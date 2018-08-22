Что вы знаете о российском триколоре?

Во время правления какого русского царя впервые был поднят в качестве государственного бело-сине-красный флаг?
Правильно!
Неправильно!
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Где по указу Петра Первого обязательно должны были быть российские триколоры?
Правильно!
Неправильно!
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В какой из присоединяемых земель русские моряки в 1806 году впервые водрузили российский триколор?
Правильно!
Неправильно!
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Какое слово использовали матросы торговых судов, чтобы запомнить порядок цветов на триколоре?
Правильно!
Неправильно!
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Почему в России с 1858-го до 1896 год использовался и другой триколор – черно-желто-белый?
Правильно!
Неправильно!
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Во флаге какой из перечисленных славянских стран НЕ использованы все цвета российского триколора?
Правильно!
Неправильно!
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Что было изображено на красном полотнище государственного флага Советской России?
Правильно!
Неправильно!
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Надгробие на могиле какого политического деятеля представляет собой российский триколор?
Правильно!
Неправильно!
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Почему российский флаг попал в Книгу рекордов Гиннесса?
Правильно!
Неправильно!
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Как трактуются сейчас цвета государственного флага?
Правильно!
Неправильно!
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