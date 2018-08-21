Пять бесплатных онлайн-курсов, которые начнутся на этой неделе

Образование в современном мире – чуть ли не главное из вложений. Постоянное обучение давно стало необходимостью, уж очень стремительно развивается мир вокруг. И без новых знаний и умений в нем очень сложно ориентироваться. Отличное решение для самообразования – бесплатные онлайн-курсы, которые сегодня необычайно популярны. Мы составили для вас список таких образовательных программ, где обучение стартует буквально на этой неделе.