Что интересного ждет нас в выходные

“Осенины на Русском подворье”

Осень вступила в свои полные права. А настроение наше стремится к нулю. Но не стоит забывать, что в каждом времени года есть свои плюсы! Так наши бабушки и дедушки прощались с жарким летом и встречали урожайную осень праздничными гуляньями. Сотрудники национального парка «Мещера» стараются сохранить и творчески дополнить старинные традиции и предлагают встретить октябрь вместе на традиционном празднике «Осенины на Русском подворье».

Гостям праздника будут предложены выставка-ярмарка народных умельцев, конкурсы «Веселые осенинки», катание на лошадях, игры и аттракционы, выездные буфеты. Свою концертную программу покажут танцевальный коллектив «Сударушка» из Гусь-Хрустального и вокальный ансамбль «Золотаюшка» пос. Золотково. Все желающие смогут посетить музейный комплекс «Древнерусский город. Русское подворье» и экологическую тропу «Лесной мир Мещеры».

Дома вы без дела не сидите, веселиться вы приходите!!!

пос. Тасинский в 36 км от г. Гусь-Хрустальный

6 октября с 12.00 до 15.30

Цена билета на праздник: детский – 35 руб., взрослый – 55 руб.

Цена билета в музейный комплекс: детский – 25 руб., взрослый – 30 руб.