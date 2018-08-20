Топ-7 лекарственных растений, которые необходимо заготовить в августе

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Щедрые дары матушки-природы
Для привлечения внимания к щедрым дарам природы 21 августа был утвержден День сбора диких трав. К этому времени растения накапливают свои питательные вещества – набирают силу и сок, у многих вызревают плоды и семена, и они готовы к использованию. Почему в наше время изобилия и разнообразия продуктов стоит собирать дикие травы? Дело в том, что употребление в пищу растений, произрастающих в местности, где проживает человек, наилучшим образом подходит для поддержания сил и здорового состояния. Кроме того, многие дикие травы оказывают мягкое лечебное воздействие на наш организм.
Эхинацея, шиповник, лопух, одуванчик, подорожник, дудник, валериана – уникальные свойства этих растений использовали и наши предки, и мы, дети технологичного века. Биолог и опытный травовед Эльвира Майдурова объясняет, почему сборы этих растений необходимы каждому человеку.
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Эхинацея
Яркий и красивый садовый цветок часто можно увидеть в цветниках и палисадниках. Другое, садовое название эхинацеи — рудбекия. Главным полезным свойством является ее необычайная способность бороться с различными простудными заболеваниями. Она не только эффективно устраняет самые негативные проявления болезни, облегчает симптомы, но также предупреждает развитие осложнений, сокращает срок недомогания. Эхинацею сотни лет применяют как профилактическое противовирусное средство, она замечательно укрепляет иммунную систему в период гриппа. В качестве лекарственного средства используют только цветы эхинацеи.
Иногда болезни идут чередой, и кажется, что конца и края им нет. Сначала простуда, потом ячмень, далее горло запершило, фурункул вылез, бронхит объявился, цистит начался. В таких случаях, кроме медикаментозного лечения конкретной проблемы совершенно не лишним будет принимать эхинацею для того чтобы остановить эту порочную череду. То, что эхинацея эффективна как противовирусное, противомикробное и антибактериальное средство было подтверждено научными и медицинскими клиническими исследованиями, поэтому употребление ее рекомендовано как народной, так и традиционной медициной.
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Шиповник
Шиповник по праву считается королем лекарственных растений. Этот уникальный кустарник с благоухающими цветами и небольшими красными плодами используется в народной медицине с незапамятных времен. Полезные свойства шиповника, в первую очередь, связаны с тем, что это растение содержит огромное количество витаминов, таких как А, В, Е, К, Р и С. При этом в плодах этого растения концентрация аскорбиновой кислоты достигает 18%, что гораздо выше, чем у сладкого перца, лимона и хурмы. Сироп, варенье, чай, отвары и настои из плодов шиповника, введенные в ежедневный рацион, помогают преодолеть сонливость и усталость, побороть депрессию и апатию. Август – лучшая пора для сбора живительных плодов шиповника.
Это уникальное растение незаменимо при лечении самых разнообразных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Отвары, настои и сиропы из шиповника помогают восстановить эластичность сосудов и укрепляют сердечную мышцу, поэтому данные лекарственные препараты незаменимы при инфарктах и инсультах, аритмии и атеросклерозе. Благодаря великолепным антибактериальным свойствам шиповник помогает восстановиться организму после длительной болезни. Компрессы из отвара плодов этого растения помогают избавиться от гнойных поражений кожи, ожогов, язв, дерматита и псориаза.
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Лопух
Внешне лопух выглядит совершенно непрезентабельно, растет он, как сорняк, где угодно. Но знаете ли вы, насколько он полезен? Знаете ли, что лопух может излечить от многих недугов, оказаться эффективным, когда аптечные средства бессильны? Знатоки народной медицины считают лопух аналогом женьшеня, он совершенно не уступает по своим полезным свойствам заморскому растению. Главным и очень важным компонентов лопуха является полисахарид инсулина, его содержание доходит до 45 процентов. Поэтому он должен быть интересен больным диабетом. Для облегчения течения болезни и профилактики обострения люди, страдающие диабетом, в своем рационе могут заменить картофель на корень лопуха.
Настои и отвары из волшебных корней этого растения очищают кровь от токсинов и улучшают ее состав, а также нормализуют метаболизм и благотворно влияют на все внутренние органы. Благодаря способности выводить из организма соли и снимать воспаления и отеки лопух рекомендуется употреблять при артритах, артрозах, остеохондрозах, радикулитах. Чай из лопуха действует как мочегонное, потогонное и желчегонное средство и обладает свойствами легкого слабительного. Из результатов исследования, которое проводили врачи из Японии, стало известно, что сок из корней лопуха может быть эффективен при раке. Однако не стоит отказываться от традиционного лечения онкологии в пользу народных рецептов. Лучше использовать все методы одновременно для достижения наилучшего результата.
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Одуванчик
В августе заготавливают корни этого популярного в наших краях цветка. Но далеко не все знают, что это растение обладает уникальными целебными свойствами и издавна используется в народной медицине. Одуванчик славится тем, что содержит в себе огромное количество полезных веществ. В первую очередь, это витамины А, С, В, Е и РР. В состав этого растения входят такие важные микро- и макроэлементы, как калий, железо, кальций, магний, фосфор, селен и цинк. Также одуванчик богат флавонидами, никотиновой кислотой и различными активными веществами, благодаря которым это растение может похвастаться антисептическими, тонизирующими, омолаживающими и восстанавливающими свойствами.
Отвар из корней одуванчика способствует улучшению аппетита, прекрасно очищает сосуды от холестериновых бляшек и нормализует состав крови. Рекомендован он также людям, страдающим авитаминозом и бессонницей. Отваром одуванчика также очень хорошо полоскать рот при таких стоматологических заболеваниях, как кариес и парадонтоз. Кроме этого, им можно обрабатывать гнойные раны и порезы, используя средство вместо йода. Корни одуванчика также обладают превосходными слабительными свойствами и помогают избавиться от запора.
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Подорожник
О целебных свойствах скромного подорожника знают все, но зеленые листья этого повсеместно встречающегося растения годятся не только на то, чтобы ими заклеивать разбитые коленки. На самом деле, подорожник – растение, которое может помочь при простуде и длительном кашле. Отвары и сиропы из листьев подорожника разжижают мокроту в бронхах и помогают освобождать легкие от ее скопления. Также отвары и настои этого растения оказывают седативное действие на нервную систему, они полезны при бессоннице, повышенной раздражительности, легких формах неврозов и других формах нервных расстройств. Подорожник может помочь при повышенном артериальном давлении, отеках, заболеваниях сердца и сосудов. Он обладает мочегонными и противоотечными свойствами и помогает уменьшить нагрузку на сердце и сосуды.
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Дягиль
Переоценить эффект дягиля лекарственного просто невозможно. Наверное, нет такого заболевания, с которым не удалось бы справиться с помощью этого растения. Корни дягиля применяют в качестве потогонного, седативного, противовоспалительного, противомикробного, обезболивающего, ветрогонного, тонизирующего, спазмолитического, укрепляющего, отхаркивающего средства. Его отвар эффективен при неврозе, пневмонии и метеоризме. При бессоннице, колите, кашле, желчнокаменной болезни, задержке мочеиспускания эффективным оказывался настой из дягиля. Также он усиливает моторную и секреторную работу кишечника. Применяют дягиль при ревматизме, болях в пояснице и подагре.
Невозможно переоценить пользу дягиля для женщин. Это растение нормализует гормональный баланс, что не только положительно сказывается на репродуктивной функции, но и благоприятного отражается и на менструальном цикле. Также доказано, что дягиль влияет на кровообращение в органах малого таза, таким образом активизируя функции яичников. Рекомендуют препараты на основе дягиля при воспалениях половых органов, ПМС, климаксе.
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Валериана
Название растения происходит от латинского слова «valere», что в переводе на русский язык означает «быть здоровым». Имя как нельзя лучше подходит растению. Отвары и настои из корневищ валерианы понижают возбудимость нервной системы и повышают функциональную подвижность мозговых процессов. Помимо этого валериана регулирует деятельность сердца, действуя через центральную нервную систему и прямо на мышцу и проводящую систему сердца, улучшает коронарное кровообращение. Препараты из этого растения усиливают секрецию железистого аппарата желудочно-кишечного тракта и желчеотделение, а также снимаютспазмы гладкомышечных органов.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: psicologiavarese.it
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