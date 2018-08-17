Шесть весомых причин в выходные выйти из дома

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Пойте и танцуйте с соседями
«Рябиновое Ополье» в Юрьев-Польском
Фестиваль народного творчества собирает любителей и ценителей русской песни, танца и ремёсел в субботу, 18 августа. Лучшие творческие коллективы из Владимирской и Ивановской областей радуют своими талантами жителей и гостей города. Будут представлены музыкально-песенная, танцевальная, празднично-обрядовая культура, народные промыслы. Гостеприимно встретит всех «Рябиновое подворье», предлагая угощение, продукцию местных предприятий, изделия народных умельцев. Здесь можно побаловать себя всякими вкусностями, поучаствовать в народных забавах, мастер-классах.
Фотоаллея «Ожившая старина» раскинется у стен Михайло-Архангельского монастыря. Не забыта в этот праздник и детвора. Специальная игровая программа подготовлена коллективом «Брянички» из города Суздаля. Юные красавицы поразят своими костюмами на конкурсе «Мисс Рябинка». Вечером состоится концерт областного ансамбля «Владимирские рожечники» и творческих коллективов Районного Центра культуры и досуга. Завершится это яркое событие зажигательным выступлением талантов из Собинского района.
С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.
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Почувствуйте себя плотником
День Якуша в Гороховце
Свое название праздник получил благодаря плотникам-якушам. Так называли мастеров, проживавших на территории села Якушево Гороховецого уезда. Их коньком была «глухая» рельефная, пропильная и точечная резьба, которой они заслужили всемирную известность. Их слава была настолько велика, что В.И. Даль внес слова «якуша» в «Толковый словарь живого великорусского языка», где оно обозначает «плотников-резчиков для резки украс на избы и суда». Свое уникальное мастерство плотники увековечили в украшении деревянных особняков Пришлецова, Морозова и Шорина, сохранившихся в Гороховце.
Яркий, самобытный праздник позволяет рассказать о плотницких дел мастерах, демонстрируя и инструмент, которыми работали якуши, и резьбу. Каждый желающий сам сможет приблизиться к плотницкому искусству, приняв участие в конкурсах и мастер-классах. Не упустите возможности посетить ярмарку изделий гороховецких мастеров и принять участие в фольклорной программе. А кульминацией праздника станет купеческое угощение кашей из топора.
Дом Сапожникова (Ершова): г. Гороховец, ул. Нагорная, 4
18 августа с 12.00 до 16.00
Вход свободный
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Побудьте гурманами
Ресторанный день во Владимире
18 августа по всему миру пройдет Ресторанный день. Это фестиваль еды, когда любой желающий на один день может открыть свой ресторан. Если вы пока не готовы выходить со своими кулинарными шедеврами к прохожим, приходите в субботу c 15.00 до 19.00 на площадки Рестодня и попробуйте то, что приготовили для вас участники фестиваля. Вас будут ждать сладости из бабушкиных записных книжек: «Картошка», «Муравейник», «Медовик», «рандомные» бургеры, необычный кофе и умопомрачительный чай. Можно будет попробовать блюда из фермерских продуктов и посетить маленькое шоколадное шоу.
Комсомольский сквер: ул. 2-я Никольская, 8
Бизнес-парк «Техника»: ул. Дворянская, 27а
«РусьКино»: Суздальский пр-кт, 8
18 августа c 15.00 до 19.00
Вход свободный. Платит, кто сколько может
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Выпейте чаю в хорошей компании
Праздник русского напитка
Здесь скучать не придётся! На театрализованных площадках вас ждут: русские забавы для детей и взрослых, весёлые коробейники, выставка-ярмарка национальной кухни – похлёбка, напитки, выпечка, соленья, варенье и много ещё чего вкусного. Гуляй, выбирай, пробуй, приценивайся, торгуйся, покупай! Впервые в рамках Праздника русского напитка развернется фестиваль национальной кухни. Будет возможность продегустировать цыганскую, армянскую, узбекскую и другую национальную кухню.
Вам чуть-чуть за 50? Добро пожаловать на форум «50+». Поучаствуйте в мастер-классах по различным видам творчества, получите консультацию от Пенсионного фонда, Центра занятости, психолога. А ещё откроется ретро-синематограф, где вас ждёт встреча со старой, доброй, музыкальной комедией. И столь же старыми и добрыми песнями с бабушкиного патефона.
А всё остальное придёте и увидите сами! И не опаздывайте: в 11 часов на главной сцене закипит большой русский самовар – символ Праздника русского напитка!
Берёзовая роща у д. Семёновка (картодром) Гусь-Хрустального района
19 августа в 11.00
Вход свободный. Проезд на праздничное мероприятие будет осуществляться автобусным маршрутом от Клуба Ленина в г. Гусь-Хрустальном. Время отправления – в 10.00 и 11.00. Обратный рейс от ост. «д. Семёновка» – в 15.00 и 16.00. Стоимость проезда – 50 руб.
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Повеселитесь от души
День рождения Загородного парка
В этом году парку исполняется 57 лет! И это отличный повод собрать друзей на большом празднике, который пройдет под флагом эко-жизни! Оздоровительные танцы на свежем воздухе, экологические прогулки, эко-акции, фотоплощадки, мастер-классы, концертная программа – все это и многое другое ждет гостей праздника. Для маленьких эко-гостей парка будет работать детская творческо-игровая площадка «Праздник для весёлых детей и светлых идей».
На площадка «Гости из экобудущего» пройдут просветительские семинары и выступления спикеров, чья деятельность связана с порядком живого мира и чистотой природы. Любители активного отдыха и интеллигентного досуга могут заглянуть в «Клуб по интересам» и принять участия в играх на свежем воздухе. На «Большой творческий воскресник» соберутся художники, мастера и талантливые жители города. Каждый творец найдет занятие по душе: праздничный пленэр, мастер-классы по изготовлению эко-роботов из картонных коробок и рисованию песком, изготовление праздничной атрибутики из отходов.
Своими выступлениями гостей порадуют творческие коллективы, танцоры и вокалисты города Владимира. Ну, а ярким завершением праздника станет зажигательный вечерняя танцевальная программа в сопровождении специального музыкального гостя – саксофониста Артёма Кусточкина из Москвы.
Загородный парк
19 августа с 12.00 до 19.00
Вход свободный
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Подивитесь родному городу
Экскурсии от местных для местных
В субботу, 18 августа, в 13.00 для жителей и гостей города пройдет велопрогулка по Залыбедской стороне. Участников ждет необычный маршрут по Владимиру от краеведа Андрея Ершова. Для участия необходима запись.
В воскресенье, 19 августа, в 13.00 пройдет путешествие «От Студенки до хлебозавода». Алексей Валентинович приглашает побродить и посмотреть здания старого города различных эпох и конструкций. Начало в 13.00. Для поклонников более современной архитектуры в это же время стартует экскурсия Ирины Курочкиной «Доброе в старых фотографиях». Классическое путешествие по одному из спальных районов Владимира. Необходима предварительная запись в группе проекта «ВКонтакте».
Татьяна Лысова
Заглавное фото: romanova-travel.ru
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