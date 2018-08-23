Что может приготовить ребенок с помощью микроволновки

Вопрос, чем будет питаться ребенок вне школы, оставшись дома один, остро стоит перед родителями школьников. Ведь хочется, чтобы любимое чадо ело вовремя, полезно, питательно, вкусно. И чтобы непременно горячая пища была в его рационе, а вот общения ребенка, особенно в возрасте начальной школы, с открытым огнем хотелось бы избежать. В такой ситуации на помощь современным родителям приходит микроволновая печь. В ней любой ребенок безопасно может приготовить себе простые, питательные и вкусные блюда. Освоив нехитрые базовые рецепты, дети могут проявить неистощимую фантазию и поэкспериментировать с разными продуктами. Надо только научить их пользоваться микроволновкой и кухонными варежками-прихватками.

Владимирская восьмиклассница Полина Балашова рассказывает о своих первых шагах в кулинарии и делится легкими универсальными рецептами приготовления блюд в микроволновке.