Кто может взять животное из приюта, а кому откажут

Это только кажется, что можно прийти в приют для животных и сходу выбрать себе собачку или кошечку. Нет. Вам зададут вопросы. Много и разные. Для кого вы берёте питомца? Как будете содержать? Возможно даже, сколько вам лет? Не обижайтесь. Так надо. У волонтёров, занимающихся судьбой животных, есть, к сожалению, негативный опыт. Когда взятых котят или щенков потом находили у помоек, в коробке на улице или просто привязанными в лесу. Волонтёрам приходится быть психологами и просто осторожными людьми, чтобы их подопечные попали в хорошие руки. О том, при каких условиях можно стать (или не стать) обладателем четвероногого друга, рассказывает Надежда Назарова, волонтёр организации «Щенячий патруль», действующей во Владимирской области.

Фото из группы “Щенячий патруль”