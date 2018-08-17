Интерьерная кукла – нет границ для творчества

В древности создание игрушек было процессом сакральным. Каждая кукла имела свое предназначение. Сейчас же к этому относятся как к искусству. Особенно креативно подходят к созданию статичных кукол для украшения интерьера. И вариантов множество. Во Владимире интерьерными куклами занимается не очень много мастеров, один из них Карина Григорян. Она самостоятельно освоила профессию дизайнера кукол.



Чтобы создать куклу, нужно уметь все

Кукла требует много умений, потому что приходится трудиться в разных ролях. Скульптор, модельер, парикмахер, художник, фотограф, декоратор – это все про дизайнера кукол. В зависимости от сложности идеи и выбранных материалов список навыков увеличивается.



Профессия или хобби

Так как куклы – целиком и полностью мое хобби, денег мне это не приносит. Разве что изредка. Профессионально заниматься куклами – моя мечта, или, лучше сказать, цель. А пока я получаю образование и не могу все силы сосредоточить на куклах. Успех для меня – эта каждая моя завершенная идея. Некая «галочка» в голове. И неважно, оценена она кем-то или нет. Хотя художнику, несомненно, нужен зритель, я, по крайней мере, из таких.



Насколько сложно создать куклу

Из сложностей – это освоение новых техник и методов в изготовлении. Мне до сих пор очень трудно морально пережить, когда что-то получается не с первого раза. Но понемногу становишься мудрее и чувствуешь благодарность за опыт. Всегда нужно держать в голове мысль, что с новой попыткой ты сможешь лучше и качественнее.

Цена вопроса

Это дорогое увлечение из-за обилия материалов, которые часто, вообще, трудно купить. Около 2 000 – 5 000 рублей можно потратить на одну куклу. И, конечно, время. Часы, помноженные на недели! Конечно, если можете сидеть на месте и долго делать монотонную работу, процесс создания куклы покажется настоящим удовольствием!

Из своих кукол больше всего мне нравится New Alice. Есть в ней какая-то магия, которая не оставляет меня равнодушной.



Советы от мастера

Хотите заняться куклами? Да! Но только если преследовать чисто материальную выгоду, можно очень сильно разочароваться. Делайте все с любовью к себе и к тому, что делаете!

На мой взгляд, статичная интерьерная кукла все больше отходит на второй план по сравнению с шарнирной (кукла, собранная на эластичный жгут). Во всяком случае, она не так популярна. Я бы порекомендовала людям, которые хотят заняться куклой, присмотреться именно к “шарнирке”.

Прежде чем сделать куклу, желательно ее основательно продумать. Самый сложный этап – набросок эскиза, решение по материалам. Я, например, люблю лепку. Купить все, что нужно можно в магазинах рукоделия. Все, что требует образ куклы от мастера, он и должен исполнить. Роспись и декор для меня наиболее энергозатратные процессы. Когда кукла готова, я делаю фотосессию, мастерю специальную коробку для куклы, а также стараюсь обязательно снять на видео весь процесс!

Юлия Митина

Фото из архива Карины Григорян