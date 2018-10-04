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Плата за бдительность облегчает родительские кошельки

Кто даст деньги на охрану детей в школе

Работу охранников в школе оплачивают родители. Дело это добровольное. И одновременно – принудительное. Ведь как откажешься? Ты же не враг своему ребёнку. Все сдают, а ты что – не заботливый родитель? Но забота заботой, а сборы на подготовку к школе, на ремонт кабинетов, на пятое-десятое и так бьют по карману. И рождаются возгласы: «Да сколько можно!» И несутся мысли: «А почему мы?! Школа-то государственная, вот пусть государство и платит!» Масла в огонь подливают сообщения некоторых чиновников о том, что и деньги на это выделяются… Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев слышит вопросы о содержании охраны в школе уже восемь лет – всё то время, которое он работает в этой должности. Сегодня – его мнение об этой проблеме.

Фото: sec.ru

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