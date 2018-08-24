Великолепная семерка самых значимых событий уик-энда

День города Владимира

Праздник откроется на Театральной площади в 11.00. Для владимирцев и гостей города подготовлено красочное театрализованное шоу. В нем примут участие эквилибристы Московского цирка. В 11.30 вокруг Золотых ворот закружится огромных хоровод, в котором смогут принять участие все желающие. В 11.50 на Театральной площади начнется выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, в это же время от Золотых ворот стартует парад колясок, тема которого: «В мире сказок». На параде молодые семьи предстанут в костюмах сказочных персонажей.

На Соборной площади в 12.00 откроется областная агрокультурная выставка-ярмарка «Владимирская Русь». Районы и города региона продемонстрируют на этой ярмарке свои агрокультурные достижения, а продегустировать продукцию можно будет уже с 10 утра. В 13.00 на главной сцене Соборной площади начнется фестиваль «Эх, гармошка!», а в 17.00 – выступление лучших артистов и творческих коллективов Владимира.

Георгиевская улица превратится в литературно-музыкальную гостиную под открытым небом. Там можно будет вместе детьми принять участие в разнообразных мастер-классах. Кроме того, на Георгиевской впервые будет установлен «Шатер Союза городов «Золотого кольца». В нем можно будет записаться на экскурсии по Владимиру, которые были разработаны специально ко Дню города.

На Театральной площади в 19.00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтана. Его уже запускали в тестовом режиме, но в этот день фонтан предстанет перед владимирцами во всей красе. Церемонию завершит концерт французской певицы Кристель Лури и фейерверк. На Соборной площади в 21.00 выступит хедлайнер праздника — поп-рок-группа группа «Город 312». Сразу после выступления музыкантов в 22.00 прогремит праздничный салют. Вечер завершится дискотекой под открытым небом.

г. Владимир

25 августа с 10.00 до 23.00

Вход свободный