Преображение Господне ждет нас в Яблочный Спас

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Великий праздник
Яблочный Спас — народный праздник, приуроченный к православному торжеству Преображения Господня, в котором тесно переплелись церковные и народные традиции. Ежегодно его отмечают 19 августа. Преображение Господне – один из двенадцати самых больших праздников православного календаря. В этот день церковь торжественно прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Праздник этот также напоминает людям о необходимости духовного изменения. Согласно учению церкви Спаситель своим Преображением позволил людям воочию лицезреть перерождение, которое ожидает человека в Царствии Божием. И тот, кто приходит к сознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и может принять Божественный свет. В Яблочный Спас каждому следует задуматься о праведности своей жизни и постараться преобразиться к лучшему.
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Как это было
Иисус Христос вместе со своими учениками Петром, Яковом и Иоанном взошел на гору Фавор для молитвы. Пока Господь молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что Иисус преобразился: “лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми”. Рядом с Сыном Божьим они увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые беседовали с Ним о грядущих искупительных страданиях. В этот момент беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: “Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте”.
Когда видение исчезло, Иисус поведал ученикам, что он призван умереть за грехи человеческие, принеся себя в жертву, но через три дня он воскреснет, а после вознесется на небо. Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.
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Православные традиции
Во всех православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители в этот день облачаются в белые ризы, символизирующие вечный Божественный свет, явленный Иисусом Христом на Фаворе. После Богослужения освящаются фрукты. Обычай освящать “начатки плодов” восходит к Ветхому Завету: в Иерусалимский храм люди несли гроздья винограда и злаки для благословения и в знак благодарности Богу.
Там, где виноград не растет, его заменили на яблоки. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас. В этот день православным христианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения существует запрет на потребление плодов яблок и винограда. Считается, что в Яблочный Спас фрукты обладают чудодейственной силой.
В православном календаре праздник приходится на Успенский пост (14 —27 августа), но ради торжества Преображения Господня церковный устав ослабляет строгость поста и допускает на трапезе рыбу и немного вина. Традиционно хозяйки к празднику готовят разнообразные блюда с яблоками: сладкие каши, пирожки и пироги, блины, варенье, компот, кисель – и угощают ими родных и близких.
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Преображение на Спасском холме
19 августа – престольный праздник всех церквей Преображения Господня. Старейшая из них находится во Владимире, на Спасском холме. Именно с этого места и начался Владимир как город, именно здесь берет начало его судьба. «…На высоком краю города над Клязьмой Мономах построил первую каменную церковь Спаса. Новый город получил в честь своего основателя имя Владимир» (Воронин Н.Н. «Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли»).
В 1164 г. князь Андрей Боголюбский на Спасском холме основал свой княжеский двор и построил белокаменный храм, видимо, на месте каменной «церкви Святаго Спаса» Мономаха. По своим очертаниям белокаменная церковь Спаса напоминала всемирно известный храм Покрова-на-Нерли. Она, к сожалению, была уничтожена пожаром 1778 года. На фундаменте Спасской церкви в XVIII в. построили одноименный храм, сохранившийся до настоящего времени.
Археологические раскопки, проведенные профессором Н.Н. Ворониным, показали, что новый храм был поставлен на фундаменте старого с частичным использованием в нижних частях стен древнего белого камня. Пытаясь подражать формам древнего здания, строители повторили в огрубленном виде аркатурно-колончатый пояс, членение лопатками, перспективные порталы входов, имитировали в штукатурке «белокаменную» кладку.
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Праздник в Суздале
Каждый год 19 августа в стенах Спасо-Евфимиева монастыря с утра звучат колокола звонницы. Это начинается праздничная служба в главном храме – Спасо-Преображенском соборе, которую проводит архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. Там же происходит освящение августовских плодов нового урожая. Вместе с крестным ходом из храма праздник перемещается на территорию бывшего Настоятельского сада со сценой и местами для зрителей. Исполнение музыкантами в народных костюмах авторских и фольклорных произведений на фоне мощных монастырских стен становится незабываемым! Как всегда, радует публику постоянный участник фестиваля – мужской вокальный коллектив «Благовест».
И какой же народный праздник обходится без игр и забав? Живописное «Девичье подворье», фотоателье «Наливное яблочко», Яблоко желаний, исполняющее наши мечты… И дети, и взрослые на мастер-классах учатся изготавливать народные игрушки, расписывать посуду… А с недавнего времени здесь устраивается увлекательная экскурсия по аптекарскому огороду, где всех желающих учат распознавать лекарственные растения.
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Народные обычаи
Праздник первых плодов, Горохов день, Первые осенины – так еще в народе называют Яблочный Спас, отдавая дань великой силе природы и ее неоценимым дарам. На праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы — дозволяется только приготовление пищи и сбор урожая. Люди верили, что в этот день нельзя прогонять муху, если она садится на руку — можно спугнуть счастье, поэтому нужно было подождать, пока она сама улетит.
По старинному обычаю в этот день хозяйки совершали ритуал очищения дома. Яблоко разрезали на две половинки и доставали сердцевину – в одну половинку ставили свечу и с ней обходили дом, читая молитвы и прося Господа защитить жилье от невзгод, а семье даровать мир и согласие. Затем воск со свечи перекладывали в другую половинку яблока, крепко связывали две половинки плода веревкой, уносили подальше от дома и закапывали в земле. Только завершив обряд очищения, хозяйки начинали готовить угощения.
По народному поверью, первое съеденное яблоко расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если яблоко будет кислым, то впереди ждут неприятности, а вот если окажется сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья. Кисло-сладкий плод всегда означал крепкую семью, покой и уют в доме. Девушки, съедая первое яблочко, часто обмакивали его в мед и загадывали свое самое заветное желание. В старину считали, что загаданное обязательно исполнится, если помыслы чисты и просьба идет от сердца.
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Погодные приметы
Если пчелы собираются в рой и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень.
Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный Спас – значит, в скором времени сильно похолодает.
Если на Яблочный Спас погода стоит пасмурная, но сухая – осень такой же будет.
Дождь в этот день предсказывал мокрую осень, а ясная погода готовила людей к суровой зиме.
Дождь на Второй Спас сулил мокрую и холодную зиму. А вот солнце и тепло в праздник – обещали снежную зиму, без сильных морозов.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: pdobro.ru
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