Что может приготовить ребенок с помощью микроволновки

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Первые шаги детей в мир кулинарии
Вопрос, чем будет питаться ребенок вне школы, оставшись дома один, остро стоит перед родителями школьников. Ведь хочется, чтобы любимое чадо ело вовремя, полезно, питательно, вкусно. И чтобы непременно горячая пища была в его рационе, а вот общения ребенка, особенно в возрасте начальной школы, с открытым огнем хотелось бы избежать. В такой ситуации на помощь современным родителям приходит микроволновая печь. В ней любой ребенок безопасно может приготовить себе простые, питательные и вкусные блюда. Освоив нехитрые базовые рецепты, дети могут проявить неистощимую фантазию и поэкспериментировать с разными продуктами. Надо только научить их пользоваться микроволновкой и кухонными варежками-прихватками.
Владимирская восьмиклассница Полина Балашова рассказывает о своих первых шагах в кулинарии и делится легкими универсальными рецептами приготовления блюд в микроволновке.
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Мини-пицца
Это самое первое блюдо, что я научилась готовить. Еще в первом классе. Потому что очень люблю пиццу. Начинала с самого простого варианта: хлеб, кетчуп, колбаса, сыр. Мама нарезала мне продукты ломтиками и оставляла их в холодильнике. Если мне хотелось есть, я делала себе бутерброд и разогревала его в микроволновке 1-2 мин. до расплавления сыра. Когда научилась пользоваться ножом и теркой, то уже разные начинки делала, как в настоящей пицце.
Нам понадобятся: 1-2 кусочка хлеба, сливочное масло, кетчуп, помидор, колбаса, оливки, соленые огурцы, вареная курица, болгарский перец – по вкусу, сыр пластинками.
На ломтик хлеба с одной стороны намажьте немного сливочного масла, а с другой – кетчуп. Выложите на хлеб выбранные продукты, нарезанные кубиками, например, колбасу, помидор и болгарский перец. Сверху посыпьте тертым сыром. Отправьте в микроволновку на 1-2 мин. до расплавления сыра.
Стоимость 1 порции блюда:
Хлеб – 2 руб.
Колбаса – 5 руб.
Помидор – 4 руб.
Сыр – 6 руб.
Итого – 17 руб.
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Овсяная каша
Тоже очень легкое блюдо, которое я научилась готовить в первом классе. Меняя добавки, каждый раз у вас будет получаться разная по вкусу каша.
Нам понадобятся: 4 ст.л. овсяных хлопьев, 4 ст.л. воды, 4 ст.л. молока, сливочное масло, соль, сахар и добавки – по вкусу.
В глубокую керамическую или стеклянную мисочку насыпьте овсяные хлопья. Влейте в них молоко и воду, посолите, перемешайте. Поставьте миску с будущей кашей в микроволновку и при максимальной мощности доведите до кипения. Варите 3-5 мин. до загустения, можно 1-2 раза перемешать. Аккуратно достаньте миску с готовой кашей, положите в нее сливочное масло, курагу, чернослив, мед, джем, орехи, свежие ягоды, порезанное яблочко, корицу, ванилин. Все, что вам нравится!
Стоимость 1 порции блюда:
Овсяные хлопья – 2 руб.
Молоко – 4 руб.
Мед – 4 руб.
Добавки – максимум 10 руб.
Итого – около 20 руб.
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Омлет
Вроде простое блюдо, но поначалу оно у меня не получалось. Высыхало, как сухарь. Мама подсказала мне, что надо выключить микроволновку, когда омлет слегка сыроват. В горячей миске он сам дойдет и останется сочным.
Нам понадобятся: 1 ст. л. растительного масла, яйцо, 2 ст. л. молока, ветчина, колбаса, сосиска, помидор, болгарский перец, сыр – по вкусу.
Нарежьте продукты для начинки кубиками. Перемешайте яйца, молоко и нарезанные продукты. Слегка посолите. Смажьте глубокую стеклянную или керамическую миску растительным маслом. Перелейте получившуюся массу в миску и поставьте ее в микроволновку примерно на 2 мин. Дайте слегка остыть, затем выньте из микроволновки с помощью прихватки.
Когда научилась готовить омлет, то мне интересно было с ним экспериментировать. Добавишь в яично-молочную смесь творог и порезанный банан – творожная запеканка получится. Если остатки каши, например, овсяной, то крупяная. Макароны вареные в холодильнике остались – значит, будет макаронная запеканка.
Стоимость 1 порции блюда:
Яйцо – 4 руб.
Молоко – 2 руб.
Помидор – 4 руб.
Колбаса – 5 руб.
Итого – от 15 руб.
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Пельмени
А вы знали, что самые обычные пельмени можно приготовить не в кастрюле на огне, а в микроволновке? Это получается гораздо быстрее, потому что не надо ждать, пока вода закипит. И тесто у пельмешков не разваривается. А чтобы было вкуснее, можно добавить еще сыр и майонез, или сметану. В принципе этот рецепт можно варьировать, как вы захотите.
Возьмите глубокую миску, а еще лучше глиняный горшочек. Положите в него пельмени, залейте их холодной водой, сверху добавьте натертый на крупной терке сыр, майонез или сметану, посыпьте мелко порезанной свежей или сухой зеленью. Поставьте в микроволновку на максимальную мощность и готовьте пельмешки минут 6-7. Получается очень вкусно!
Стоимость 1 порции блюда:
Пельмени – 10 руб.
Майонез – 3 руб.
Сыр – 6 руб.
Итого – от 19 руб.
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Чипсы
Я была просто счастлива, когда нашла этот рецепт в Интернете. Мама не разрешает мне есть много магазинных чипсов. Говорит, в них много масла и вредных добавок. А тут хрустящие домашние чипсы без масла всего за 15 минут, и их можно посыпать любимыми натуральными специями по вкусу. Правда, пришлось картошку научиться чистить. Но со специальным ножом для овощей это проще простого.
Нам понадобятся: картошка, соль, перец черный молотый, сухие специи по вкусу.
Картофель вымойте и очистите от кожуры. Нарежьте его очень тонкими кружочками. Я использую для этого специальную терку. Ломтики картофеля промойте в холодной воде с помощью дуршлага и подождите, пока вода полностью стечет. Кружки картофеля выложите в один слой на плоскую тарелочку для микроволновки. Включите микроволновку на высокую мощность и готовьте, пока чипсы не начнут приобретать «коричневый цвет». Это примерно 3-5 минут, но не передержите, чтобы не подгорели. Соль, перец и любимые приправы добавляйте по вкусу. Я, например, очень люблю чипсы с паприкой. Есть их надо сразу после приготовления, пока они хрустящие.
Стоимость 1 порции равняется стоимости 1 картофелины весом 200 г – примерно 5-6 рублей.
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Кекс в кружке
Этому рецепту меня научила подружка. Если внезапно захотелось побаловаться чем-то сладеньким – просто палочка-выручалочка. Только надо какао-порошком запастись.
Нам понадобятся: 2 ст.л. муки, 2 ч.л. какао-порошка, 1 ст.л. сахара, ½ ч.л. разрыхлителя, яйцо, 3 ст.л. молока, 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. ореховой пасты «Нутелла», или джема, или кусочек шоколада.
В миску просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель. В отдельную тарелочку разбейте яйцо, добавьте молоко и растительное масло. Все хорошенько перемешайте вилочкой. Жидкие продукты соедините с сухими. Хорошенько вымесите с помощью венчика. Тесто должно быть однородным, не сильно жидким, но и не очень густым. Оно должно медленно стекать с ложки.
Берем большую кружку, чтобы при выпечке кекс не убежал. Вылейте в нее половину теста, положите начинку, например, чайную ложку пасты “Нутелла”. И вылейте в кружку остальное тесто. Поставьте кружку с тестом в микроволновку на максимальную мощность и выпекайте кекс в течение 2 минут. Этого времени хватает, чтобы кекс пропекся и не стал резиновым. Если вы считаете что маловато времени – добавьте еще буквально полминуты, но не больше. Лучше недодержать, чем передержать. По желанию можете присыпать кекс пудрой, полить сметанным кремом, добавить свежих фруктов – все на ваш вкус!
Стоимость 1 кекса:
Мука – 1 руб.
Какао-порошок – 8 руб.
Сахар – 1 руб.
Молоко – 3 руб.
Яйцо – 4 руб.
Растительное масло – 3 руб.
Начинка – максимум 5 руб.
Итого – 25 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: testfakta.se
Обсуждение 1
очень познавательно и полезно!