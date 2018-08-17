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Интерьерная кукла – нет границ для творчества

Владимирская девушка Карина Григорян создает удивительных кукол

В древности создание игрушек было  процессом  сакральным. Каждая кукла имела свое предназначение. Сейчас же к этому относятся как к искусству. Особенно креативно подходят к созданию статичных  кукол для украшения интерьера. И вариантов множество. Во Владимире интерьерными куклами занимается не очень много мастеров, один из них Карина Григорян. Она самостоятельно освоила профессию дизайнера кукол.

«Куклами занимаюсь больше 5 лет. У меня нет какой-то особой истории, которые часто встречаются у мастеров-кукольников. Мол, с детства люблю… Я к куклам хладнокровно относилась большую часть своей жизни. Для меня кукла – способ раскрыть свой творческий потенциал, научиться чему-то новому. Но когда я проматываю свою жизнь назад и анализирую всю свою креативную деятельность, то для меня очень даже логичным становится мое увлечение куклами. Потому что я всегда обожала фотографировать девушек, придумывать им образы, создавать концепт фотоснимка. Одно время я хотела связать свою жизнь с фотографией. Но это слишком узкое поле. С куклой же практически нет никаких границ для творчества. И только твой собственный вкус диктует, каким же будет результат. В общем, мне нравится творческая независимость.

Чтобы создать куклу, нужно уметь все

Кукла требует много умений, потому что приходится трудиться в разных ролях. Скульптор, модельер, парикмахер, художник, фотограф, декоратор – это все про дизайнера кукол. В зависимости от сложности идеи и выбранных материалов список навыков увеличивается.

Профессия или хобби

Так как куклыцеликом и полностью мое хобби, денег мне это не приносит. Разве что изредка. Профессионально заниматься куклами – моя мечта, или, лучше сказать, цель. А пока я получаю образование и не могу все  силы сосредоточить на куклах. Успех для меня – эта каждая моя завершенная идея. Некая «галочка» в голове. И неважно, оценена она кем-то или нет. Хотя художнику, несомненно, нужен зритель, я, по крайней мере, из таких.

Насколько сложно создать куклу 

Из сложностей – это освоение новых техник и методов в изготовлении. Мне до сих пор очень трудно морально пережить, когда что-то получается не с первого раза. Но понемногу становишься мудрее и чувствуешь благодарность за опыт. Всегда нужно держать в голове мысль, что с новой попыткой ты сможешь лучше и качественнее.

Цена вопроса

Это дорогое увлечение из-за обилия материалов, которые часто, вообще, трудно купить. Около 2 000 – 5 000 рублей можно потратить на одну куклу. И, конечно, время. Часы, помноженные на недели! Конечно, если можете сидеть на месте и долго делать монотонную работу, процесс создания куклы покажется настоящим удовольствием! 

Из своих кукол больше всего мне нравится New Alice. Есть в ней какая-то магия, которая не оставляет меня равнодушной.

Советы от мастера

  • Хотите заняться куклами? Да! Но только если преследовать чисто материальную выгоду, можно очень сильно разочароваться. Делайте все с любовью к себе и к тому, что делаете!
  • На мой взгляд, статичная интерьерная кукла все больше отходит на второй план по сравнению с шарнирной (кукла, собранная на эластичный жгут). Во всяком случае, она не так популярна. Я бы порекомендовала людям, которые хотят заняться куклой, присмотреться именно к “шарнирке”.
  • Прежде чем сделать куклу, желательно ее основательно продумать. Самый сложный этап – набросок эскиза, решение по материалам. Я, например, люблю лепку. Купить все, что нужно можно в магазинах рукоделия. Все, что требует образ куклы от мастера, он и должен исполнить. Роспись и декор для меня наиболее энергозатратные процессы. Когда кукла готова, я делаю фотосессию, мастерю специальную коробку для куклы, а также стараюсь обязательно снять на видео весь процесс!

Юлия Митина

Фото из архива Карины Григорян

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