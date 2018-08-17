Шесть весомых причин в выходные выйти из дома

«Рябиновое Ополье» в Юрьев-Польском

Фестиваль народного творчества собирает любителей и ценителей русской песни, танца и ремёсел в субботу, 18 августа. Лучшие творческие коллективы из Владимирской и Ивановской областей радуют своими талантами жителей и гостей города. Будут представлены музыкально-песенная, танцевальная, празднично-обрядовая культура, народные промыслы. Гостеприимно встретит всех «Рябиновое подворье», предлагая угощение, продукцию местных предприятий, изделия народных умельцев. Здесь можно побаловать себя всякими вкусностями, поучаствовать в народных забавах, мастер-классах.

Фотоаллея «Ожившая старина» раскинется у стен Михайло-Архангельского монастыря. Не забыта в этот праздник и детвора. Специальная игровая программа подготовлена коллективом «Брянички» из города Суздаля. Юные красавицы поразят своими костюмами на конкурсе «Мисс Рябинка». Вечером состоится концерт областного ансамбля «Владимирские рожечники» и творческих коллективов Районного Центра культуры и досуга. Завершится это яркое событие зажигательным выступлением талантов из Собинского района.

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.