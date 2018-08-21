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Пять бесплатных онлайн-курсов, которые начнутся на этой неделе

Скорее регистрируйтесь и развивайтесь!

  1. Курсы сегодня необычайно популярны

    Образование в современном мире – чуть ли не главное из вложений.  Постоянное обучение давно стало необходимостью, уж очень стремительно развивается мир вокруг.  И без новых знаний и умений в нем очень сложно ориентироваться.  Отличное решение для самообразования – бесплатные онлайн-курсы, которые сегодня необычайно популярны. Мы составили для вас список таких образовательных программ,  где обучение  стартует буквально на этой неделе.

    Фото: habr.com

  2. Знаки отличия Зигмунда Фрейда: искусство и смерть, сны и психоанализ

    Дата: 27 августа 2018 года, 19.00
    Организатор: Московский институт психоанализа

    Джейн Мак Адам Фрейд (это правнучка основателя психоанализа) приезжает в столицу России, чтобы провести лекции. Она будет рассказывать о жизни и о коллекции скульптуры своего известного дедушки. Обратите внимание: регистрация для онлайн-участия обязательна.

    inpsycho.ru/edu_all/lektorij/znaki_otlichiya_z.frejda..

    Фото: catalunyapress.es

  3. Telegram жив!

    Дата: 30 августа 2018 года, 13.00
    Организатор: «Нетология»

    Юлия Магасе, PR-директор платформы по работе с блогерами, будет рассказывать о самом обсуждаемом мессенджере 2018 года. Этот курс для тех, кто хочет на платформе «Телеграмм» начать свой бизнес. Или просто узнать его работу лучше. В качестве бонуса — подборка самых успешных и самых провальных кейсов.

    https://netology.ru/free-lessons/ehffektivnoe-prodviz..

    Фото: medium.com

  4. Современный культурный процесс

    Дата: 3 сентября 2018 года
    Длительность курса: 4 месяца
    Организатор: НИУ «Высшая школа экономики»

    Возможность почувствовать себя студентом Высшей школы экономики есть у каждого. Бесплатный курс о современной культуре доступен в Интернете. Современный культурный процесс – тема противоречивая, многогранная и поэтому особенно захватывающая.

    https://openedu.ru/course/hse/MODCULT/

    Фото: rcnk.gr

  5. «Яндекс.Дзен» для брендов

    Дата: 22 августа 2018 года, 12.00
    Организатор: «Академия «Яндекса»

    Сейчас такое время, что познать азы «Яндекс.Дзен» не помешает каждому человеку. Яндекс – новая площадка для развития вашего бизнеса или личного бренда. Занятие будет полезно бренд-менеджерам, менеджерам по маркетингу, специалистам в области закупки рекламы, аккаунтам, SMM-специалистам, представителям digital-агентств.

    https://events.yandex.ru/events/webinars/zenwebinar/

    Фото: vladtime.ru

  6. История и теория медиа

    Дата: 27 августа 2018 года
    Длительность курса: 3 месяца
    Организатор: НИУ «Высшая школа экономики»

    Если вы хотели всегда чуть больше узнать о жизни «за кадром», то вам сюда. Формат современных СМИ. Что будет дальше? Как будут развиваться медиасистемы? Все это будет на курсе!

    https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi

    Фото: gtrk-saratov.ru

    Юлия Митина

    Фото: physcareer.ru

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