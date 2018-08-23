 Арбуз с владимирской грядки

Арбузы в нашем климате – дело странное. Бахчевой культуре нужно много солнца и воды. А у нас лето нестабильное, часто холодное, да и дождей не так чтобы много. Но вырастить арбуз попробовать можно. И, как показывает опыт Надежды Николаевны Слесаревой, вполне удачно! Смотрим на потрясающий урожай арбузов и узнаем хитрости выращивания.



Выберите самое солнечное место

Действительно, для арбузов у нас не самый подходящий климат. Поэтому очень часто, когда вы разрезаете долгожданный плод, он… белый. Но при этом сладкий! Чудо, не иначе. Но это стандарт для нашей полосы. Просто арбузу нужно больше солнца.

Вот прекрасный пример. Сейчас август, и можно уже брать первые арбузики на пробу. Вскрываем… и видим, что он только начинает краснеть. Значит, еще не до конца напитался солнцем, и стоит еще дать ему недельку полежать.



Когда вы готовите грядку под арбузы, помните, что рядом с ней не должны расти кустарники и деревья. Но и не перегрейте арбузы. В знойную жару накройте их листочком лопуха. Всего должно быть в меру.

Предотвратите гниение

Еще одна проблема нашей местности – холодное лето, поэтому арбузы могут начать гнить. Здесь крайне простое решение: под молодой арбузик положите дощечку и присыпьте ее песочком. Так плод не будет соприкасаться с землей и, следовательно, гнить.



Поливайте в борозды

У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву: в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто расположены очень близко к поверхности, длинные корни, быстро достигнув водоносного слоя, загнивают. Поэтому в нашем климате важно заставить арбуз пускать корни не вглубь, а вширь. Для этого между рядами надо сделать борозды. И пускать воду по ним. Корни будут тянуться к воде и расти в стороны.

Главное – не переборщить. Обильный полив необходим только в очень сильную жару!

Обрезайте лишние плети

Еще одно правило. Вы должны понимать, что в условиях нашего лета все плоды просто не успеют созреть. А куст будет тратить на них силы. Поэтому изначально на каждом растении нужно оставить по 5-6 арбузов. Больше у вас все равно не вырастет, а если вы заранее обрежете часть зародышей, то все питательные вещества уйдут в дело.



При соблюдении этих правил уже в конце августа – начале сентября вы можете собрать неплохой урожай арбузов. А мои пока еще пусть полежат недельку. Тогда август подарит им последние солнечные деньки.

Юлия Митина

Фото автора

Верхнее фото: biz.censor.net.ua