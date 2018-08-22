Пять рецептов блюд из брусники

Во Владимирской области пошла брусника. Про то, что в нашей местности ее собирают ведрами, писали наши коллеги с сайта ПРИЗЫВ.ТВ. Мы же решили собрать информацию, как запасти эту чудо-ягоду впрок и какие блюда приготовить из свежей.

Брусника — «универсальный солдат» на кулинарном фронте: сочетается и с мясом, и с птицей, и с овощами, и с фруктами, и с сыром. А наши замечательные бабушки- хозяйки знают лучше всего, что с ней делать. Сегодня Татьяна Ивановна Митина, дачница и превосходный кулинар, поделится несколькими прекрасными рецептами.

«Раньше бруснику мочили бочками на зиму. Заливали ее проточной водой и оставляли в холодном месте. Потом ее процеживали и пили брусничную воду. А оставшуюся смесь добавляли к самым разным блюдам. Сейчас же есть очень много вкусных, быстрых и полезных блюд для всей семьи. Банка брусники (3 литра) стоит на рынке около 650 рублей. Но так как сейчас самое время для ее сбора, то можете не тратить деньги на покупку. Собирайте сами и готовьте чудесные блюда!»

Бруснично-розмариновое варенье

На баночку варенья (500 г):

брусника — 1 кг,

розмарин — 1 стебель,

тимьян — 1 веточка,

мед — 4 ст. л.,

масло сливочное — 20 г,

сок лимона — 1 ч. л.,

перец черный молотый — 5 г.

Возьмите сковороду с толстым дном, поставьте на огонь и выложите на нее мед, розмарин, тимьян. Готовьте 2 минуты, постоянно помешивая. После чего положите бруснику и сливочное масло.

Далее добавьте лимонный сок. Всю эту смесь нужно поддержать на слабом огне еще 5 минут. Варенье готово! Остудите и раскладывайте по банкам.

Калорийность одной порции – 185 ккал.

Время приготовления – от 30 минут.

Примерная стоимость – 300 рублей.

Жареный сулугуни с соусом из брусники

Это блюдо – прекрасная идея для приема гостей!

На 8 порций нам понадобится:

брусника — 2 ст.,

сыр сулугуни — 400 г,

сухари панировочные — 4 ст. л.,

сахар — 1 ст. л.,

мука — 3 ст. л.,

яйца — 2 шт.,

молоко — 1 ст. л.,

масло сливочное — 50 г,

соль — 10 г,

перец красный молотый — 1 ч. л.,

масло растительное — 2 ст. л.

Сулугуни разрежьте на 8 частей и каждый кусок обваляйте в муке с солью. Взбейте яйца с молоком и обмакните кусочки в эту смесь, затем – в панировочные сухари. Заготовленные кусочки отправьте в холодильник на 30 минут.

На сковороде в сливочном масле обжарьте сыр по 3 минуты с каждой стороны. Бруснику взбейте в блендере вместе с сахаром и перцем. Сыр подавайте в соусе из брусники!

Калорийность одной порции – 306 ккал.

Время приготовления – от 50 минут.

Примерная стоимость – 500 рублей.

Освежающий супчик из брусники

На 4 персоны нам понадобятся:

брусника — 200 г,

сахар — 30 г,

корица — 10 г,

цедра лимона — 1 ч. л.

Бруснику поварите вместе с цедрой лимона и корицей до закипания. После чего дайте ей остыть и процедите. Остывшие ягоды протрите через сито и взбейте в блендере. После чего отправьте ягодную массу обратно в процеженную жидкость, добавьте сахар и варите в течение 30 минут, постоянно помешивая. Подавайте к столу вместе с сухариками, сливками или мороженым.

Калорийность одной порции – 61 ккал.

Время приготовления – от 60 минут.

Примерная стоимость – 150 рублей

Пирог с брусникой

На 6 персон нам понадобятся:

брусника — 1 кг,

мука — 0,5 кг,

молоко — 1 ст.,

дрожжи моментальные — 1 пакетик,

яйца — 2 шт.,

сахар — 6 ст. л.,

масло растительное — 6 ст. л.,

соль,

сахарная пудра.

Взбейте яйца и перемешайте их с молоком, дрожжами, солью, сахаром (3 ст. л.), маслом. После чего добавьте туда муку и замесите тесто. Готовую смесь поставьте в теплое место и подождите, когда оно поднимется. Раскатайте тесто на два тонких пласта и одним из них застелите форму.

Для начинки бруснику перемешайте с сахаром и выложите на тесто. Накройте начинку другим слоем и защипните края. Поставьте в духовку, разогретую до 180° С, на 25 минут.

Калорийность одной порции – 643 ккал.

Время приготовления – от 70 минут.

Примерная стоимость – 250 рублей.

Пончики с брусникой

На 6 персон:

брусника — 3 ст.,

молоко — 1,5 ст.,

мука — 4 ст.,

дрожжи сухие — 0,5 пакетика,

яйца — 3 шт.,

сахар — 4 ч. л.,

масло растительное — 4 ст. л.,

соль — 1 ч. л.,

сахарная пудра — 1 ст. л.

Бруснику разомните с сахаром и поставьте в холодильник. Из оставшихся ингредиентов замесите тесто. Дайте ему немного постоять. Затем раскатайте, вырежьте кружочки и положите начинку. Сверху накройте таким же кружочком и защипните края. Обжарьте пончики на растительном масле и посыпьте пудрой. Все!

Калорийность одной порции – 324 ккал.

Время приготовления – от 80 минут.

Примерная стоимость – 350 рублей

Юлия Митина

Заглавное фото: zlatpitomnik.ru