабе карты пустых мест практически не остается. Также очень опасно выглядят дороги на Ковров и Суздаль. По карте очень хорошо видно, что больше всего пешеходов (синие кружочки) погибает в городах, тогда как автомобилисты (желтые кружочки) гибнут на междугородных трассах.

Смертельные ДТП на карте Владимира за последние три года

Глядя на карту ДТП со смертельными исходами по Владимиру, можно со смелостью утверждать: самые незащищённые участники дорожного движения в городе – это мы с вами, люди, не обернутые в корпуса железных машин (синие кружочки). Можно, конечно, винить во всём пешеходов, что зачастую и делают автомобилисты, но, по-моему, гораздо важнее признать: наш город плохо приспособлен для простых пешеходных прогулок. Люди пересекают проезжую часть в неположенных местах, поскольку положенных мест становится все меньше и меньше. С каждым годом во Владимире закрывают пешеходные переходы (вспомним популярные в прошлом переходы на Гагарина, у Соборной площади и возле Золотых ворот), а новые никто не открывает. Как не открывают и островки безопасности. Как переходить улицу – совершенно непонятно. Иной раз, чтобы пересечь дорогу шириною в 20 метров, надо дать крюк в километр-полтора! И многие автомобилисты почему-то считают это нормальным, хотя сами ищут парковку как можно ближе к дверям, чтобы вообще минимизировать движение посредством собственных ног.

На мой взгляд, не существует более наглядной картинки, указывающей на то, что город должен повернуться лицом к пешеходам, а не только думать о комфорте автомобилистов.

Общее число ДТП во Владимире за последние три года

Если посмотреть на карту с общим числом ДТП во Владимире, то можно заметить, что улицы Верхняя и Нижняя Дуброва, а также маршрут от проспекта Ленина на протяжении до пересечения улиц Большая Московская и Гагарина явно представляет бо́льшую угрозу для автомобилистов, чем другие маршруты. За последние три года во Владимире произошло 2289 ДТП, в них пострадал 2951 человек, погибли 142. Больше всего погибших среди пешеходов – 75.

Количество ДТП в историческом центре Владимира за последние три года

Не секрет, что исторический центр Владимира – сердце “Золотого кольца” – представляет интерес для людей со всего мира. Принимая гостей, мы обязаны беспокоиться о их безопасности. В конце концов, это и безопасность горожан! Очевидно, большинство людей рассматривают достопримечательности города не из окна автомобиля, а передвигаясь пешком. И, как следствие, наиболее часто в ДТП в центре города страдают именно пешеходы (синие кружочки). При этом налицо крупные скопления, где наезды на пешеходов происходят наиболее часто (обведено красной линией).

В первую очередь это пересечение улиц Дворянской и Большие Ременники. Вероятно, автомобилисты, отстояв светофор и пробку на ул. Студеная гора, начинают набирать скорость на повороте к Золотым воротам, который представляет собой крутой спуск, и не успевают затормозить перед пешеходами, переходящими дорогу по «зебре».

Другой центр скопление наездов на пешеходов – это «зебра» на пересечении Большой Московской и Девической. Самое сердце исторической улицы, наполненной «кафешками», торговыми центрами и музеями. Естественно, в этом месте образуется максимальная концентрация пешеходов-зевак, рассматривающих все красоты нашего города зачастую через призму своего фотоаппарата, что совершенно логично, ведь за этим люди и едут во Владимир!

Ну и третий «лидер» по наезду на пешеходов в центре – это место перехода к Соборной площади, через которую можно попасть в уникальные Успенский и Дмитриевский соборы. Здесь, кстати, уже давно убрали пешеходный переход, что, впрочем, никак не повлияло на статистику!

Какие выводы можно в итоге сделать. Дорога – это очень опасно. И не надо этого забывать. Развитие наших городов, в частности Владимира, на сегодняшний день сугубо автомобилецентричное. Интересы автомобилистов ставят выше интересов всех остальных категорий участников дорожного движения. Особенно ущемляются права на безопасный отдых в центре города туристов и гостей, а также, само собой, горожан, которые тоже регулярно посещают культурно-развлекательные заведения областной столицы. А я напомню, что туризм на сегодняшний день замыкает тройку лидеров источников пополнения бюджета в нашем регионе, что напрямую влияет на экономику города и области. С закрытием пешеходных переходов безопаснее в городе не становится. Это отчетливо видно по статистике. Если уж на то пошло, то с такой логикой в центре (а еще лучше во всем городе) надо закрывать все нерегулируемые переходы, ведь именно на них происходит максимально число ДТП, в том числе с наездами на пешеходов. Но кому тогда такой город будет нужен? Да никому. А тогда, может быть, напрасно несколько лет назад мы отказались от идеи пешеходного центра?

На мой взгляд, народная карта ДТП по Владимиру наглядно показывает: в городе есть существенные проблемы, на которые пока мало обращают внимания, и, судя по всему, мало кто знает, что с ними делать. Ну что ж, давайте вместе думать, как сделать наш город лучше, дружелюбнее к пешеходам и безопаснее. Пишите ваши мысли в комментариях.

Виктор Волчек

Заглавное фото: nsn.fm