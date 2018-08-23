Семь-я: какие льготы оформить многодетным

После рождения второго ребенка государство дает материнский семейный капитал, после третьего – земельный участок. А какие еще льготы и субсидии может получить многодетная семья? Опытом делится мама четверых ребятишек Ольга Чижова.

Садик без очереди, лекарства бесплатно

– У меня четверо детей: старшей дочери 23 года, дочкам-двойняшкам по 16 лет и сыну 7 лет. Да, льготы для малообеспеченных многодетных семей действуют, субсидии работают, материальная помощь нам оказывается. Материнский капитал я получила. Участок под строительство был предоставлен, но пришлось долго добиваться реализации права.

Садик, когда сыну исполнилось 1 год 8 месяцев, нам дали без проблем и без очереди, как и всем многодетным семьям. Еще предоставляются бесплатно лекарства ребенку до 6 лет, а в парках, некоторых музеях можно посещать без оплаты раз в месяц аттракционы, выставки. Раз в год малоимущим выплачивается материальная помощь – 1 400 руб., можно также получить жилищные субсидии и компенсацию коммунальной оплаты квартиры. Сейчас собираем документы, чтобы воспользоваться бесплатным отдыхом на море.

Проезд съедает семейный бюджет

Этой осенью сын пойдет в первый класс, ждем зачисления, чтобы воспользоваться материальной помощью на покупку школьной/спортивной формы и на проезд, плюс бесплатное питание в школе. Мы проходим как малообеспеченные по доходу. А вот двойняшки после 9-го класса поступили в училище. И на них мы лишились компенсации проезда и помощи на покупку формы. Многодетной я считаюсь, пока девочкам не исполнится 18 лет. Но если они не обучаются в школе, то льготы отменяются.

Самое дорогое – проезд. Это бьет по карману. В Москве проезд компенсируют. У нас, к сожалению, нет. А вы только посчитайте: в месяц только на двоих детей уходит около 2000 руб. Студенческих, ученических проездных в автобусах нет, а троллейбусов, например, в Добром ждать надо долго и ехать с пересадками.

А еще младшего нужно возить на кружки, в школу, в больницу, самой на работу. У многих многодетных семей проезд «съедает» семейный бюджет. Это крик души! Очень хочется, чтобы наша администрация обратила на это внимание. И хотя бы одному из родителей, не говоря уж о детях, сделала социальный проездной!

До 18 и не старше

Обо всех положенных выплатах и субсидиях подробно вы сможете узнать в собесе по месту жительства, там же вам и подскажут, какой пакет документов нужно собрать. Напомним, что статус многодетной семьи дается не навсегда. Он может быть получен при условии, если все три ребенка – несовершеннолетние. Дети должны быть прописаны с родителями. Как только одному из них исполнится 18 лет, то статус, а вместе с ним и льготы теряются.

Земля и капитал

При рождении третьего и последующего ребенка всем мамам положена единовременная денежная выплата – 8 627 руб. Она не зависит от дохода.

Ежемесячная выплата – 8 607 руб.- на третьего и последующего ребенка до достижения им 3-летнего возраста выплачивается тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает 25 939 руб. 40 коп. на 1 человека (на пятерых, соответственно, не больше 126 697 руб.). Среднедушевой доход в семье – это параметр, которые равен суммированному доходу всех членов семьи, поделенному на их количество. И здесь учитываются зарплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, субсидии, компенсации, пенсии, алименты, проценты, гонорары и иные доходы. Не учитываются оплата декретного больничного, единовременное пособие по родам, разовая материальная помощь на работе.

Областной материнский капитал – 57 882 рубля – выплачивается на личные нужды, когда ребенку исполнится 1,5 года. Дети должны проживать вместе с родителями. Кто получает областной материнский капитал:

– женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка начиная с 1 октября 2011 года;

– женщин, родившие (усыновившие) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 октября 2011 года;

– мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка или последующих детей, если решение суда вступило в силу, начиная с 1 октября 2011 года.

Также семьи, нуждающиеся в жилых помещениях и постоянно проживающие во Владимирской области не менее 3 лет, имеющие 3 и более детей до 18 лет, могут получить участок под индивидуальное жилое строительство и жилищную субсидию, которая зависит от наличия квадратных метров (менее 12 кв. метров на человека) и дохода.

Азбука льгот и пособий

Во Владимирской области на II квартал 2018 г. прожиточный минимум на душу населения составляет 9 777 руб. Многодетным малоимущим семьям с 3 и более детьми положено:

1. Ежегодная выплата на школьную форму – 1 728 руб.

2. Ежемесячная выплата на питание и проезд школьникам – 1 145 руб.

3. Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет – 113 руб.

4. Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ – 362 руб.

5. Ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых помещениях, не имеющих центрального отопления, – 2 498 руб.

6. Ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов – 50%.

7. Дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка – 86,6 руб. (с 4 и более детьми).

8. Внеочередной прием детей в дошкольные образовательные организации.

9. Бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных и муниципальных кинотеатров, театров, музеев, выставок, парков культуры и отдыха.

10. Налоговые льготы. Один из родителей в многодетной семье имеет скидку в размере 50% от уплаты транспортного налога в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

Особо отметим, что льготы не в денежной форме положены всем родителям с тремя и более детьми, независимо от дохода.

Семейный отдых бесплатно!

Еще одна приятная новость: в отделе социальной защиты по месту жительства можно подать заявление на семейный отдых. И подождать своей очереди в течение года, иногда чуть больше. Отдохнуть могут дети старше 7 лет и один из родителей. С 2013 года многодетные и малообеспеченные семьи Владимирской области ездят в Краснодарский край, Крым, а недавно еще и в Словению. Не только проезд, питание, отель, но и визу оплачивает государство.

В основном семьи отдыхают в словенском городе Копер на Адриатическом море и крупнейшем природном курорте с термальными источниками Терме Чатеж в г. Чатеж об Сави. Очередь на Словению и Краснодарский край одна. Но кто-то целенаправленно просит Краснодарский край, пока старшим детям не исполнилось 18 лет, или чтобы, доплатив, взять с собой оставшихся детей и другого родителя (получается дешевле, чем в Словению). Воспользоваться семейным отдыхом можно один раз.

Елена Середина

Верхнее фото: v-kurse-voronezh.ru