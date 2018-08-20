Бизнес на текстах: сколько можно заработать в Интернете

На просторах соцсетей можно найти множество курсов «Как стать копирайтером». Гуру рассказывают о том, как получить востребованную профессию и заработать сто тысяч в месяц на текстах. Но реален ли такой доход для владимирских специалистов ? Корреспондент «Призыв.ру» решил спросить об этом самих копирайтеров.

Первым же неожиданным фактом при разговоре с копирайтерами стало то, что все они работают либо совсем неофициально, либо получают «серую» зарплату (официальный заработок обычно не превышает 10 тысяч рублей). Ради своей безопасности и безопасности своих работодателей три девушки-копирайтера согласились дать интервью корреспонденту на условиях анонимности.

Алина П., копирайтер одного из рекламных агентств города

О вакансии

Эту работу я получила, выложив свое резюме на HeadHunter. Я указала, что имею филологическое образование, имею представление о «продающих» текстах, знаю основы SEO-оптимизации текстов (это использование ключевых слов, которое привлекает пользователей на сайт). Через какое-то время мне позвонили и пригласили на собеседование, причем я ни на какую вакансию не откликалась. Я была удивлена, но пришла. Условия меня устроили – и я осталась.

О специфике

Я пишу самые разные тексты. Сегодня, например, у меня могут быть описания товаров на сайте бытовой техники, а завтра рекомендации по уходу за собой с использованием какого-нибудь чудодейственного крема. Никогда не угадаешь, что выпадет. Не во всех темах я разбираюсь, и приходится искать информацию, изучать, выполнять норму текстов.

О плюсах и минусах

Главный плюс в том, что работа есть всегда. Есть задание, его надо выполнить за рабочий день. Если бы я работала сама на себя, пришлось бы чуть ли не драться за каждый заказ с другими копирайтерами и не факт, что мне бы потом заплатили.

Основной минус – зарплата, зависящая от количества текстов в день. Если тема мне не знакома, я могу почти весь день потратить на одно только ее изучение, у меня нет права отказаться. Так я сдам не пятнадцать текстов, а пять. Соответственно, мой доход пострадает. Еще один минус – «серая» зарплата. Насколько я знаю, такая проблема есть и в других агентствах. Я не могу позволить себе уйти на больничный или в отпуск. О декрете я пока не задумываюсь.

Конкретные цифры

15 000 – 18 000 рублей в месяц, 8-часовой рабочий день в офисе.

Марина Ф., копирайтер портала, посвященного психологии, отношениям, эзотерике

О работе

Я нашла эту работу через друзей. Они знали, что я увлекаюсь этой тематикой, и подсказали, к кому обратиться. Я написала пробный текст. Редактору он понравился, и меня взяли в штат. Меня устраивает, что я могу писать тексты, близкие мне по духу, и получать за это деньги.

О трудностях

Иногда бывает очень тяжело найти новые темы. Зарплата складывается из количества знаков в день, норма – 20 тысяч знаков. Порой кажется, что все уже сказано по данной теме, добавить нечего. Но приходится импровизировать, растягивать тексты, да еще и делать это так, чтобы смотрелось читабельно, а текст сохранял уникальность. На одну статью может уйти как полчаса-час, так и весь рабочий день – творческий процесс все-таки.

О фрилансерах

Я думаю, что можно зарабатывать неплохие деньги и на базах копирайтеров. Для этого человек должен быть грамотным, пунктуальным, трудолюбивым. Когда ты работаешь на кого-то – есть план, надо закрывать. Когда на себя – ты ничем и никем не ограничен, а это может сильно расслабить и не дать заработать.

Конкретные цифры

20 000 – 25 000 рублей в месяц за 8-часовой рабочий день в офисе или дома, «серая» заработная плата.

Евгения Р., копирайтер-фрилансер

О фрилансе

Я решила заняться фрилансом во время декретного отпуска. Я тогда зарегистировалась чуть ли не во всех базах, которые нашла в Интернете. Где-то был «развод» (платная регистрация, например), где-то сайт брал себе процент от моего заработка. Последний вариант мне нравится больше всего. Тексты писала, пока малышка спит или когда муж приходил с работы. Я тратила на это максимум часа три-четыре в день, но бывало, что и ночами сидела.

О совмещении с основной работой

Когда я вышла из декрета, я начала совмещать фриланс с официальной работой. Пишу по вечерам и в выходные. На удивление, сейчас я зарабатываю на этом больше, чем в самом начале пути. Может, дело в опыте, а может, в том, что я не отвлекаюсь на ребенка – дочка с радостью играет с мужем и бабушкой.

О минусах

Во-первых, я очень сильно устаю. Когда после работы надо делать еще одну работу – это выматывает, но чего ради семьи не сделаешь. Во-вторых, я не понимаю людей, которые бросают нормальную работу и занимаются только фрилансом. Да, ты можешь быть крутым специалистом, но если что-то случилось – ты остаешься совсем без денег, без каких-либо гарантий.Для меня фриланс – исключительно временный вариант.

Конкретные цифры

До 10 000 рублей в месяц при работе дома по 3-4 часа в день, ненормированный график, неофициальный доход.

Так кто же те люди, получающие 50 000 – 100 000 рублей в месяц?

Работу с такой зарплатой, да еще и официальной, копирайтер найти может. Вот только не в нашем городе. Зарплату от 55 000 рублей в месяц предлагают московские и питерские работодатели. В приоритете кандидаты, знающие английский язык, основы SEO-оптимизации, с высшим образованием в сфере журналистики, рекламы, филологии. Однако не стоит забывать, что цены в магазинах в этих городах тоже на порядок выше.

Тем не менее одна-единственная владимирская вакансия на должность копирайтера, где обещают платить 50 000 в месяц, на сайте для поиска работы все же есть. Может, кому-то действительно повезет. Хотелось бы в это верить.

Алена Славина

Верхнее фото: bionluk.com