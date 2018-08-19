Удобен ли Владимир для прогулки с коляской?

Сверхспособности обязательны! Сильные и выносливые, быстрые и маневренные. И желательно умеющие летать, как птицы. Наверное, так городские власти оценивают мам нашего города, которые каждый день преодолевают с колясками крутые пандусы и высоченные бордюры. К слову, не так давно сайт Призыв- ТВ писал о том, насколько и людям с ограниченными возможностями сложно передвигаться по городу. Мама – блогер Юлия Назарова совершила небольшое путешествие по улицам Владимира и проверила на себе, почему прогулка с ребенком все чаще напоминает преодоление полосы препятствий.

– Вечером буду текст писать.

– Про что?

– Легко ли по Владимиру гулять с коляской?

– В целом, ничего сложного. Только про тот переход напиши, где лестница в небо!

Из разговора с мужем

Удобен ли наш город для прогулки с коляской? Нет. Расходимся. Шучу. Не по поводу удобства. Конечно же, Владимир не удобен. Но позицию нужно обосновать. Я хочу рассказать о проблемах, с которыми столкнутся родители, на примере небольшого путешествия. Я выбрала гипотетический маршрут от пединститута до улицы Тракторной. Почему гипотетический (реально я проделывала его много раз)? Потому что иногда нам придется сбиваться с курса и отходить в сторону. Мне ведь хочется описать как можно больше явлений городской дороги. Еще маршрут не будет линейным. Будем перескакивать туда-сюда. Все-таки я рассказываю про явления, а не про дорогу. Почему я выбрала этот путь? Это условный центр города (в том смысле, что не Доброе и не Дуброва). И что-то мне подсказывает, что все явления, с которыми мы столкнемся по дороге, являются универсальными для Владимира.

Глава 1. Дворы

Мне повезло. Я живу в доме с лифтом. Но я видела, как мои подруги таскают коляски на пятый этаж. Иногда в ней спит ребенок, и нужно действовать очень осторожно. Пандусы для слабаков! К тому же, чтобы их установить в подъезде, нужно согласие всех жильцов, которое еще пойди получи.

Но я живу в доме с лифтом. А что такое первый этаж? Это удивительное явление. У меня, например, с первого этажа еще нужно спуститься с коляской на 7 ступеней. Спасибо соседке, которая научила меня технике спуска и подъема на задних колесах.

Кстати, раньше я ничего не имела против парковок во дворе – сама водитель. Теперь в пору получать права новой категории, чтобы безопасно маневрировать коляской мимо припаркованных машин, при этом стараясь не попасть в ДТП с двигающимся автотранспортом.

И последнее, что нужно знать о наших дворах. Выхода нет! Пешеходы часто не могут пройти от одного дома к другому, потому что территория огорожена и нет сквозного прохода. Обходим, обходим, обходим… А ведь мы, родители с коляской, попутно преодолеваем еще и лестницы, спуски, подъемы.

Глава 2. Улицы

Вы помните, что мы идем на Тракторную? А значит, нам нужно выйти на проспект Строителей в районе «педа». Кстати, срезать угол и пройти через территорию института не получится. Все огорожено. Кстати, вы видели здесь пандус на центральной лестнице? Чтобы к нему пробраться, нужно подняться по ступенькам… Чудеса технической мысли!

Итак, мы вышли на проспект. И тут прямо на весь тротуар растопырилась машина. Очистка сточных вод или что-то такое. Нет, я не против ремонтных работ. Но не могли бы вы оставить хотя бы небольшой проход, пожалуйста?

Несколько минут тратим на обдумывание ситуации. Обычно пронести коляску помогают прохожие.

Кстати, это нормальное состояние родителя – стоять и обдумывать варианты обхода препятствия. Если вам случалось проходить мимо «Пятерочки», вы знаете, как тяжело обойти грузовик, который привозит туда продукты. Он стоит натурально на всю дорогу. Даже обычные пешеходы проходят мимо него бочком, а с коляской как?

Отойдем немного от маршрута и свернем на улицу Мира. Проходим мимо бывшего рынка «Факел». Скоро здесь появится новый ЖК с таким же названием. И тут опять машина. Срезают ветки с дерева. Обойти по тротуару нереально, сворачиваем на обочину. Сразу два вопроса возникло. Во-первых, за что коммунальщики так не любят деревья? Замечали, сколько растений гибнет или остается калеками после кронирования? Вопрос второй: для чего нужен этот неиспользуемый участок земли между тротуаром и забором?

А теперь обратите внимание на тротуар. Оказывается, почти половина его – это велодорожка. Получается, нужно двигаться по той части, где невелодорожка.

Но обозначения в виде нарисованного велосипеда встречаются нечасто. И на некоторых участках дороги можно перепутать. А еще, если соблюдать правила, то разъехаться со встречной коляской не получится.

Но вернемся на маршрут. Мы у «Новинки». Нам опять нужно пройти по территории ВлГУ (от третьего к первому корпусу). Тут красиво, скамейки, фонари, но… Опять кругом ступеньки и высоченные бордюры…

Глава 3. Переходы

Поскольку мы уже дошли до главного корпуса ВлГУ, а с ним и до улицы Горького, попробуем перейти дорогу здесь, а потом вернемся обратно (в уме) и рассмотрим другие переходы маршрута (гипотетического). Как вы знаете, это подземный переход. Между тем блогер Варламов пишет, что в городе нет места подземным и надземным переходам. И вот почему. Как раз из-за нас с вами – маломобильных граждан. Спуск и подъем там настолько не удобны, что так и хочется нарушить правила и перебежать улицу в неположенном месте. Ведь до ближайшего нормального перехода довольно далеко. Это желание перебежать некоторые приводят в действие. Иногда все заканчивается плохо. Кто виноват: нарушитель или тот, кто поставил переход, в который очень затруднительно спуститься с коляской?

И изюминка на торте переходов и всего рассказа – переход на улице Мира недалеко от моста, ведущего к ДДюТ. Он один на несколько сотен метров. А представляет он собой лестницу (довольно крутую), ведущую прямо на дорогу. На этой лестнице есть пандус (тоже очень крутой). Если рискнуть завезти на него коляску, нужно быть очень внимательным и сильным. Гравитация неумолимо тащит вас вниз, прямиком на трассу. А еще и светофор здесь горит зеленым одновременно пешеходам и тем, кто поворачивает с моста. Мой муж назвал это лестницей в небо. Не о ней ли пели Led Zeppelin?

Вместо эпилога

Конечно, все мы гуляем с колясками. Мы покупаем себе вездеходы и буквально прокладываем путь туда, куда нам нужно.

Коляска – не самая сложная проблема родительства. Мы смиряемся, выбираем маршруты попроще. Прыгаем на задних колесах, балансируем на одном колесе, ездим по грязи. У нас крепкие руки и острый ум. Мы не видим в этом проблемы. Может быть, ее и нет? А может быть, в следующий раз на собрании жильцов своего дома предложить оставить вторую калитку и разрешить сквозной проход. Ведь бандиты и под забором пролезут, если им будет это нужно. А нам с коляской так далеко приходится обходить.

Юлия Назарова

Верхнее фото: ufamama.ru