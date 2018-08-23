Четыре самые высокие крыши Владимира

Владимир – очень красивый город, но чтобы полюбить его еще больше, можно посмотреть на него с высоты птичьего полета с разных точек. Этим и занимается руфер-блогер Михаил Цветаев. Он поделился с нами видео с самых красивых крыш города и рассказал, почему он этим занимается. Смотрите на Владимир с высоты у нас на сайте и не пытайтесь повторить это самостоятельно. Такие вылазки очень опасны.

Михаил Цветаев: «Я поднимаюсь на крыши ради того, чтобы посмотреть на город с другой стороны, чтобы ощутить себя частью чего-то большего. Понимать, насколько ты ничтожен по сравнению с этим огромным миром. А также хожу на крыши ради невероятных ощущений высоты, завораживающих видов. Глядя на огромный город, ты начинаешь понимать его, видеть его рамки, понимать его устройство и душу».