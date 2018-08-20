Собаки ищут дом: пять веселых и добрых  хвостиков

Все еще не можете найти себе верного друга? Посмотрите, каких красавцев мы для вас нашли. Все общительные, благодарны за каждую «вкусняшку». Они ждут, когда же их заберут в любящую семью. Может быть, вы и есть тот самый долгожданный хозяин? Загляните в эти преданные глаза! Наш обозреватель Юлия Митина собрала пять реальных историй.

Марта

Марта жила на даче неподалёку от Радужного у человека, который сильно пил. Три года она провела с ним. Спала на голой земле, без подстилки. Обитала фактически на улице. Из-за плохих условий содержания добрые люди забрали Марту. Долгое время она сидела на цепи в одной охранной компании, работала сторожевой собакой. Но потом у нее началась течка, и Марту решили стерилизовать. Так она оказалась в приюте «Атлант», где ее и оставили. Сейчас Марта находится на передержке “Собака на счастье”.

Условия передачи собаки:

Это собака-компаньон, и она любит гулять. На цепь ее нельзя. Собака короткошерстная, поэтому в морозы она должна жить дома. Ненавязчивое отслеживание судьбы собаки от передержки “Собака на счастье”.

Обращаться по телефону: 89005842162

Пенька

Пенька – собака, которая отличается умом и сообразительностью. Обожает прогулки и свежий воздух. Она игривая, веселая, добрая и любит людей.

Условия передачи собаки:

1. Содержание не на цепи. Слишком много в ней энергии и радости жизни.

2. Не будет проблемой, если вы возьмете ее в дом второй собакой. Она легко подружится.

3. Отслеживание судьбы Пеньки будет ненавязчивым!

Обращаться по телефону: 89049596869

Малыш

Все передержки и волонтеры трубят о том, что всех бродячих собак нужно стерилизовать. Почему? Вот поэтому. Они дают жизнь таким милым маленьким щенкам, но всех пристроить просто невозможно. И бездомных собак на улицах становится еще больше. Этого нашли на улице Соколова-Соколенка. Скорее всего, его подкинули туда хозяева нестерилизованной собаки. Это мальчик, ему примерно месяц, и у него пока нет имени. В клинике врач осмотрел его и подтвердил, что он полностью здоров.

Условия передачи собаки:

1. Малыш слишком мал и нуждается в постоянном уходе. У вас должно быть достаточно времени.

2. Когда подрастет, его нужно будет вакцинировать.

3. Ненавязчивое отслеживание судьбы щеночка.

Обращаться по телефону: 89011925045

Алиса

Девочка Алиса, возраст 6 месяцев, хочет в частный дом, в самые добрые руки. Она обожает яблоки, огурцы и спелые помидоры! Сама снимает с веток и ест. Любит клубнику и малину, спелую сливу. Но при всех этих милых особенностях она потрясающий охранник. Не пустит на порог чужака!

Условия передачи собаки:

1. Алиса стерилизована, привита и обработана. Никаких прививок пока делать не надо.

2. Судя по ее особенностям, она отлично подойдет для проживания в деревне.

3. Вряд ли подойдет в качестве второй собаки в квартире.

4. Отслеживание судьбы Алисы.

Обращаться по телефону: 89042609858

Тагир

Тагиру 3 года. Его глаза очаровывают своей проникновенностью и теплотой. Он остался один, будучи щенком. Попал в приют с серьёзной болезнью. Его спасли. Сегодня собака здорова.

Тоги не теряет надежды и ждёт, что настанет день, когда к нему протянутся руки, которые подарят любовь. Тагир – умный, послушный и легко обучаемый пес. Он кастрирован, а его окрас слегка напоминает окрас фараоновой собаки. Это его особенность.

Условия передачи собаки:

1. Все собаки из приюта отдаются по договору.

2. На время отпуска хозяина можно оставлять собаку в приюте.

3. Собака не на цепь, только в квартиру к любящим хозяевам. Либо частный дом, но в вольер.

4. Ненавязчивое отслеживание судьбы Тагира со стороны приюта.

Обращаться по телефону: 8-903-830-38-80

Юлия Митина

Фото: vk.com