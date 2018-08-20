Антошка, Антошка, пойдем… лепить «Картошку»!

Шоколадная “Картошка”… Вспомнили? Да, мы о любимом пирожном, вкус которого знаком каждому с детства! Наш кулинарный блогер Света Мазур делится очередным фирменным рецептом любимого лакомства, которое можно весело слепить, скажем, сегодня вечером всей семьей. Увлекательное общение и вкусное чаепитие гарантированы!

А давайте в эти выходные или даже сегодня вечером приготовим этот простой десерт – на радость себе и всем домашним. Я, например, фанат легендарного пирожного «Картошка», и во всех кафе, где бываю, обязательно его заказываю. Сразу скажу, что одну из лучших «Картошек» мне удалось попробовать недавно в городе Кольчугино. Она продается в магазинах «Колос» и производит ее, если не ошибаюсь, местный хлебокомбинат. Видимо, там помнят и чтут ГОСТы. Так что, если вдруг вам доведется быть в гостях у кольчугинцев, обязательно отведайте! Тем более что цена ее очень привлекательна – что-то около 25 рублей за штуку. Ну, а если посещение города металлургов пока не входит в ваши планы, готовьте пирожное сами!

В советские время пирожное картошка подавалось практически во всех кафе и ресторанах. Для поваров той эпохи это была прекрасная возможность пустить в дело остатки другой выпечки – обрезки коржей для тортов, сладких сухариков и печенья, а иногда и вчерашние пирожные. Но от этого качество «Картошки» отнюдь не страдало. Более того, сейчас большинство кондитеров специально пекут бисквиты для приготовления «Картошки».

Но мы с вами пойдем простым путем и возьмем печенье. Но зато приготовим два разных вида этих пирожных. У нас будут «правильные» клубни со светлой серединкой и темной кожицей и привычные, целиком шоколадные.

Итак, приступим.

Нам понадобятся:

400 г печенья (подойдет любое, лишь бы вкусное);

1/2 банки сгущенного молока;

180 г сливочного масла;

1-2 ст. л. коньяка;

3 ст. л. какао;

орехи, сухофрукты по вкусу.

Шаг за шагом

Печенье – в блендер. Пусть от него останутся только мелкие крошки!

2. Размягченное масло и сгущенное молоко смешиваем.

3. Добавляем крошку печенья в получившуюся массу.

4. Выливаем в миску 1-2 ложки коньяка или рома. Обращу ваше внимание, что если готовите для детей, этот шаг нужно пропустить или добавить ароматизатор «Ром».

5. Массу делим на две части. Работаем сначала со светлой.

6. Лепим «клубни» и обваливаем в какао порошке.

7. Берем вторую часть, добавляем в нее какао порошок, хорошо перемешиваем и лепим шоколадную «Картошку».

8. Перед тем как убрать десерт на пару часов в холодильник для застывания, украшаем – это могут быть ростки из крема или, например, глазки из кедровых орешков, как у меня.

9. Наш десерт готов. Приятного аппетита!

Интересный факт о десерте «Картошка»

У «Картошки» есть старший брат – «ромовый мячик». Угощение, приготовленное из измельченной выпечки с добавлением алкоголя, традиционно подают к праздничному столу в Англии.

Стоимость блюда:

Печенье – около 60 рублей;

Сгущенка – 100 рублей;

Пачка масла 82,5% – 120 рублей;

Какао, ром, орехи – 20-30 рублей.

Итого – 280-300 рублей. Из этого количества продуктов получается 12-14 «картофелин» (зависит от размера).

Света Мазур

Фото автора

Верхнее фото: moyblog.tv