Топ-5 заведений Владимира, где можно послушать живую музыку

В выходные так хочется расслабиться и отдохнуть. Можно, конечно, сделать это и дома. Но получить настоящее удовольствие мы предлагаем вам в ресторане в компании живой музыки. Мы составили список мест Владимира, где живая музыка на выходных в порядке вещей.

Арт-кафе «Абажур»

Это заведение славится своим необычным и завораживающим интерьером и вкусной едой. Место для проведение романтических ужинов: приглушенный свет, винтажная мебель, картины и небольшая сцена в углу с живой музыкой! Единственное, если у вас в планах обстоятельно говорить с собеседником, то вряд ли это получится. Помещение небольшое, а музыканты очень стараются. Поэтому для деловых переговоров это не место.

Адрес: ул. Княгининская, 7

Телефон: 8 (4922) 42-11-56

Кафе «Ча-Ча»

Прекрасный вид на город и великолепная живая музыка. Молодые владимирские музыканты каждый выходной приходят сюда, чтобы спеть для вас популярные хиты этого лета. Очень часто там можно встретить симпатичную вокалистку и не менее симпатичного саксофониста. Поверьте, их дуэт пробьет вас до мурашек!

Адрес: ул. Студеная гора, 34



Телефон: 8 800 500 27 84

Летняя веранда «Лосось и кофе»

Каждые выходные ребята из кавер-группы «VBAND» выступают на летней веранде кафе «Лосось и кофе». Они играют самые популярные и интересные треки, не только этого лета, но и легендарную музыку, которую знает каждый. Послушать их крайне приятно! Кстати, солист кавер-группы Вилен Айвазян будет участвовать в шоу «Голос-7». Так что имейте в виду, что можете бесплатно послушать будущую знаменитость !

Адрес: ул. Большая Московская, 19а

Телефон: 8 (4922) 45-17-05

Ресторан «Vania»

Место, немного отдаленное от основной светской жизни Владимира. Но не менее интересное. Ресторан часто приглашает на выходные разных владимирских артистов выступить на своей сцене. Если вы предпочитаете отдых вдали от города, то вам сюда. Кухня в ресторане просто шикарная.

Адрес: ул. Судогодское шоссе, 15

Телефон: 8 (4922) 32-31-31

Ресторан–пивоварня «Макс Брой»

Заведение славится тем, что постоянно привозит выступать на своей сцене замечательных артистов. Здесь бывали «Рекорд Оркестр», «Би-2», Чичерина и многие другие. Также в ресторане можно встретить и не очень популярных, но интересных музыкантов из Владимира и ближайших городов. Как правило, все музыкальные выступления планируются на конец недели. Расписание мероприятий вывешено на сайте ресторана.

Адрес: ул. Дзержинского, 11, 2-й этаж

Телефон: 8 (4922) 32-32-53

Прежде чем планировать вечер в ресторане, позвоните, забронируйте столик и узнайте, кто играет сегодня. Так вы гарантированно пойдете именно на тех ребят, которых хотите услышать. Да и бронь столика не помешает. Приятных выходных!

Юлия Митина

Верхнее фото: cafeabajour.ru