Музей «Паровозы России» в Нижнем Новгороде. Вход свободный!

Читатели «Призыва» в курсе, что сейчас у РЖД действует акция при покупке билетов в день отправления. Добраться до Нижнего Новгорода можно всего лишь за 320 рублей. При этом на скоростной «Ласточке» дорога займет всего 2 часа! Нижний Новгород — это красивый город, в котором достопримечательностей и точек притяжения туристов несчетное количество. Например, можно посетить первый в России частный зоопарк , который по праву считается одним из лучших зоопарков России. Можно погулять по местам, где еще недавно бродили десятки тысяч футбольных болельщиков со всего мира, посмотреть со стен старинного Кремля на живописные пейзажи места встречи двух великих рек Оки и Волги, прокатиться на третьем по размеру в России метро, съездить в соседний город Бор на самой большой в Европе канатной дороге и многое-многое другое.

А еще в Нижнем Новгороде, который также является столицей Горьковской железной дороги, той самой, что проходит через всю Владимирскую область, есть множество объектов, привлекающих внимание любителей железнодорожной техники и детей. Так, например, в Нижнем Новгороде под открытым небом собрана одна из крупнейших коллекций паровозов. Если вы хотите прикоснуться к истории, благодаря которой в XX веке развивалась наша огромная страна, обязательно посетите музей «Паровозы России» и посмотрите на огромных исполинов, трудящихся много лет на железных дорогах.

Гигантские паровые котлы и двигатели паровоза П36 по прозвищу «Генерал» не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Еще бы! Ведь его вес 133 тонны!

А огромные и в то же время элегантные колеса паровоза Су253, которые выше человеческого роста, по-настоящему завораживают.

А знали ли вы, например, что самый массовый в истории паровоз был построен в Российской Империи в городе Луганске в 1910 году? Для развития самой большой страны в мире требовалось огромное число паровозов. Всего их было выпущено более 11 тысяч экземпляров.

Представлена в музее и наша область. Танк-паровоз 9П в 50-х годах строился в Муроме.

Всего в музее около 20 отреставрированных экспонатов. Лазить по поездам официально запрещено, но, по факту, дети не упускают возможности использовать поезда в качестве игровой площадки. Учитывая размеры, вряд ли можно назвать это занятие безопасным.

Самый приятный сюрприз— вход в музей абсолютно бесплатный! Более того, даже экскурсовод не возьмет никаких денег. Это ли не прекрасный повод посетить музей? Находится он по адресу: г. Нижний Новгород, улица Гороховецкая, 1в.

Часы работы – с 9 утра до 20 вечера.

А вот на бесплатное экскурсионное обслуживание можно попасть только до 17.00.

Единственный серьезный минус этого места — это отсутствие туалетов. Они как бы есть, но, как это часто бывает, кабинки по техническим причинам закрыты на замок. Охрана говорит: туалеты переполнены, а чистить некому. Имейте в виду этот факт, посещая этот музей с детьми.

Ну а, потратив час-два в музее, если у вас еще остались силы, не упустите возможность посетить детскую железную дорогу.

Это уникальное место, где все по-настоящему: со штатным расписанием движения поездов, пассажирами, станциями, разнообразным подвижным составом, но управляется все детьми! Уникальное детское образовательное учреждение, действующее с 1939 года, в котором, помимо прочего, можно прокатиться на единственном оставшемся в строю узкоколейном паровозе. Но об этом расскажем в другой раз!

Виктор Волчек

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