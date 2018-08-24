Великолепная семерка самых значимых событий уик-энда

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Попробуйте объять необъятное
День города Владимира
Праздник откроется на Театральной площади в 11.00. Для владимирцев и гостей города подготовлено красочное театрализованное шоу. В нем примут участие эквилибристы Московского цирка. В 11.30 вокруг Золотых ворот закружится огромных хоровод, в котором смогут принять участие все желающие. В 11.50 на Театральной площади начнется выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, в это же время от Золотых ворот стартует парад колясок, тема которого: «В мире сказок». На параде молодые семьи предстанут в костюмах сказочных персонажей.
На Соборной площади в 12.00 откроется областная агрокультурная выставка-ярмарка «Владимирская Русь». Районы и города региона продемонстрируют на этой ярмарке свои агрокультурные достижения, а продегустировать продукцию можно будет уже с 10 утра. В 13.00 на главной сцене Соборной площади начнется фестиваль «Эх, гармошка!», а в 17.00 – выступление лучших артистов и творческих коллективов Владимира.
Георгиевская улица превратится в литературно-музыкальную гостиную под открытым небом. Там можно будет вместе детьми принять участие в разнообразных мастер-классах. Кроме того, на Георгиевской впервые будет установлен «Шатер Союза городов «Золотого кольца». В нем можно будет записаться на экскурсии по Владимиру, которые были разработаны специально ко Дню города.
На Театральной площади в 19.00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтана. Его уже запускали в тестовом режиме, но в этот день фонтан предстанет перед владимирцами во всей красе. Церемонию завершит концерт французской певицы Кристель Лури и фейерверк. На Соборной площади в 21.00 выступит хедлайнер праздника — поп-рок-группа группа «Город 312». Сразу после выступления музыкантов в 22.00 прогремит праздничный салют. Вечер завершится дискотекой под открытым небом.
г. Владимир
25 августа с 10.00 до 23.00
Вход свободный
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Поезжайте в гости к царю
«Иванов день»
Театрализованный праздник в Александрове посвящен дню рождения Ивана Грозного. В XVI веке здесь жил и отсюда правил государством Российским первый русский царь Иван Грозный. Музейный комплекс «Александровская слобода» подготовил всем любителям истории обширную развлекательную программу. На Потешном дворе расположится сам виновник торжества со свитою, ожидающий прибытия посольства Ермака. Царя и его гостей развлекут конной джигитовкой, выступлением скоморохов и «покорителя огня», «Сказом о Ермаке» в исполнении гусляра и показательными боями между клубами исторической реконструкции.
На мастер-классах всех желающих обучат казачьим играм, технике средневековых танцев, игре на старинных музыкальных инструментах, гончарному и ткацкому мастерству, искусству стеклодува и росписи пряников. Юных посетителей ждут кукольный спектакль «Сказ о том, как стрелец счастье нашел», стрелецкая полоса препятствий, старинные игры и забавы. А еще на радость каждому – обжорный ряд с блюдами средневековой кухни, щедрая ярмарка с народными ремеслам, фото в царских костюмах и средневековых доспехах.
Музей-заповедник «Александровская слобода»: г. Александров, Музейный пр-зд, 20
25 августа с 12.00
Вход свободный
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Прикоснитесь к прекрасному
XXVII Левитановский фестиваль
Творческий праздник в Елисейково с каждым годом привлекает всё больше людей, не равнодушных к творчеству И. Левитана, да и вообще к живописи: художников, поэтов, бардов, краеведов и просто любителей прекрасного. На фестиваль собираются и ветераны левитановского движения, основатели Дома пейзажа и музея И. Левитана, потомки великого художника. Центральная часть фестиваля – выставка пленэрных работ, которые представляются на суд любителей искусства в Доме пейзажа имени И. Левитана. Желающие могут приобрести любой понравившийся пейзаж.
Кроме торжественной и творческой частей, экскурсии по музейному комплексу, в программу фестиваля включаются и концерты лучших музыкальных, вокальных и хореографических коллективов Владимирской области. Левитановский фестиваль позволяет участникам и гостям мероприятия найти единомышленников – любителей пейзажа, творчески пообщаться, эмоционально обогатиться и отдать дань памяти и уважения великому художнику И. Левитану, полюбившему Владимирский край и увековечившему ее природу.
Дом пейзажа им. И. Левитана: Петушинский р-н, д. Елисейково
25 августа в 12.00
Вход свободный
Проезд: от ж/д вокзала ст. Петушки автобусом Петушки – Пахомово (10.05) до остановки д. Елисейково; Петушки – Караваево (11.30) до остановки д. Елисейково.
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Сходите ночью в кино… бесплатно
«Ночь кино во Владимире»
Кинотеатры «Киномакс-Буревестник» и «РусьКино» приглашают всех желающих на бесплатные показы фильмов в честь празднования Дня российского кино. В программу «Ночи кино» вошли три лучших отечественных фильма, которые победили в народном интернет-голосовании: «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь».
«Танки» – история жизни известного советского инженера Михаила Кошкина, создателя легендарного Т-34. «Рубеж» – мистическая драма о перемещениях во времени. «Последний богатырь» – самый кассовый фильм в истории российского кино, рассказывающий о приключениях героев в мире русских сказок и былин.
Кинотеатр «Киномакс-Буревестник»
Начало сеансов: “Последний богатырь” – в 21.30, “Рубеж” – в 22.00, “Танки” – в 22.50.
Для посещения киносеанса необходимо на кассе киноцентра взят пригласительный билет.
Развлекательный комплекс «РусьКино»
В 16.00 гости праздника смогут поучаствовать в праздничном представлении, принять активное участие в кинопроизводстве (стать гримером, актером, монтажером, костюмером) и в тематических викторинах.
Начало сеансов: «Танки» – в 18.20, «Рубеж» – в 19.35, «Последний богатырь» – в 20.30.
Вход на просмотр фильмов бесплатный. Количество мест ограничено. Билеты можно будет получить в кассе кинотеатра “РусьКино”.
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Попробуйте лето на вкус
Кулинарный фестиваль «СамБыЕл»
Это городской праздник в уникальном формате пикника. Еда, музыка, развлечения для детей и молодёжи, зеленый уютный парк – что еще нужно для полноценного семейного отдыха? В течение всего воскресенья жители Коврова и приезжие гастрономические эксперты смогут угощаться кулинарными изысками, любоваться «вкусным» шоу, а также принимать участие в различных мастер-классах от лучших поваров. Тематикой праздника станет знакомство с народной кухней. Не будем забывать и про интернациональные игры и другие развлечения с мировым колоритом.
Для вас шеф-повара города будут готовить свои фирменные блюда. Кулинары и кондитеры создадут уникальные изящные десерты, Эксперты расскажут о самых модных кулинарных трендах! Конкурсы и розыгрыши, фотозоны, кулинарные батлы, фильм под открытым небом, фаер-шоу, дискотека. Для детей – анимация и аквагрим.
Парке имени Дягтерева: г. Ковров, ул. Либерецкая, 8
26 августа в 12.00
Вход свободный
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Путешествуйте в прошлое
«Назад в СССР»
Парк культуры и отдыха “Дружба” в день своего 50-летия предлагает окунуться в атмосферу эпохи СССР. Гостей встретят пионеры. Первые 100 знатоков советской жизни будут посвящены в пионеры и получат красный галстук. Вожатые устроят пионерскую линейку, зарядку и поиграют в советские игры с детьми. Рядом расположатся игроки в шашки и домино. Советскую атмосферу в парке будут создавать объекты советской торговли: бочка с квасом, аппараты с газировкой, тележка с мороженым, столы с выпечкой. На улице мастеров “Наш Арбат” художники выставят свои картины и нарисуют шаржи, развернутся ярмарка и творческие мастер-классы. Фотовыставка на веревках “Назад в прошлое”, тематические плакаты, растяжки и указатели, ретро-фотозоны также создадут эффект возврата в СССР. Любители спорта смогут посмотреть стилизованный матч по мини-футболу с участниками в ретро-форме, а также принять участие в волейбольном и теннисном турнирах. У тира расположатся барды с концертной программой “Поющие гитары”.
Главное действо произойдет на сценической площадке, украшенной растяжкой “С праздником, товарищи!” и тематическими элементами. Программа начнется выступлением духового оркестра. Для зрителей выступят юные спортсмены с гимнастическими этюдами, а друзья парка порадуют своим вокальным и танцевальным искусством. Гостей ждут викторина с призами и показ мод 70-80-х годов. После концерта на катке гостей ждут пенная вечеринка и танцевальная программа “Ретро-шлягер” с участием вокально-инструментального ансамбля.
Парк «Дружба»: г Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 22д
26 августа с 11.00 до 19.00
Вход свободный
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Гуляйте с целой улицей
День улицы Горького
У Городского Дворца культуры в воскресенье развернется народный праздник, который отмечается уже более 40 лет. На него приглашают всех желающих, независимо от места проживания и прописки. Для гостей праздника подготовлены развлекательные и интерактивные программы, карусели и аттракционы для детей, а также дегустация товаров местных производителей. Творческие коллективы ГДК порадуют своими лучшими номерами на обновленной летней сцене. Каждый желающий сможет познакомиться с кружками и студиями ГДК и записаться в них сам или своих детей.
Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54
26 августа с 16.00 до 22.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото Дмитрия Киреева
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