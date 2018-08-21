Пять бесплатных онлайн-курсов, которые начнутся на этой неделе

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Курсы сегодня необычайно популярны
Образование в современном мире – чуть ли не главное из вложений. Постоянное обучение давно стало необходимостью, уж очень стремительно развивается мир вокруг. И без новых знаний и умений в нем очень сложно ориентироваться. Отличное решение для самообразования – бесплатные онлайн-курсы, которые сегодня необычайно популярны. Мы составили для вас список таких образовательных программ, где обучение стартует буквально на этой неделе.
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Знаки отличия Зигмунда Фрейда: искусство и смерть, сны и психоанализ
Дата: 27 августа 2018 года, 19.00
Организатор: Московский институт психоанализа
Джейн Мак Адам Фрейд (это правнучка основателя психоанализа) приезжает в столицу России, чтобы провести лекции. Она будет рассказывать о жизни и о коллекции скульптуры своего известного дедушки. Обратите внимание: регистрация для онлайн-участия обязательна.
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Telegram жив!
Дата: 30 августа 2018 года, 13.00
Организатор: «Нетология»
Юлия Магасе, PR-директор платформы по работе с блогерами, будет рассказывать о самом обсуждаемом мессенджере 2018 года. Этот курс для тех, кто хочет на платформе «Телеграмм» начать свой бизнес. Или просто узнать его работу лучше. В качестве бонуса — подборка самых успешных и самых провальных кейсов.
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Современный культурный процесс
Дата: 3 сентября 2018 года
Длительность курса: 4 месяца
Организатор: НИУ «Высшая школа экономики»
Возможность почувствовать себя студентом Высшей школы экономики есть у каждого. Бесплатный курс о современной культуре доступен в Интернете. Современный культурный процесс – тема противоречивая, многогранная и поэтому особенно захватывающая.
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«Яндекс.Дзен» для брендов
Дата: 22 августа 2018 года, 12.00
Организатор: «Академия «Яндекса»
Сейчас такое время, что познать азы «Яндекс.Дзен» не помешает каждому человеку. Яндекс – новая площадка для развития вашего бизнеса или личного бренда. Занятие будет полезно бренд-менеджерам, менеджерам по маркетингу, специалистам в области закупки рекламы, аккаунтам, SMM-специалистам, представителям digital-агентств.
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История и теория медиа
Дата: 27 августа 2018 года
Длительность курса: 3 месяца
Организатор: НИУ «Высшая школа экономики»
Если вы хотели всегда чуть больше узнать о жизни «за кадром», то вам сюда. Формат современных СМИ. Что будет дальше? Как будут развиваться медиасистемы? Все это будет на курсе!
https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi
Юлия Митина
Фото: physcareer.ru
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