Четыре самые высокие крыши Владимира

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Любуемся любимым городом с высоты
Владимир – очень красивый город, но чтобы полюбить его еще больше, можно посмотреть на него с высоты птичьего полета с разных точек. Этим и занимается руфер-блогер Михаил Цветаев. Он поделился с нами видео с самых красивых крыш города и рассказал, почему он этим занимается. Смотрите на Владимир с высоты у нас на сайте и не пытайтесь повторить это самостоятельно. Такие вылазки очень опасны.
Михаил Цветаев: «Я поднимаюсь на крыши ради того, чтобы посмотреть на город с другой стороны, чтобы ощутить себя частью чего-то большего. Понимать, насколько ты ничтожен по сравнению с этим огромным миром. А также хожу на крыши ради невероятных ощущений высоты, завораживающих видов. Глядя на огромный город, ты начинаешь понимать его, видеть его рамки, понимать его устройство и душу».
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"Парк Университет"
Крыша здания “Парк Университет”от остальных крыш города отличается единственной особенностью – огромной надписью, которую сравнить можно с красивой короной. Среди всех строений в городе это здание является одним из самых высоких: это 16 жилых этажей, несколько чердачных ярусов и 4 технических этажа. Оттуда открывается очень красивый вид на восточную и южную часть города, несмотря на то ,что здание находится в низине . А вот забраться сюда очень сложно, потому что за выходом на крышу постоянно следят и при случае ремонтируют металлические решетки, преграждающие выход.
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Новостройка
А вот ближе к западной части города, у остановки «Тысяча и одна мелочь», в безымянном комплексе новостроек есть здание, рассчитанное на 2 подъезда и имеющее меньшее количество технических этажей, но находящееся на одной из возвышенностей. С этой крыши открывается прекрасный вид на весь город, особенно хорошо с неё проглядывается Ленинский район и проспект Ленина. Необычайно красиво тут во время рассвета.
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Недостроенный жилой комплекс
Здание можно сравнить с парком «Добросельский», который находится на выезде из города с восточной стороны. Но это пока что еще недостроенный жилой комплекс, в котором полностью возведено только одно здание, находящееся как раз на самом краю города. В доме нет такого большого количества технических этажей, зато жилых там на два больше, чем в «Парке Университет». Отсюда плохо просматривается город, но из-за того, что дом был возведен около реки, с него полностью видны берега Клязьмы. Эта крыша не имеет никаких особенностей в плане конструкции, но во время рассвета и заката вид с неё просто завораживающий.
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Высотка 90-х
А вот если рассматривать высотки 90-х, то одной из запоминающихся крыш является 14-этажка, находящаяся около 38-й школы. Это с виду обычное здание, в котором выделяется треугольный козырек, расположенный на крыше посередине здания. Но поскольку этот дом находится на холме района Доброго, вид с его крыши открывается на весь город. От Нижней Дубровы до Доброго.
Юлия Митина
Фото и видео из личного архива Михаила Цветаева
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