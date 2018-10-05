18+

Учитель года из Владимира борется за звание лучшего учителя России

Павел Бичуренко о своей профессии, конкурсе и подходе к детям

Владимирский педагог Павел Бичуренко, победивший в городском конкурсе, борется за титул лучшего учителя страны. Всероссийский конкурс «Учитель года России», в котором преподаватель информатики представляет регион, завершается  в Санкт-Петербурге.

Павел Бичуренко

Сегодня, в профессиональный праздник всех педагогов, будут подведены итоги всероссийского конкурса «Учитель года России» и объявят имя победителя.  От нашей области в  конкурсе принимает  участие учитель информатики  Павел Бичуренко. 

Среди его соперников – 85 лучших педагогов страны, победителей регионального этапа. Как он попал на конкурс? Что думает о своей работе один из лучших учителей России? Об этом  мы спросили  у самого  Павла.

О конкурсе

В 2017 году я принял участие в городском конкурсе и стал лауреатом. Затем в 2018 году участвовал в региональном и стал победителем. Поэтому автоматически стал участником  всероссийского  конкурса. Волнение, конечно, есть, но ощущается огромная поддержка со стороны организаторов, коллег, администрации, методиста и родных.

Почему именно учитель?

Популярность профессии – это не главное. Главное – это любовь к профессии. Получаешь ли ты удовлетворение от своей деятельности.  Я по профессии устроился работать не сразу, наверное, как и многие другие выпускники педагогических вузов.  Но постепенно понял: не мое, хочу работать педагогом. Так и пришел в школу.

О работе

В моей работе главное – найти общий язык с ребятами. Для этого нужен индивидуальный подход к каждому. Понимать детей молодым учителям, может, и проще. Но общение сводить к дружескому не стоит. Должна быть субординация. Иначе о дисциплине не может быть и речи.

Первые уроки для меня были самыми запоминающимися и волнительными. Когда входил в класс, были чувства, что каждый раз сдаю экзамен или диплом защищаю.  С одной стороны,  всегда тщательно готовишься, с другой – никогда не знаешь, как примут тебя ребята, как пойдет диалог, какие вопросы будут заданы. А важно же быть всегда на высоте!

Секрет успеха

Вообще, нельзя выделить какие-то секреты или приемы, чтобы дети слышали тебя. Каждый учитель должен следовать своей интуиции. Но самое главное – вызвать интерес  ребят в своему предмету. И чтобы это поддерживать, учителю самому должно быть интересно. Поэтому нужно постоянно учиться чему-то новому, участвовать в конкурсах, искать новые современные методики, обмениваться опытом.

Какой Павел учитель? Предоставим слово ученикам и узнаем, что же они думают о нем:

И мы ждем с нетерпением объявления результатов  всероссийского конкурса «Учитель года России», итоги которого будут объявлены сегодня.  Желаем удачи!

Юлия Митина

Заглавное фото: youtube.com

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Наша землячка – лауреат всероссийского конкурса “Учитель года”

Назван учитель года-2012

Лучший педагог года – учитель Собинской школы N 1

Выбираем «Учителя года»

Перевозчики посоревнуются за звание лучшего

Во Владимире выбрали учителя 2008 года