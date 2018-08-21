Красота и сбоку бантик!

Лето заканчивается – мамы мобилизуются. Красивое украшение для маленькой принцессы с бюджетом в 20-30 рублей? Вполне выполнимая задача! Наш блогер-домохозяйка Света Мазур начала подготовку к сезону детских утренников и уже разузнала, как сделать шикарный бант из органзы своими руками!

Уже в октябре нас ждет осенний бал, а там и до новогоднего праздника рукой подать. Потом оглянуться не успеем, и Международный женский день тут как тут. Заметьте, это только официальные торжества! И на каждый утренник, маменька, «вынь да положь» новый наряд – желательно с кружевами, блестками и накидкой из пушистого белого чебурашки!

Конечно, можно покупать новое платье каждый раз, когда чадо решит сплясать с кавалером детсадовскую кадриль. Но бывалые родители знают, что это удовольствие дорогостоящее – цена праздничного наряда от 500 до 2500 рублей.

Если покупка нового бального платья принцессы – все же ваш вариант, но вы хотите сэкономить, скорее бегите на АлиЭкспресс (1) и ищите самое лучшее соотношение цены и репутации продавца. К осеннему утреннику платье как раз приедет из Китая (ваша цена от 300 до 1000 рублей и бесплатная доставка). Еще один вариант – быстро обратиться к услугам Совместных Покупок и найти красоту по оптовой цене от 500 до 1200 рублей.

Ну, а мамы, не только экономные, но еще и творческие, давно практикуют другой беспроигрышный вариант – покупают или шьют платье-основу, а потом меняют декор. Правильно, осенью листики-цветочки, зимой – снежинки-льдинки, а весной – молодая зелень всех мыслимых и немыслимых оттенков.

Есть у этой идеи еще одно неоспоримое преимущество. Вы вообще не расстроитесь, если вдруг на утреннике дочке дадут роль нарядной зеленой елочки, веселого гномика, гриба-лисички или маленькой разбойницы. Платье-основа идеально подойдет под любой костюм, и никаких лишних трат.

С платьем разобрались! Теперь об украшениях. Именно они помогут завершить образ нашей принцессы. И вот тут советую сделать красоту своими руками. Во-первых, это легко, во-вторых, ваша дочка будет неповторима, в-третьих, полученные навыки помогут в будущем не разориться на подобных аксессуарах для утренников. А мамы девочек не дадут мне соврать – запросы растут не по годам!

Сегодня предлагаю сделать своими руками цветок для волос. И поможет нам в этом мастер Наталья Терентьева.

Цветок из органзы

Это один из самых простых вариантов создать неповторимое украшение своими руками. Для первого опыта он еще и не слишком дорогостоящий, считает Наталья.

Нам понадобятся:

— небольшой отрез органзы;

— свеча;

— нитки;

— иголка;

— бусины, бисер или пришивные стразы.

1. Вырезаем из ткани по 3-4 круга нескольких размеров (от большего к маленькому). Чем больше будет у нас таких заготовок, тем более пышным получится наш цветочек. Самый большой круг должен быть равен размеру будущего цветка плюс 1 см.

2. Чтобы ткань не осыпалась, нужно ее оплавить над пламенем свечи. Стараемся сделать это аккуратно, чтобы не было темных краев и в то же время желательно получить эффект выпуклости. Самые маленькие круги надо оплавлять с помощью пинцета, чтобы не обжечься.

3. Круги-заготовки одного размера накладываем друг на друга, а уже на них – заготовки поменьше.

4. Когда все детали готовы, формируем наш цветочек, закрепляем его ниткой с иголкой и украшаем сердцевину бусинами или стразами.

5. Крепим на заколку для волос или резинку.

6. Если прикрепить цветок на булавку, получится брошь.

Стоимость одного цветка – примерно 20-30 рублей. Согласитесь, бюджетно!

Временные затраты – максимум 1 час.

А теперь представьте, сколько разных цветочков можно сделать и как необычно оформить не только прическу, но и платье вашей дочери. А когда станете опытными «цветочницами», будете делать такие украшения себе и знакомым. Спрос будет, так как выглядит украшение эффектно.

В следующий раз научим вас делать чудесные ободки с цветами из фоамирана со стразами. Это только звучит страшно, а на деле – не сложнее цветов из органзы.

Света Мазур

Фото автора

(1) ООО “АЛИБАБА.КОМ (РУ)”, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 № ОГРН

1157746446747