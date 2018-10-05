Что интересного ждет нас в выходные

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Встретьте октябрь радостно
“Осенины на Русском подворье”
Осень вступила в свои полные права. А настроение наше стремится к нулю. Но не стоит забывать, что в каждом времени года есть свои плюсы! Так наши бабушки и дедушки прощались с жарким летом и встречали урожайную осень праздничными гуляньями. Сотрудники национального парка «Мещера» стараются сохранить и творчески дополнить старинные традиции и предлагают встретить октябрь вместе на традиционном празднике «Осенины на Русском подворье».
Гостям праздника будут предложены выставка-ярмарка народных умельцев, конкурсы «Веселые осенинки», катание на лошадях, игры и аттракционы, выездные буфеты. Свою концертную программу покажут танцевальный коллектив «Сударушка» из Гусь-Хрустального и вокальный ансамбль «Золотаюшка» пос. Золотково. Все желающие смогут посетить музейный комплекс «Древнерусский город. Русское подворье» и экологическую тропу «Лесной мир Мещеры».
Дома вы без дела не сидите, веселиться вы приходите!!!
пос. Тасинский в 36 км от г. Гусь-Хрустальный
6 октября с 12.00 до 15.30
Цена билета на праздник: детский – 35 руб., взрослый – 55 руб.
Цена билета в музейный комплекс: детский – 25 руб., взрослый – 30 руб.
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Веселитесь в Суздале
Евфросиньевская ярмарка
Ежегодно на Торговой площади Суздаля в первую субботу октября собираются лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции. В этом году ярмарка будет проводиться уже 12-й раз, и в ней примут участие более 140 торговцев из разных городов России. Здесь можно будет приобрести вологодское стеганное одеяло, деликатесы Крайнего Севера, авторские и традиционные народные музыкальные инструменты для детей и взрослых (флейты, варганы, калимбы, окарины, поющие чаши, балалайки) и еще много чего полезного, вкусного и красивого. Только здесь можно будет увидеть и попробовать блюда, занесенные во Всемирную красную книгу вкуса, такие как: медовуха на березовом соке, настоянная на одуванчиках (по рецепту староверов); суздальский сбитень, блины с птичьими потрохами, запеченного гуся.
Гостей ярмарки ждет яркая развлекательная программа, на сцене выступят лучшие коллективы Суздальского, Камешковского и Собинского районов. Пройдут различные конкурсы, в том числе на диковинный овощ, лучшее блюдо из хрена и самый длинный хрен. Будет разыграна ярмарочная лотерея с необычными призами. Для маленьких участников будет организована детская зона с контактным зоопарком, играми, забавами и веселыми аттракционами. Юных зрителей ждут кукольные представления, подготовленные сотрудниками детского центра Суздальского филиала ВСМЗ.
Украшением праздника станет полюбившийся как детям, так и взрослым передвижной мини-парк аттракционов “ЗакрутиХа”. Любой желающий сможет покататься на круглых и жердевых качелях, на каруселях, разработанных и восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI-ХХ вв., поучаствовать в боях на мешках и даже опробовать ходули.
г. Суздаль, Торговая площадь
6 октября в 11.00
Вход свободный
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Посмотрите французскую комедию
«Невероятные приключения Факира» (2018)
Если любовь не стучится в дверь, самое время поискать её на другом конце света. Когда нашел — не потерять. А если потерял — вернуть любой ценой. Пускай для этого придется путешествовать в шкафу, на лодке, на воздушном шаре или даже в чемодане. Мумбаи-Париж-Лондон-Рим — если у чувств нет границ, то и бизнес-класс им не нужен.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»:
ул. Добросельская, 2г
6 и 7 октября в 18.30
Вход свободный
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Погрузитесь в мир поэзии
Литературный квартирник
Если тебя интересуют горячие новости из жизни владимирской поэзии, ты хочешь знакомиться с новыми молодыми авторами и послушать живой стих, впитывая все эмоции и чувства автора, – приходи на лирические встречи в уютной атмосфере арт-кафе. Для тех, кто хочет прочитать свои собственные произведения, необходима предварительная регистрация.
Арт-кафе «Абажур»: ул. Княгининская, 7
7 октября в 17.00
Регистрация для участников по телефону +7-915-750-86-87
Справки по телефону +7 (4922) 42-11-59
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Сделайте доброе дело
Всероссийский фестиваль «Рок в защиту животных»
Владимир присоединяется к всероссийской благотворительной акции своим концертом. На сцену Областного дома работников искусств выйдут шесть коллективов нашего города и приглашенных друзей из других городов. Ожидается выступление владимирских рок-групп «Доктор Хали-Гали», «Однаночь», The-Undertaker’s, «Вне Трафика», «Стрела Морфея» из Нижнего Новгорода и Надежды Браун. Кроме музыкального представления будет благотворительная выставка-ярмарка, деньги с которой, как и выручка от продажи билетов, будет передана волонтерам благотворительной организации “Зоохэлп-33”.
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
7 октября в 17.00
Цена билета – 200 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: suzdal-dobro.ru
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