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Смелые идеи рождаются на ходу

Героини рубрики «Кофе ТВ» мотивируют на успех

Зашла в кафе и внимательно присмотрелась к кружке. Родила двоих детей и подумала, что в декрете можно зарабатывать. Приехала в город за любимым мужчиной и стала искать себя. Так начинались истории успеха героинь рубрики «Кофе ТВ».  До того, как открыть свое дело, каждая успела поработать «на дядю». Теперь у девушек свой бизнес  и планы на будущее.  Одна запустила гончарную школу, другая учит людей гибкости, третья дарит женщинам «кайф безволосой жизни». Три разных истории, у которых одно начало. Смелые идеи пришли в голову, как говорится, на ходу, но их не побоялись воплотить в жизнь. Как преодолеть страх и открыть свое дело,  расскажут героини программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

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