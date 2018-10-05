Учитель года из Владимира борется за звание лучшего учителя России

Владимирский педагог Павел Бичуренко, победивший в городском конкурсе, борется за титул лучшего учителя страны. Всероссийский конкурс «Учитель года России», в котором преподаватель информатики представляет регион, завершается в Санкт-Петербурге.

Сегодня, в профессиональный праздник всех педагогов, будут подведены итоги всероссийского конкурса «Учитель года России» и объявят имя победителя. От нашей области в конкурсе принимает участие учитель информатики Павел Бичуренко.

Среди его соперников – 85 лучших педагогов страны, победителей регионального этапа. Как он попал на конкурс? Что думает о своей работе один из лучших учителей России? Об этом мы спросили у самого Павла.

О конкурсе

В 2017 году я принял участие в городском конкурсе и стал лауреатом. Затем в 2018 году участвовал в региональном и стал победителем. Поэтому автоматически стал участником всероссийского конкурса. Волнение, конечно, есть, но ощущается огромная поддержка со стороны организаторов, коллег, администрации, методиста и родных.

Почему именно учитель?

Популярность профессии – это не главное. Главное – это любовь к профессии. Получаешь ли ты удовлетворение от своей деятельности. Я по профессии устроился работать не сразу, наверное, как и многие другие выпускники педагогических вузов. Но постепенно понял: не мое, хочу работать педагогом. Так и пришел в школу.

О работе

В моей работе главное – найти общий язык с ребятами. Для этого нужен индивидуальный подход к каждому. Понимать детей молодым учителям, может, и проще. Но общение сводить к дружескому не стоит. Должна быть субординация. Иначе о дисциплине не может быть и речи.

Первые уроки для меня были самыми запоминающимися и волнительными. Когда входил в класс, были чувства, что каждый раз сдаю экзамен или диплом защищаю. С одной стороны, всегда тщательно готовишься, с другой – никогда не знаешь, как примут тебя ребята, как пойдет диалог, какие вопросы будут заданы. А важно же быть всегда на высоте!

Секрет успеха

Вообще, нельзя выделить какие-то секреты или приемы, чтобы дети слышали тебя. Каждый учитель должен следовать своей интуиции. Но самое главное – вызвать интерес ребят в своему предмету. И чтобы это поддерживать, учителю самому должно быть интересно. Поэтому нужно постоянно учиться чему-то новому, участвовать в конкурсах, искать новые современные методики, обмениваться опытом.

Какой Павел учитель? Предоставим слово ученикам и узнаем, что же они думают о нем:

И мы ждем с нетерпением объявления результатов всероссийского конкурса «Учитель года России», итоги которого будут объявлены сегодня. Желаем удачи!

Юлия Митина

Заглавное фото: youtube.com