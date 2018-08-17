Смелые идеи рождаются на ходу

Зашла в кафе и внимательно присмотрелась к кружке. Родила двоих детей и подумала, что в декрете можно зарабатывать. Приехала в город за любимым мужчиной и стала искать себя. Так начинались истории успеха героинь рубрики «Кофе ТВ». До того, как открыть свое дело, каждая успела поработать «на дядю». Теперь у девушек свой бизнес и планы на будущее. Одна запустила гончарную школу, другая учит людей гибкости, третья дарит женщинам «кайф безволосой жизни». Три разных истории, у которых одно начало. Смелые идеи пришли в голову, как говорится, на ходу, но их не побоялись воплотить в жизнь. Как преодолеть страх и открыть свое дело, расскажут героини программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева