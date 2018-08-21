Железная дорога детская, поезда и пассажиры настоящие!

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите словосочетание «детская железная дорога»? Маленькая игрушечная дорога, в которой играют дети на полу? И я тоже считал так до поездки в Нижний Новгород, в который, кстати, все еще можно добраться из Владимира за 2 часа и 320 рублей на “Ласточке” при покупке билетов в день отправления

Оказывается, еще с советских времен, а если точнее с 1932 года, во многих городах России функционируют детские железные дороги (ДЖД) — учреждения дополнительного образования, при которых дети от 8 до 18 лет в условиях, максимально приближенным к настоящим, изучают железнодорожные специальности. При этом словосочетание «максимально приближенным» употребляется здесь не для красного словца. Был даже период, когда подобные заведения упрекали в эксплуатации детского труда с целью извлечения прибыли. Еще бы, ведь дети перевозили десятки тысяч людей на регулярных рейсовых маршрутах! Уму не постижимо! С конца 50-х годов с ростом массовой застройки жилых кварталов, а также автодорог длина детских железнодорожных путей стала уменьшаться, и учреждения стали фокусироваться на образовательной и развлекательной деятельности.

И вот одна из старинных ДЖД России действует с 1939 года и по сей день в Нижнем Новгороде. И если вы воспользовались советом и посетили бесплатный музей «Паровозы России» логичным продолжением станет посещение Горьковской детской железной дороги имени М. Горького. Находится она по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 23а, что в двух минутах ходьбы от станции метро «Чкаловская». Как и в советские времена, здесь регулярно ходят поезда, которые полностью управляются детьми. Теперь поезда курсируют только в летнее время, когда у школьников каникулы, а станции отправления, как и сама железная дорога, несмотря на все еще внушительную протяженность маршрутов, уже не используются для рейсовой перевозки людей. Но тем не менее ДЖД — это не просто аттракцион, а все та же полноценная транспортная система, где дети получают азы железнодорожного мастерства.

Сегодня на Горьковской ДЖД действуют три станции: «Родина», «Счастливая» и «Пушкино». Кстати, здание станции «Счастливая» на сегодняшний момент представляет собой памятник архитектуры, и теперь в нем находится Дворец бракосочетания! Не отстает от нее и главное на сегодняшний день здание станции «Родина», построенное в стиле сталинского конструктивизма. Теперь маршрут следования ДЖД начинается и заканчивается здесь.

В летнее время поезда ходят со вторника по субботу четыре раза в день: в 10.00, в 11.00, в 14.00 и 15.00.

Билет для взрослых встанет в 150 рублей за человека.

Общая протяженность железной дороги составляет 4,1 км (в послевоенные годы длина была около 10 км).

Пройдя через здание станции «Родина», как и на обычных станциях, вы попадаете на перрон, на котором вас ждет некогда распространенный, но сегодня уже непривычный, «краснокнижный» узкоколейный состав. Кстати, ДЖД — это одна из немногих существующих на сегодняшний день возможностей прокатиться на настоящей узкоколейке.

Многие бывали в музее узкоколейных железных дорог в Переславле-Залесском. Вот это как раз оно. Ширина колеи здесь не как на привычных нам железных дорогах – 1520 мм, а всего лишь 750 мм. Из-за этого поезда и вагоны гораздо уже, что добавляет еще больше «игрушечности».

Возле каждого вагона вас встречает проводник, с очень важным видом смотрит билеты и помогает разместиться в салоне поезда. Проводнику на вид лет 10. Но к своей работе он подходит с огромной ответственностью. Вагоны современные и комфортабельные — ничуть не хуже тех, на которых мы регулярно ездим в поездах РЖД (только значительно меньше).

Есть даже вагоны открытого типа, которые в хорошую погоду позволяют прокатиться с ветерком.

Согласитесь, редко представляется возможность проехаться с ветерком по железной дороге! Но еще реже можно увидеть в строю настоящий паровоз, тем более узкоколейный. В Горьковской ДЖД находится один из немногих сохранившихся на ходу паровозов КП-4!

Каждый год именно он открывает сезон перевозок, а также этот раритетный транспорт используется в День железнодорожника. Так что, если повезет, есть возможность прикоснуться к уникальной истории. В обычные дни движение осуществляется тепловозами ТУ7А. 10-15-летние мальчишки и девчонки самостоятельно прицепляют и отцепляют составы, переводят стрелки и даже перегораживают движение автомобильного транспорта шлагбаумом! Ну, все по-настоящему!

Дорога занимает около 40 минут с двумя остановками на станциях.

По приезде на конечную станцию «Родина» с детьми можно поиграть на детских площадках, аналоги которым не так просто сегодня найти, ведь они остались с далеких советских времен и силами ДЖД поддерживаются в отличном состоянии. Если повезет, можно будет зайти в депо и осмотреть всю имеющуюся там технику: от вышеупомянутого паровоза КП4 (ездит на дровах!) до современного тепловоза ТУ10.

Также в здании станции «Родина» находится музей.

Все дети, которые проходят обучение на ДЖД, в дальнейшем могут рассчитывать на льготное поступление в железнодорожные вузы и колледжи.

Еще бы, ведь такую практику больше нигде не получишь! Ну, а гостям-пассажирам ДЖД путешествие на миниатюрных поездах под управлением детей точно запомнится на всю оставшуюся жизнь.

Виктор Волчек

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