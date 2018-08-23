На работу, как на праздник!

Сезон отпусков и каникул проходит… Настраиваемся на работу, девочки! Трудовые будни поможет скрасить подходящий гардероб. Для многих деловая одежда – это жесткое и уже наскучившее сочетание черного и белого. Если ч/б не является требованием корпоративного дресс-кода, есть где разгуляться! Как нарядиться на работу, чтобы почувствовать себя истинной модницей, смотрите в новом выпуске проекта “МоднаЯ”.

Форма и/или цвет

Классическая белая рубашка – самая традиционная офисная вещь. Но иногда так хочется нарушить устои! Замените ее на голубую или нежно – розовую. Отличная альтернатива – светлая рубашка с принтом или ультрамодная в полоску. Если же дресс-код требует чисто белого верха, подумайте над формой. Это может быть удлиненная или оверсайз-модель.

Цветные брюки

Черные брюки вполне можно заменить, например, темно синими, бордовыми и фиолетовыми. Скромные, но насыщенные цвета сделают образ более интересным. Модель этой осенью можно выбрать любую: зауженные брюки, клеш или кюлоты – все зависит от фантазии и решительности.

Блузы с бантами

Этот вариант для тех, кто жаждет сделать офисные унисекс-образы более женственными. Важно выбирать блузы из непрозрачных тканей. Советую избегать и чересчур вычурных бантов, остановитеcь на скромном варианте в стиле Chloé. Такие блузы можно носить и с брюками, и с юбками-миди, и даже с джинсами, например, в университет.

Платье-миди

Если очень хочется превратить работу в настоящий праздник, наденьте платье! Это правда работает. Конечно, абы какое не подойдет. Помним – офис есть офис, здесь есть правила. Выбирайте платья-футляры или платья-рубашки, например. Лучше из более плотной ткани. Остановитесь на длине миди. А после работы правильные аксессуары помогут превратить платье в коктейльный наряд.

Двойка в стиле Chanel

Костюм двойка с брюками или юбкой – классика. Это идеальное сочетание для офиса всегда выглядит уместно. В этом сезоне на пике моды костюмы из твида и букле. Мне очень нравится вариант в стиле Chanel. Костюмы, которые когда-то предложила легендарная Коко, и сегодня смотрятся очень актуально.

Пижамный стиль

Если же вы можете позволить себе привнести в офисные будни немного шика, приглядитесь к костюмам в пижамном стиле, но из плотных тканей. Конечно, от слишком ярких цветов или кричащих принтов стоит отказаться, но однотонный вариант с поясом будет выглядеть органично в деловом пространстве. Носить такие можно как с лодочками, ботильонами, так и с белыми кроссовками.

Работайте и учитесь с удовольствием!

С любовью, МоднаЯ

Фото: condenast.ru