Топ-7 лекарственных растений, которые необходимо заготовить в августе

Для привлечения внимания к щедрым дарам природы 21 августа был утвержден День сбора диких трав. К этому времени растения накапливают свои питательные вещества – набирают силу и сок, у многих вызревают плоды и семена, и они готовы к использованию. Почему в наше время изобилия и разнообразия продуктов стоит собирать дикие травы? Дело в том, что употребление в пищу растений, произрастающих в местности, где проживает человек, наилучшим образом подходит для поддержания сил и здорового состояния. Кроме того, многие дикие травы оказывают мягкое лечебное воздействие на наш организм.

Эхинацея, шиповник, лопух, одуванчик, подорожник, дудник, валериана – уникальные свойства этих растений использовали и наши предки, и мы, дети технологичного века. Биолог и опытный травовед Эльвира Майдурова объясняет, почему сборы этих растений необходимы каждому человеку.